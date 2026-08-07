ЛОНДОНСКИЙ ПРОТОКОЛ 1885 ГОДА
ЛОНДОНСКИЙ ПРОТОКОЛ 1885 ГОДА - соглашение между Россией и Великобританией о демаркации северной границы Афганистана и части границы Российской империи в Центральной Азии.
Подписан в Лондоне 29 августа (10 сентября). Явился завершением т. н. Афганского кризиса 1885 года, возникшего в рамках российско-британского соперничества в Центральной Азии. В начале 1884 года российские войска, под предлогом получения от жителей города Мерв (ныне Мары, Туркмения) просьбы о принятии российского подданства, заняли Мервский оазис, после чего по инициативе Великобритании была создана российско- британская комиссия по демаркации границы между Российской империей и Афганистаном. Несмотря на это, российский отряд под командованием начальника Закаспийской области генерал-лейтенанта А. В. Комарова в 1885 году занял населённый туркменами Пендинский оазис, который афганский эмир Абдуррахман традиционно считал своей территорией. Афганские войска (около 4,7 тысяч человек), переправившиеся на левый берег реки Кушка и отказавшиеся покинуть его, были 18(30).03.1885 года атакованы и разгромлены российскими отрядами (1840 человек) близ населённого пункта Таш-Кепри (Ташкепри).
Действия российских войск вынудили Великобританию, опасавшуюся дальнейшей экспансии России в Средней Азии, что могло создать непосредственную угрозу Британской Индии, пойти на подписание Лондонского протокола. Он описывал границу от Зульфагара («Зульфагарская башня») на реке Герируд, по которой проходила граница Афганистана с Персией, на север и затем на северо-восток до реки Амударья. Протоколом предусматривалось, что каждая сторона назначит по одному комиссару, который начнёт работу по демаркации через 2 месяца после подписания соглашения; по мере определения границы разрешалось устанавливать на ней пограничные посты. Комиссия работала в 1886-1887 годы, заключительный протокол подписан 10(22).07.1887 года. В результате Россия закрепила за собой Пендинский оазис, где в 1890 году была основана крепость Кушка (ныне город Серхетабат, Туркмения); Афганистан сохранил за собой Зульфагарский проход, соединяющий Пендинский оазис и приграничные районы Афганистана и Персии. Впоследствии документы и карты российско-британской комиссии было решено использовать при редемаркации части границы между СССР и Афганистаном по соглашению между ними от 13.06.1946.
Стремление Великобритании и России провести юридическое определение и демаркацию границ Афганистана (буферной зоны между двумя державами) и тем самым снизить риск возникновения войны из-за соперничества в Центральной Азии нашло отражение также в Лондонском договоре 1895 года.
Источники:
Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Великобританией. 1872–1885. СПб., 1886;
Yate A. England and Russia face to face in Asia: Travels with the Afghan Boundary Commission. Edinburgh, 1887;
Yate Ch. Northern Afghanistan, or Letters from the Afghan Boundary Commission. Edinburgh, 1888;
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1898. Т. 12;
Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 1952.