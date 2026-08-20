ЛОПАТИН ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский революционер, народник.

Дворянин. В 1866 г. окончил физико-математический факультет Петербургского университета. В 1866 г. из-за контактов со сторонниками Н. Ишутина ненадолго арестован в связи с покушением Д. Каракозова. В 1867 г. посетил Италию с целью принять участие в борьбе на стороне Д. Гарибальди. Организатор вместе с Ф. Волховским «Рублевского общества», перед которым ставил исследовательские и просветительские задачи. В 1868 г. был арестован и сослан в Ставрополь. В 1869 г. снова арестован, бежал, перешел на нелегальное положение. В 1870 г. организовал побег из ссылки П. Лаврова. Уехал за границу, вступил в I Интернационал , в сентябре 1870 г. вошел в его Генеральный совет. Переводил Г. Спенсера, И. Тэна и др. Для работы над переводом “Капитала” К. Маркса (Лопатин первый переводчик этого труда в России) переехал в Англию, познакомился с К. Марксом и впоследствии стал его другом. В 1871 г., пытаясь освободить из ссылки Н. Чернышевского, был арестован, в 1873 г. бежал из ссылки за границу, в 1879 г. вернулся в Россию, вновь арестован, в 1883 г. опять бежал. После разгрома “Народной воли” предпринял попытку возродить организацию. Член Распорядительной комиссии «Народной воли», организатор убийства жандармского полковника Г. Судейкина 16 декабря 1883 г. 6 октября 1884 г. был схвачен полицией. Не успел уничтожить свои записи, которые помогли полиции арестовать многих членов организации, что, наряду с делом С. Дегаева, покончило с « Народной волей ». В 1887 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением, которое отбывал в Шлиссельбургской крепости. В заключении писал стихи. Во время Первой российской революции был освобожден в октябре 1905 г. Жил в Вильно, с 1913 г. в Петербурге.