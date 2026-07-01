ЛОНГИ РОБЕРТО
ЛОНГИ (Longhi) РОБЕРТО - итальянский историк искусства и художественный критик.
Окончил университет в Турине (1911), защитив под руководством П. Тоэски дипломную работу, посвящённую Караваджо. Искусство этого мастера и его последователей, совершенно не исследованное в то время, стало темой многих дальнейших работ учёного. Занимался итальянской живописью XIII-XVIII веков и современном искусством, проявляя особый интерес к малоизученным школам и проблемам. Программной в научном наследии Лонги как одного из крупнейших представителей знаточества является книга «Феррарская школа живописи» («Officina ferrarese», 1934). В качестве эксперта Лонги сотрудничал с крупнейшими итальянскими и международными антикварными фирмами. Был в дружеских отношениях с У. Боччони, К. Карра, Дж. Моранди, Ф. Де Пизисом. Преподавал историю искусства в университетах Болоньи (с 1934 года) и Флоренции (1949-1966 годы).
С 1950 года Лонги (совместно с женой, переводчицей и художественным критиком А. Банти) издавал ежемесячный журнал «Paragone», посвящённый изобразительному искусству и литературе. После смерти Лонги его библиотека, фототека и коллекции произведений искусства легли в основу Фонда Лонги (Fondazione Longhi) во Флоренции, задачей которого является поощрение исследований в области истории искусства.
Сочинения:
Edizione delle opere complete. Firenze, 1961–1984. Vol. 1–14;
От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.