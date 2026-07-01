ЛОНГФЕЛЛО ГЕНРИ УОДСУОРТ
ЛОНГФЕЛЛО (Longfellow) ГЕНРИ УОДСУОРТ - американский писатель, публицист.
Родился в семье адвоката, потомка первых английских колонистов. Окончив Боудойнский колледж (1825), путешествовал по Европе (1826-1829). Преподавал в Боудойнском колледже (1829-1835) и Гарвардском университете (1836-1854; профессор с 1834 года). Дебютировал в печати в 1820 году. Литературную известность Лонгфелло принесли сборники «Ночные голоса» («Voices of the night», 1839) и «Баллады и другие стихи» («Ballads and other poems», 1842), отмеченные влиянием немецкого романтизма. Резкое неприятие рабства нашло выражение в сборнике «Стихи о рабстве» («Poems on slavery», 1842, русский перевод М. Л. Михайлова, 1861). Изысканная простота стиха, романтическая возвышенность, близость европейской поэтической традиции, интерес к национальной истории и фольклору сделали Л.онгфелло самым популярным американским поэтом XIX века.
Особое место в творчестве Лонгфелло занимает поэма «Песнь о Гайавате» («The song of Hiawatha», 1855, русский перевод 1868-1869, перевод И. А. Бунина 1896) - масштабное эпическое полотно, в котором Лонгфелло, ориентируясь на художественные приёмы «Калевалы», традиции античного и средневекового европейского героического эпоса, соединил предания и легенды северо-американских индейцев (почерпнутые в основном из исследований географа и первопроходца Г. Р. Скулкрафта) с романтической образностью. Среди других произведений: эпические поэмы о жизни первых переселенцев в Америке [«Эванджелина» («Evangeline», 1847), «Сватовство Майлза Стэндиша» («The courtship of Miles Standish», 1858)], сборник новелл в стихах «Рассказы придорожной гостиницы» («The tales of a wayside inn», 1863) в духе «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера; романы, путевые очерки и заметки, стихотворные драмы, переводы (в т. ч. «Божественной комедии» Данте).
Сочинения:
The letters. Camb., 1966–1982. Vol. 1–6;
Песнь о Гайавате. Поэмы. Стихотворения. М., 1987;
Poems and other writings. N. Y., 2000.