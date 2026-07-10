ЛОНГИНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Михаил Николаевич Лонгинов родился в Санкт-Петербурге в семье потомственного дворянина, статс-секретаря, заведовавшего учреждениями императрицы Марии Фёдоровны. Родовое имение Лонгиновых находилось в Сызранском уезде Симбирской губернии.

Лонгинов воспитывался в Царскосельском лицее, затем обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. По окончании учёбы он поступил на службу в Комиссариатскую комиссию, где «за успешное исполнение возлагаемых на него поручений, постоянно усердную службу» получил звание камер-юнкера императорского Двора. В 1849 году Лонгинов перешёл в Департамент духовных дел иностранных исповеданий и через год стал чиновником по особым поручениям и часто ездил в командировки в другие губернии. В 1854 году Лонгинов был переведён в число чиновников, состоящих при Московском военном губернаторе. В это время он выполнял различные поручения, был смотрителем Рогожского богадельного дома, попечителем Московского ремесленного общества, Хамовнической холерной больницы, проводил ряд следствий и дознаний. Параллельно Лонгинов активно занимался литературной деятельностью, которую начал ещё в 8-летнем возрасте (в 1831 была издана его первая повесть «Наездники»). В журнале «Современник» была опубликована его повесть «Широкая натура», там же печатались стихи Лонгинова под псевдонимом «Скорбный поэт». В «Современнике», а также в журналах «Русский архив» и «Русская старина», печатались исторические, историко-литературные и биографические статьи и заметки Лонгинова. Среди них были заметки о таких писателях XVIII–XIX веков, как М. М. Херасков, Н. И. Новиков , Д. И. Фонвизин, А. Н. Радищев, А. А. Дельвиг , В. А. Жуковский . В обществе любителей русской словесности, возобновившем свои заседания при активном участии Лонгинова, сам он исполнял обязанности библиотекаря и казначея. С помощью друзей А. С. Пушкина Лонгинов составил сборник тех произведений покойного поэта, которые не вошли в собрание сочинений. Перу Лонгинова также принадлежали ряд переводов драм и водевилей и сборник непристойных порнографических стихов, изданный в 1863 году в Карлсруэ.

В 1860-х годах в служебной деятельности Лонгинова произошли изменения. Сначала он был назначен членом от правительства в Тульское губернское по крестьянским делам присутствие, затем, в 1866 году, избран предводителем дворянства Крапивенского уезда. В апреле 1867 года Лонгинова назначили орловским губернатором. На этом посту он занимался вопросами улучшения быта жителей Орла : устройством водопроводов, улучшением Орловской пожарной части, восстановления пришедшего в запустение городского сада. В посланиях в МВД губернатор добивался прощения и льготы беднейшим горожанам ссудных денег, выданных правительством на постройку домов после пожара, а также ходатайствовал о «неотягощении» жителей Орла лишними земскими налогами. В 1869 году Лонгинову было присвоено звание почётного гражданина Карачева, в 1870 году – Орла. В ноябре 1871 года Лонгинов перешёл с должности орловского губернатора на пост начальника Главного управления по делам печати. Он был главным автором новых, более суровых, цензурных правил о печати, вышедших в 1872 году. На этом посту Лонгинов проявлял прежде несвойственную ему нетерпимость – так, он планировал наложить запрет на русский перевод Дарвина, по поводу чего А. К. Толстой адресовал ему язвительное стихотворное «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме».

Лонгинов умер 23 января 1875 года и похоронен в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре .