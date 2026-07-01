ЛОНГ МАРГЕРИТ

ЛОНГ (Long) МАРГЕРИТ- французская пиа­ни­ст­ка и пе­да­гог.

Иг­ре на фортепиано обу­ча­лась у се­ст­ры Клер и в Музыкальном институте в Ни­ме; в 1891 году окон­чи­ла Па­риж­скую консерваторию, где за­ни­малась у А. Фи­со и А. Мар­мон­те­ля. Мно­го кон­цер­ти­ро­ва­ла (осо­бен­но в 1903-1913 годы; в 1955 году вы­сту­пи­ла в Мо­ск­ве). Про­па­ганди­ро­ва­ла твор­че­ст­во французских им­прес­сио­ни­стов, ком­по­зи­то­ров «Шес­тёр­ки» и дру­гих современных ей ком­по­зи­то­ров (в т. ч. Ж. Ж. Э. Ро­же-Дю­кас, Ф. Шмитт, Л. Вьерн, Ж. Ми­го, Б. Мар­ти­ну). Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца многих со­чи­не­ний К. Де­бюс­си , М. Ра­ве­ля, Г. Фо­ре, в т. ч. по­свя­щён­ных ей (например, Кон­церт G-dur М. Ра­ве­ля, 1932, под управлением ав­то­ра). Со­труд­ни­ча­ла с ди­ри­жё­ра­ми Ф. Вейн­гарт­не­ром, Ш. Мюн­шем , К. Ше­вий­я­ром ( Ор­кестр Ла­му­рё) и др. В 1906-1940 годы пре­по­да­ва­ла в Па­риж­ской консерватории (с 1920 года профессор выс­ше­го кур­са). В сво­ём ис­пол­ни­тель­ском искусстве и пе­да­го­ги­ке со­еди­ня­ла тра­ди­ции М. Кле­мен­ти, К. Чер­ни и М. Мош­ков­ско­го, французских кла­ве­си­ни­стов. Свои пе­да­го­гические прин­ци­пы из­ло­жи­ла в книге «Фор­те­пиа­но» («Le piano», 1959).

Сре­ди уче­ни­ков - многие круп­ные пиа­ни­сты: Ж. Фев­рие, Ж. Ду­ай­ен, Ж. Бе­рар, С. Фран­суа, Б. Л. Гель­бер, Г. Да­ти­нер, Ф. Ан­тре­мон, Б. Рин­гейс­сен, А. Чик­ко­ли­ни, И. Ле­фе­бюр. В 1943 году ор­га­ни­зо­ва­ла вме­сте с Ж. Ти­бо кон­курс пиа­ни­стов и скри­па­чей (с 1946 года Ме­ж­ду­народный кон­курс пиа­ни­стов и скри­па­чей им. М. Лонг и Ж. Ти­бо). В по­след­ние го­ды жиз­ни чи­та­ла лек­ции по французской му­зы­ке. К 80-ле­тию Лонг соз­да­ны фортепианные Ва­риа­ции - кол­лектив­ное со­чи­не­ние 8 ком­по­зи­то­ров (Д. Мийо, Ж. Орик , Ф. Пу­ленк и др.). Ав­тор вос­по­ми­на­ний о со­вме­ст­ной ра­бо­те с Фо­ре, Де­бюс­си и Ра­ве­лем (руссий перевод в книге: Ис­пол­ни­тель­ское ис­кус­ст­во за­ру­беж­ных стран. М., 1981. Вып. 9).

Сочинения :

Au piano avec Cl. Debussy. P., 1960;

Au piano avec G. Fauré. P., 1963 (avec J. Weill);

Au piano avec M. Ravel. P., 1971.