ЛОНГИ РОБЕРТО

ЛОНГИ (Longhi) РОБЕРТО - итальянский ис­то­рик ис­кус­ст­ва и ху­дожественный кри­тик.

Окон­чил университет в Ту­ри­не (1911), за­щи­тив под руководством П. Тоэ­ски ди­плом­ную ра­бо­ту, по­свя­щён­ную Ка­ра­вад­жо . Искусство это­го мас­те­ра и его по­сле­до­ва­те­лей, со­вер­шен­но не ис­сле­до­ван­ное в то вре­мя, ста­ло те­мой многих даль­ней­ших ра­бот учё­но­го. За­ни­мал­ся итальянской жи­во­пи­сью XIII-XVIII веков и современном искусством, про­яв­ляя осо­бый ин­те­рес к ма­ло­изу­чен­ным шко­лам и про­бле­мам. Про­грамм­ной в на­учном на­сле­дии Лонги как од­но­го из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей зна­то­че­ст­ва яв­ля­ет­ся книга «Фер­рар­ская шко­ла жи­во­пи­си» («Officina ferrarese», 1934). В ка­че­ст­ве экс­пер­та Лонги со­труд­ни­чал с круп­ней­ши­ми итальянскими и ме­ж­ду­народными ан­ти­кварными фир­ма­ми. Был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с У. Боч­чо­ни, К. Кар­ра, Дж. Мо­ран­ди , Ф. Де Пи­зи­сом. Пре­по­да­вал ис­то­рию искусства в университетах Бо­ло­ньи (с 1934 года) и Фло­рен­ции (1949-1966 годы).

С 1950 года Лонги (совместно с же­ной, пе­ре­во­дчи­цей и ху­дожественным кри­ти­ком А. Бан­ти) из­да­вал еже­ме­сяч­ный журнал «Paragone», по­свя­щён­ный изо­бра­зительному искусству и литературе. По­сле смер­ти Лонги его биб­лио­те­ка, фо­то­те­ка и кол­лек­ции про­из­ве­де­ний искусства лег­ли в ос­но­ву Фон­да Лон­ги (Fondazione Long­hi) во Фло­рен­ции, за­да­чей ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся по­ощ­ре­ние ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти ис­то­рии ис­кус­ст­ва.

Сочинения:

Edizione delle opere complete. Firenze, 1961–1984. Vol. 1–14;

От Чи­ма­буэ до Мо­ран­ди. М., 1984.