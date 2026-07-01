ЛОНГФЕЛЛО ГЕНРИ УОДСУОРТ

ЛОНГФЕЛЛО (Longfellow) ГЕНРИ УОДСУОРТ - американский пи­са­тель, пуб­ли­цист .

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та, по­том­ка пер­вых английских ко­ло­ни­стов. Окон­чив Бо­удойн­ский кол­ледж (1825), пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (1826-1829). Пре­по­да­вал в Бо­удойн­ском кол­лед­же (1829-1835) и Гар­вард­ском университете (1836-1854; профессор с 1834 года). Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1820 году. Литературную из­вест­ность Лонгфелло при­нес­ли сборники «Ноч­ные го­ло­са» («Voi­ces of the night», 1839) и «Бал­ла­ды и дру­гие сти­хи» («Ballads and other poems», 1842), от­ме­чен­ные влия­ни­ем немецкого ро­ман­тиз­ма . Рез­кое не­при­ятие раб­ст­ва на­шло вы­ра­же­ние в сборнике «Сти­хи о раб­ст­ве» («Poems on slavery», 1842, русский перевод М. Л. Ми­хай­ло­ва , 1861). Изы­скан­ная про­сто­та сти­ха, ро­ман­тическая воз­вы­шен­ность, бли­зость ев­ропейской по­этической тра­ди­ции, ин­те­рес к национальной ис­то­рии и фольк­ло­ру сде­ла­ли Л.онгфелло са­мым по­пу­ляр­ным американским по­этом XIX века.

Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Лонгфелло за­ни­ма­ет по­эма «Песнь о Гай­а­ва­те» («The song of Hiawatha», 1855, русский перевод 1868-1869, перевод И. А. Бу­ни­на 1896) - мас­штаб­ное эпическое по­лот­но, в ко­то­ром Лонгфелло, ори­ен­ти­ру­ясь на ху­дожественные приё­мы «Ка­ле­ва­лы», тра­ди­ции ан­тич­но­го и средневекового ев­ро­пей­ско­го ге­роического эпо­са, со­еди­нил пре­да­ния и ле­ген­ды северо-американских ин­дей­цев (по­черп­ну­тые в основном из ис­сле­до­ва­ний гео­гра­фа и пер­во­про­ход­ца Г. Р. Скул­краф­та) с ро­ман­тической об­раз­но­стью. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: эпические по­эмы о жиз­ни пер­вых пе­ресе­лен­цев в Аме­ри­ке [«Эванд­же­ли­на» («Evan­ge­line», 1847), «Сва­тов­ст­во Майл­за Стэн­ди­ша» («The courtship of Miles Standish», 1858)], сборник но­велл в сти­хах «Рас­ска­зы при­до­рож­ной гос­ти­ни­цы» («The tales of a wayside inn», 1863) в ду­хе «Кен­тер­бе­рий­ских рас­ска­зов» Дж. Чо­се­ра; ро­ма­ны, пу­те­вые очер­ки и за­мет­ки, сти­хотворные дра­мы, пе­ре­во­ды (в т. ч. «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те).

Сочинения:

The letters. Camb., 1966–1982. Vol. 1–6;

Песнь о Гай­а­ва­те. По­эмы. Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1987;

Poems and other writings. N. Y., 2000.