ЛОНДОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915 ГОДА
ЛОНДОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915 ГОДА - секретный договор о вступлении Италии, входившей в Тройственный союз 1882 года, в 1-ю мировую войну на стороне Антанты.
Подписан в Лондоне 13(26) апреля Россией, Великобританией, Францией с одной стороны и Италией - с другой. Предусматривал вступление Италии в войну не позднее чем через месяц со дня подписания при следующих условиях: стороны должны были заключить военную конвенцию для определения «минимума военных сил», которые Россия будет использовать против Австро-Венгрии с целью воспрепятствовать ей сосредоточить все свои войска против Италии, если Россия направит главные силы против Германии; Великобритания и Франция обязывались заключить с Италией морскую конвенцию об оказании их флотами «активной и постоянной помощи» Италии в её действиях против австро-венгерского флота; Великобритания обязывалась незамедлительно предоставить Италии заём не менее чем в 50 млн. фунтов стерлингов.
Лондонское соглашение предусматривало, что после победы стран Антанты в 1-й мировой войне Италия получит входившие в Австро- Венгрию область Трентино, Южный Тироль, порт Триест и полуостров Истрия, включая ряд островов близ него, провинцию Далмация и большинство островов в Адриатическом море к северу и западу от неё; порт Валона (Влёра) в Албании и остров Сасено (Сазани) в Адриатическом море, занятые Италией в 1914 году, а также «территорию достаточно обширную, чтобы обеспечить защиту этих пунктов», и острова Додеканес (захвачены Италией в 1912 году). В случае полного или частичного раздела азиатской части Османской империи, а также захвата территорий в ней остальными участниками соглашения Италия должна была получить «равноценную часть в средиземноморских областях», смежных с провинцией Анталья (Малая Азия). При возможном захвате Великобританией и Францией германских колоний в Африке признавалось право Италии «требовать некоторых равноценных компенсаций» при определении новых границ её колоний в Африке (Эритрея, Сомали и Ливия). Хорватии, Сербии и Черногории предполагалось передать территории в Верхней Адриатике [побережье от бухты Волоска до северной границы Далмации с портом Фиуме (Риека), ряд островов] и Нижней Адриатике [побережье от мыса Планка до реки Дрина с портами Спалато, Рагуза (Дубровник), Каттаро (Котор) и др., ряд островов]. В центральной части Албании с городом Дураццо (Дуррес) предполагалось создать мусульманское государство под протекторатом Италии. Южную и северную части Албании по желанию России, Великобритании и Франции могли быть разделены между Черногорией, Сербией и Грецией.
По окончании войны Италия должна была получить пропорциональную долю репараций с побеждённых стран. Союзники обязались поддержать Италию в её стремлении не допустить Святой Престол к участию «во всех переговорах о мире и об урегулировании вопросов, выдвинутых настоящей войной».
Во исполнение соглашения Италия объявила о выходе из Тройственного союза 1882 года и затем объявила войну Австро- Венгрии, Турции и Германии. Вступление Италии в войну несколько изменило баланс сил в пользу Антанты, однако решительного перелома не принесло ввиду слабости армии и военно-экономической базы Италии. По окончании войны итальянские войска начали занимать Далмацию, но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов США, выступавшие под лозунгами «открытой дипломатии» и соблюдения этнических границ, отказались принять Лондонское соглашение во внимание, с чем согласились Великобритания и Франция, не желавшие чрезмерного усиления Италии. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 года Италия получила только Трентино и Южный Тироль, Юлийскую Крайну с Триестом и полуостров Истрия (Далмация была передана Королевству сербов, хорватов и словенцев); Фиуме по Рапалльскому договору 1920 году между Италией и Королевством сербов, хорватов и словенцев был объявлен независимым государством (аннексирован Италией в 1924 году). Не были выполнены также положения Лондонского соглашения, касавшиеся Албании (в 1920 году она вновь провозгласила независимость). Дипломатические неудачи Италии способствовали всплеску шовинистических настроений в стране и захвату власти фашистами (1922).
Лондонское соглашение впервые опубликовано советским правительством после Октябрьской революции 1917 года в числе других секретных документов российского МИДа; в Италии официально оглашено в начале 1918 года.
Источники:
Международные отношения в эпоху империализма. Сер. 3. М., 1936. Т. 7. Ч. 2;
Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 1952.