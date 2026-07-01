ЛОНГ-БИЧ
ЛОНГ-БИЧ (Long Beach) - город на юго- западе США, южный пригород Лос-Анджелеса.
Население 464,5 тысяч человек (2010; в том числе свыше 1/3 - латиноамериканцы, 15% - афроамериканцы, 12% - выходцы из стран Азии, главным образом Камбоджи, Вьетнама, Филиппин и др.); входит в состав городской агломерации Лос-Анджелеса. Расположен на побережье бухты Сан-Педро Тихого океана. Крупный морской порт. Аэропорт. Приморский климатический курорт.
В конце XVIII веке на месте современного Лонг-Бич существовало испанское ранчо (территория передана М. Ньето в 1784 году). В 1834 году разделено на шесть частей. Статус города и современное название с 1888 года. В 1933 году пострадал от сильного землетрясения.
Как курорт Лонг-Бич известен с начала XX века. Мягкий морской климат (средне годовая температура около 16 °С), широкий песчаный пляж (длина около 13 км), богатая субтропическая растительность. К юго-западу от города - остров Санта-Каталина (зона отдыха и купаний), к юго-востоку - приморские курорты Ньюпорт-Бич и Ошенсайд.
Среди архитектурных памятников Лонг-Бич - комплексы поместий Лос-Аламитос (главный дом из кирпича-сырца, 1-я половина XIX века; сад, 1920-1936) и Лос-Серритос (1844-1880-е годы), здание Международной начальной школы (1998-1999, архитектор Т. Мейн).
Ряд НИИ, занимающихся проблемами изучения и охраны моря. Кампусы Университета Деври (1931), Калифорнийского университета в Лонг-Бич (1949, современный статус с 1972 года), ряда негосударственных вузов; городской колледж (1927) и др. Морской музей на борту бывшего британского океанского лайнера «Куин Мэри» (построен в Глазго в 1936 году, в Лонг-Бич с декабря 1967 года; помещения судна с интерьерами в стиле ар-деко используются также для проведения собраний, съездов, презентаций, выставок, шоу и др.). Среди других музеев - художественные музеи Лонг-Бич (1950) и Калифорнийского университета в Лонг-Бич (1973), Музей латино-америанского искусства (1996). Театры: «Лонг-Бич плей хаус», «Сентер тиэтр», «Террас тиэтр», «Интернашенал сити тиэтр». Городской Тихоокеанский аквариум (1998; до 1,5 млн. посетителей в год). Ежегодный кинофестиваль.
Крупный центр парусного спорта. В 1976-1983 годы в Лонг-Бич проходил этап чемпионата мира «Формула-1» - Гран-при США - Запад; ныне на городской трассе проводится американская гоночная серия «Champ Car».
Ведущие отрасли промышленности: авиационная - заводы компаний «Boeing» (1941, до 1997 года «McDonnell-Douglas»; в годы 2-й мировой войны выпускал военные, в т. ч. «летающие крепости» B-17, и военно-транспортные самолёты; крупнейший городской работодатель) и «Gulfstream Aerospace Corp.»; электронная - головные офисы и предприятия компаний «US Epson» (американский филиал японской фирмы «Seiko Epson Corp.»; производство принтеров, сканеров и др. компьютерных периферийных устройств) и «Pioneer Electronics (USA)» (американское отделение японской корпорации «Pioneer Corp.»; цифровые аудио- видеоаппаратура и другие электронные устройства). Производство узлов и деталей для автомобилей (завод «TABC Inc.» компании «Toyota Motor North America» - дочерней структуры японского концерна «Toyota Motor»). Важное место в экономике города занимает сфера услуг, в т. ч. услуги здравоохранения (ряд клиник, головные офисы организаций социального страхования), рекреационные, транспортные. Грузооборот морского порта 78 млн. т (2007; 4-е место в США) и 7,3 млн. контейнеров ДФЭ (2-е место после Лос-Анджелеса). В Лонг-Бич и окрестностях - добыча нефти, нефтеперерабатывающие предприятия.