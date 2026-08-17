ЛОНГЕ ЖАН
ЛОНГЕ (Longuet) ЖАН - деятель французского и международного рабочего движения.
Сын Ш. Лонге и дочери К. Маркса - Женни. По профессии адвокат. В начале XX века работал в газетах «L’Humanit ́e», «La Petite République» и др.; примкнул к Французской социалистической партии Ж. Жореса, с 1905 года в составе объединённой Французской социалистической партии (СФИО). Один из основателей центрального печатного органа СФИО - газеты «Le Populaire» (1916). В период 1-й мировой войны возглавлял центристско-пацифистское меньшинство партии. Осуждал военную интервенцию против Советской России. В 1920 году на Турском съезде СФИО выступал против присоединения к Коммунистическому интернационалу. Входил в руководство Интернационала 21/2-го. В 1930-х годах активно участвовал в международных антифашистских организациях. Депутат французского парламента (1914-1919, 1932-1936 годы).