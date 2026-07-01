ЛОНГ-БИЧ

ЛОНГ-БИЧ (Long Beach) - го­род на юго- за­па­де США, южный при­го­род Лос-Анд­же­ле­са .

Население 464,5 тысяч человек (2010; в том числе свыше 1/3 - ла­ти­но­аме­ри­кан­цы, 15% - аф­ро­аме­ри­кан­цы, 12% - вы­ход­цы из стран Азии, главным образом Кам­бод­жи, Вьет­на­ма, Фи­лип­пин и др.); вхо­дит в со­став городской аг­ло­ме­ра­ции Лос-Анд­же­ле­са. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье бух­ты Сан-Пед­ро Ти­хо­го океана. Круп­ный морской порт. Аэ­ро­порт. При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт.

В конце XVIII веке на мес­те современного Лонг-Бич су­ще­ст­во­ва­ло испанское ран­чо (тер­ри­то­рия пе­ре­да­на М. Нье­то в 1784 году). В 1834 году раз­де­ле­но на шесть ча­стей. Ста­тус го­ро­да и современное название с 1888 года. В 1933 году по­стра­дал от силь­но­го зем­ле­тря­се­ния.

Как ку­рорт Лонг-Бич из­вес­тен с начала XX века. Мяг­кий морской кли­мат (средне го­до­вая температура около 16 °С), ши­ро­кий пес­ча­ный пляж (дли­на около 13 км), бо­га­тая суб­тро­пическая рас­ти­тель­ность. К юго-за­па­ду от го­ро­да - остров Сан­та-Ка­та­ли­на (зо­на от­ды­ха и ку­па­ний), к юго-вос­то­ку - при­мор­ские ку­рор­ты Нью­порт-Бич и Ошен­сайд.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Лонг-Бич - ком­плек­сы по­мес­тий Лос-Ала­ми­тос (главный дом из кир­пи­ча-сыр­ца, 1-я половина XIX века; сад, 1920-1936) и Лос-Сер­ри­тос (1844-1880-е годы), зда­ние Ме­ж­ду­народной на­чаль­ной шко­лы (1998-1999, архитектор Т. Мейн ).

Ряд НИИ, за­ни­маю­щих­ся про­бле­ма­ми изу­че­ния и ох­ра­ны мо­ря. Кам­пу­сы Университета Дев­ри (1931), Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Лонг-Бич (1949, современный ста­тус с 1972 года), ря­да не­го­су­дарственных ву­зов; городской кол­ледж (1927) и др. Морской му­зей на бор­ту бывшего британского оке­ан­ско­го лай­не­ра «Ку­ин Мэ­ри» (по­стро­ен в Глаз­го в 1936 году, в Лонг-Бич с декабря 1967 года; по­ме­ще­ния суд­на с ин­терь­е­ра­ми в сти­ле ар-де­ко ис­поль­зу­ют­ся так­же для про­ве­де­ния со­б­ра­ний, съез­дов, пре­зен­та­ций, вы­ста­вок, шоу и др.). Сре­ди других му­зе­ев - ху­дожественные му­зеи Лонг-Бич (1950) и Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Лонг-Бич (1973), Му­зей латино-америанского искусства (1996). Те­ат­ры: «Лонг-Бич плей ха­ус», «Сен­тер ти­этр», «Тер­рас ти­этр», «Ин­тер­на­ше­нал си­ти ти­этр». Городской Ти­хо­оке­ан­ский ак­ва­ри­ум (1998; до 1,5 млн. по­се­ти­те­лей в год). Еже­год­ный ки­но­фес­ти­валь.

Круп­ный центр па­рус­но­го спор­та. В 1976-1983 годы в Лонг-Бич про­хо­дил этап чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1» - Гран-при США - За­пад; ны­не на городской трас­се про­во­дит­ся американская го­ноч­ная се­рия «Champ Car».

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: авиа­ци­он­ная - за­во­ды ком­па­ний «Boeing» (1941, до 1997 года «McDonnell-Douglas»; в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­пус­кал во­ен­ные, в т. ч. «ле­таю­щие кре­по­сти» B-17, и во­ен­но-транс­порт­ные са­мо­лё­ты; круп­ней­ший городской ра­бо­то­да­тель) и «Gulfstream Aerospace Corp.»; элек­трон­ная - го­лов­ные офи­сы и пред­при­ятия ком­па­ний «US Epson» (американский фи­ли­ал японской фир­мы «Seiko Epson Corp.»; про­изводство прин­те­ров, ска­не­ров и др. ком­пь­ю­тер­ных пе­ри­фе­рий­ных уст­ройств) и «Pioneer Elec­tronics (USA)» (американское от­де­ле­ние японской кор­по­ра­ции «Pioneer Corp.»; циф­ро­вые ау­дио- ви­део­ап­па­ра­ту­ра и другие элек­трон­ные уст­рой­ст­ва). Про­изводство уз­лов и де­та­лей для ав­то­мо­би­лей (за­вод «TABC Inc.» ком­па­нии «Toyota Motor North Ame­rica» - до­чер­ней струк­ту­ры японского кон­цер­на «Toyota Motor»). Важ­ное ме­сто в эко­но­ми­ке го­ро­да за­ни­ма­ет сфе­ра ус­луг, в т. ч. ус­лу­ги здра­во­охра­не­ния (ряд кли­ник, го­лов­ные офи­сы ор­га­ни­за­ций со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния), рек­реа­ци­он­ные, транс­порт­ные. Гру­зо­обо­рот морского пор­та 78 млн. т (2007; 4-е ме­сто в США) и 7,3 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ (2-е ме­сто по­сле Лос-Анд­же­ле­са). В Лонг-Бич и ок­рест­но­стях - до­бы­ча неф­ти, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия.

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