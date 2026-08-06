ЛОНГЕ ШАРЛЬ

ЛОНГЕ (Longuet) ШАРЛЬ - французский по­ли­тический дея­тель.

Отец Ж. Лон­ге . С начала1860-х годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в рес­пуб­ли­кан­ском дви­же­нии, со­труд­ник и ре­дак­тор ря­да де­мо­кра­тических га­зет. В 1865 году, по­сле за­пре­ще­ния ре­дак­ти­ро­вав­шей­ся им газеты «La Rive gauche», эмиг­ри­ро­вал в Бель­гию, за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Всту­пил в 1865 году в Ин­тер­на­цио­нал 1-й , член его Ге­не­раль­но­го со­ве­та (1866-1868, 1871-1872 годы), сек­ре­тарь- кор­рес­пон­дент для Бель­гии (1866). Де­ле­гат Ло­занн­ско­го (1867) и Брюс­сель­ско­го (1868) кон­грес­сов, по ря­ду во­про­сов вы­сту­пал с по­зи­ций пру­до­низ­ма . В дни оса­ды Па­ри­жа прусскими вой­ска­ми ко­ман­до­вал (сентябрь - октябрь 1870 года) ба­таль­о­ном Национальной гвар­дии. В апреле 1871 года из­бран чле­ном Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года. Главный ре­дак­тор её официального ор­га­на - газеты «Journal officiel de la Ré­publique Française». По­сле по­ра­же­ния ком­му­ны эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

На Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции де­ле­га­тов 1-го Ин­тер­на­цио­на­ла (1871) и Га­аг­ском кон­грес­се (1872) под­дер­жи­вал в основном ли­нию К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са. В 1872 году же­нил­ся на до­че­ри К. Мар­кса - Жен­ни. По­сле ам­ни­стии 1880 года вер­нул­ся во Фран­цию. Со­труд­ни­чал в га­зе­те Ж. Кле­ман­со «La Justice». В 1880-х годах при­мы­кал к пос­си­би­ли­стам. В 1886, 1887, 1890 годы из­би­рал­ся му­ни­ци­паль­ным со­вет­ни­ком Па­ри­жа. Де­ле­гат 1-го (1889) и 5-го (1900) кон­грес­сов Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го .