ЛОНГ МАРГЕРИТ
ЛОНГ (Long) МАРГЕРИТ- французская пианистка и педагог.
Игре на фортепиано обучалась у сестры Клер и в Музыкальном институте в Ниме; в 1891 году окончила Парижскую консерваторию, где занималась у А. Фисо и А. Мармонтеля. Много концертировала (особенно в 1903-1913 годы; в 1955 году выступила в Москве). Пропагандировала творчество французских импрессионистов, композиторов «Шестёрки» и других современных ей композиторов (в т. ч. Ж. Ж. Э. Роже-Дюкас, Ф. Шмитт, Л. Вьерн, Ж. Миго, Б. Мартину). Первая исполнительница многих сочинений К. Дебюсси, М. Равеля, Г. Форе, в т. ч. посвящённых ей (например, Концерт G-dur М. Равеля, 1932, под управлением автора). Сотрудничала с дирижёрами Ф. Вейнгартнером, Ш. Мюншем, К. Шевийяром (Оркестр Ламурё) и др. В 1906-1940 годы преподавала в Парижской консерватории (с 1920 года профессор высшего курса). В своём исполнительском искусстве и педагогике соединяла традиции М. Клементи, К. Черни и М. Мошковского, французских клавесинистов. Свои педагогические принципы изложила в книге «Фортепиано» («Le piano», 1959).
Среди учеников - многие крупные пианисты: Ж. Феврие, Ж. Дуайен, Ж. Берар, С. Франсуа, Б. Л. Гельбер, Г. Датинер, Ф. Антремон, Б. Рингейссен, А. Чикколини, И. Лефебюр. В 1943 году организовала вместе с Ж. Тибо конкурс пианистов и скрипачей (с 1946 года Международный конкурс пианистов и скрипачей им. М. Лонг и Ж. Тибо). В последние годы жизни читала лекции по французской музыке. К 80-летию Лонг созданы фортепианные Вариации - коллективное сочинение 8 композиторов (Д. Мийо, Ж. Орик, Ф. Пуленк и др.). Автор воспоминаний о совместной работе с Форе, Дебюсси и Равелем (руссий перевод в книге: Исполнительское искусство зарубежных стран. М., 1981. Вып. 9).
Сочинения:
Au piano avec Cl. Debussy. P., 1960;
Au piano avec G. Fauré. P., 1963 (avec J. Weill);
Au piano avec M. Ravel. P., 1971.