ЛОНГЕ ШАРЛЬ
ЛОНГЕ (Longuet) ШАРЛЬ - французский политический деятель.
Отец Ж. Лонге. С начала1860-х годов активно участвовал в республиканском движении, сотрудник и редактор ряда демократических газет. В 1865 году, после запрещения редактировавшейся им газеты «La Rive gauche», эмигрировал в Бельгию, затем в Великобританию. Вступил в 1865 году в Интернационал 1-й, член его Генерального совета (1866-1868, 1871-1872 годы), секретарь- корреспондент для Бельгии (1866). Делегат Лозаннского (1867) и Брюссельского (1868) конгрессов, по ряду вопросов выступал с позиций прудонизма. В дни осады Парижа прусскими войсками командовал (сентябрь - октябрь 1870 года) батальоном Национальной гвардии. В апреле 1871 года избран членом Парижской коммуны 1871 года. Главный редактор её официального органа - газеты «Journal officiel de la République Française». После поражения коммуны эмигрировал в Великобританию.
На Лондонской конференции делегатов 1-го Интернационала (1871) и Гаагском конгрессе (1872) поддерживал в основном линию К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1872 году женился на дочери К. Маркса - Женни. После амнистии 1880 года вернулся во Францию. Сотрудничал в газете Ж. Клемансо «La Justice». В 1880-х годах примыкал к поссибилистам. В 1886, 1887, 1890 годы избирался муниципальным советником Парижа. Делегат 1-го (1889) и 5-го (1900) конгрессов Интернационала 2-го.