ЛОНГЕНА БАЛЬДАССАРЕ
ЛОНГЕНА (Longhena) БАЛЬДАССАРЕ - итальянский архитектор.
Обучался в мастерской отца, мраморщика М. Лонгены (1566-1616), затем у В. Скамоцци (чьё здание Новых Прокураций на площади Св. Марка завершал в 1640 - около 1660 года); испытал также влияние венецианских скульпторов А. Виттория, Дж. Кампаньи, что нашло отражение в его ранних постройках (Вилла П. Кантарини в Мире, 1616-1619, не сохранилось; Палаццо Джустиниани-Лолин в Венеции, 1619-1623 годы). Более 40 лет занимал должность главного архитектора Венеции. Церковные постройки Логены [церковь Санта-Мария в Кьодже (1627-1647); церковь Санта-Мария- дельи-Скальци (Санта-Мария-ди-Назарет, 1656-1673); капелла Вендрамин в церкви Сан- Пьетро-ди Кастелло (начата около 1658); фасады церквей Оспедалетто Санта-Мария-деи-Дерелитти (1670-1672) и дельи- Кармини (1668)], библиотека (1641-1653) и лоджия (1640-е годы) мон. Сан-Джорджо-Маджоре, дворцы [Серотти (Видман, 1627-1629), Беллони (1648 - около 1655), Ка-Пезаро (середина XVII века, завершён в 1710), Ка-Редзонико] обнаруживают переосмысление архитектурые традиций А. Палладио и Я. Сансовино в духе барокко.
Главным произведением Лонгены и центральеым памятником венецианского барокко является церковь Санта-Мария-делла-Салуте (начата в 1631 году, освящена в 1687 году; см. иллюстрации к статье Венеция), в которой мастер возрождает восходящий к раннехристианскому времени тип увенчанной куполом октагональной постройки с обходом. Вход в виде триумфальной арки и увенчанные статуями волюты придают скульптурность наружному облику церкви. Расположенная в устье Большого канала церковь является одной из ключевых построек в архитектурном ансамбле венецианской лагуны. Лонгене был также архитектором многих надгробий и мемориальных памятников (в т. ч. архиепискоа Г. Севиросу в церкви Сан-Джорджо- деи-Гречи, 1619; дожу Д. Микиэлю в церкви Сан-Джорджо-Маджоре, 1635-1637; дожу Дж. Пезаро в церкви Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, 1659-1669).