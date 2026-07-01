ЛОНГЕНА БАЛЬДАССАРЕ

ЛОНГЕНА (Longhena) БАЛЬДАССАРЕ - итальянский ар­хи­тек­тор.

Обу­чал­ся в мас­тер­ской от­ца, мра­мор­щи­ка М. Лон­ге­ны (1566-1616), за­тем у В. Ска­моц­ци (чьё зда­ние Но­вых Про­ку­ра­ций на площади Св. Мар­ка за­вер­шал в 1640 - около 1660 года); ис­пы­тал так­же влия­ние ве­не­ци­ан­ских скульп­то­ров А. Вит­то­рия, Дж. Кам­па­ньи, что на­шло от­ра­же­ние в его ран­них по­строй­ках (Вил­ла П. Кан­та­ри­ни в Ми­ре, 1616-1619, не сохранилось; Па­лац­цо Джу­сти­ниа­ни-Ло­лин в Ве­не­ции, 1619-1623 годы). Бо­лее 40 лет за­ни­мал долж­ность главного ар­хи­тек­то­ра Ве­не­ции. Цер­ков­ные по­строй­ки Логены [церковь Сан­та-Ма­рия в Кьод­же (1627-1647); церковь Сан­та-Ма­рия- де­льи-Скаль­ци (Сан­та-Ма­рия-ди-На­за­рет, 1656-1673); ка­пел­ла Вен­д­ра­мин в церкви Сан- Пьет­ро-ди Кас­тел­ло (на­ча­та около 1658); фа­са­ды церк­вей Ос­пе­да­лет­то Сан­та-Ма­рия-деи-Де­ре­лит­ти (1670-1672) и де­льи- Кар­ми­ни (1668)], биб­лио­те­ка (1641-1653) и лод­жия (1640-е годы) мон. Сан-Джорд­жо-Мад­жо­ре, двор­цы [Се­рот­ти (Вид­ман, 1627-1629), Бел­ло­ни (1648 - около 1655), Ка-Пе­за­ро (середина XVII века, за­вер­шён в 1710), Ка-Ред­зо­ни­ко] об­на­ру­жи­ва­ют пе­ре­ос­мыс­ле­ние ар­хитектурые тра­ди­ций А. Пал­ла­дио и Я. Сан­со­ви­но в ду­хе ба­рок­ко .

Главным про­из­ве­де­ни­ем Лонгены и центральеым па­мят­ни­ком ве­не­ци­ан­ско­го ба­рок­ко яв­ля­ет­ся церковь Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Са­лу­те (на­ча­та в 1631 году, ос­вя­ще­на в 1687 году; см. иллюстрации к статье Ве­не­ция ), в ко­то­рой мас­тер воз­ро­ж­да­ет вос­хо­дя­щий к ран­не­хри­сти­ан­ско­му вре­ме­ни тип увен­чан­ной ку­по­лом ок­та­го­наль­ной по­строй­ки с об­хо­дом. Вход в ви­де три­ум­фаль­ной ар­ки и увен­чан­ные ста­туя­ми во­лю­ты при­да­ют скульп­тур­ность на­руж­но­му об­ли­ку церк­ви. Рас­по­ло­жен­ная в устье Боль­шо­го ка­на­ла цер­ковь яв­ля­ет­ся од­ной из клю­че­вых по­стро­ек в ар­хитектурном ан­самб­ле ве­не­ци­ан­ской ла­гу­ны. Лонгене был так­же ар­хи­тек­то­ром многих над­гро­бий и ме­мо­ри­аль­ных па­мят­ни­ков (в т. ч. ар­хи­епискоа Г. Се­ви­ро­су в церкви Сан-Джорд­жо- деи-Гре­чи, 1619; до­жу Д. Ми­ки­элю в церкви Сан-Джорд­жо-Мад­жо­ре, 1635-1637; до­жу Дж. Пе­за­ро в церкви Сан­та-Ма­рия-Гло­рио­за-деи-Фра­ри, 1659-1669).