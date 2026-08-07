ЛОНДОНСКИЙ ПРОТОКОЛ 1885 ГОДА

ЛОНДОНСКИЙ ПРОТОКОЛ 1885 ГОДА - со­глаше­ние ме­ж­ду Рос­си­ей и Ве­ли­ко­бри­та­нией о де­мар­ка­ции северной гра­ни­цы Аф­га­ни­ста­на и час­ти гра­ни­цы Российской им­пе­рии в Центральной Азии.

Под­пи­сан в Лон­до­не 29 августа (10 сентября). Явил­ся за­вер­ше­ни­ем т. н. Аф­ган­ско­го кри­зи­са 1885 года, воз­ник­ше­го в рам­ках российско-британского со­пер­ни­че­ст­ва в Центральной Азии. В начале 1884 года российские вой­ска, под пред­ло­гом по­лу­че­ния от жи­те­лей города Мерв (ны­не Ма­ры, Турк­ме­ния) прось­бы о при­ня­тии российского под­дан­ст­ва, за­ня­ли Мерв­ский оа­зис, по­сле че­го по ини­циа­ти­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии бы­ла соз­да­на российско- британская ко­мис­сия по де­мар­ка­ции гра­ни­цы ме­ж­ду Российской им­пе­ри­ей и Аф­га­ни­ста­ном. Не­смот­ря на это, российский от­ряд под ко­мандованием на­чаль­ни­ка За­кас­пий­ской области генерал-лейтенанта А. В. Ко­ма­ро­ва в 1885 году за­нял на­се­лён­ный турк­ме­на­ми Пен­дин­ский оа­зис, ко­то­рый афганский эмир Аб­дур­рах­ман тра­ди­ци­он­но счи­тал сво­ей тер­ри­то­ри­ей. Афганские войска (около 4,7 тысяч человек), пе­ре­пра­вив­шиеся на ле­вый бе­рег реки Куш­ка и от­ка­зав­шиеся по­ки­нуть его, были 18(30).03.1885 года ата­ко­ваны и раз­гром­лены российскими отряда­ми (1840 человек) близ на­се­лён­но­го пунк­та Таш-Ке­при (Таш­ке­при).

Дей­ст­вия российских войск вы­ну­ди­ли Ве­ли­ко­бри­та­нию, опа­сав­шую­ся даль­ней­шей экс­пан­сии Рос­сии в Средней Азии, что мог­ло соз­дать не­по­сред­ст­вен­ную уг­ро­зу Бри­тан­ской Ин­дии , пой­ти на под­пи­са­ние Лондонского протокола. Он опи­сы­вал гра­ни­цу от Зуль­фа­га­ра («Зуль­фа­гар­ская баш­ня») на реке Ге­ри­руд, по ко­то­рой про­хо­ди­ла гра­ни­ца Аф­га­ни­ста­на с Пер­си­ей , на се­вер и за­тем на се­ве­ро-вос­ток до реки Аму­да­рья. Про­то­ко­лом пре­ду­смат­ри­ва­лось, что ка­ж­дая сто­ро­на на­зна­чит по од­но­му ко­мис­са­ру, ко­то­рый нач­нёт ра­бо­ту по де­мар­ка­ции че­рез 2 месяца по­сле под­пи­са­ния со­гла­ше­ния; по ме­ре оп­ре­де­ле­ния гра­ни­цы раз­ре­ша­лось ус­та­нав­ли­вать на ней по­гра­нич­ные по­сты. Ко­мис­сия ра­бо­та­ла в 1886-1887 годы, за­клю­чительный про­то­кол под­пи­сан 10(22).07.1887 года. В ре­зуль­та­те Рос­сия за­кре­пи­ла за со­бой Пен­дин­ский оа­зис, где в 1890 году бы­ла ос­но­вана кре­пость Куш­ка (ны­не город Сер­хе­та­бат, Турк­ме­ния); Аф­га­ни­стан со­хра­нил за со­бой Зуль­фа­гар­ский про­ход, со­еди­няю­щий Пен­дин­ский оа­зис и при­гра­нич­ные рай­оны Аф­га­ни­ста­на и Пер­сии. Впо­след­ст­вии до­ку­мен­ты и кар­ты российско-британской ко­мис­сии бы­ло ре­ше­но ис­поль­зо­вать при ре­де­мар­ка­ции час­ти гра­ни­цы ме­ж­ду СССР и Аф­га­ни­ста­ном по со­гла­ше­нию ме­ж­ду ни­ми от 13.06.1946.

Стрем­ле­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии и Рос­сии про­вес­ти юри­дическое оп­ре­де­ле­ние и де­мар­ка­цию гра­ниц Аф­га­ни­ста­на (бу­фер­ной зо­ны ме­ж­ду дву­мя дер­жа­ва­ми) и тем са­мым сни­зить риск воз­ник­но­ве­ния вой­ны из-за со­пер­ни­че­ст­ва в Центральной Азии на­шло от­ра­же­ние так­же в Лон­дон­ском до­го­во­ре 1895 года.

Ис­точники:

Аф­ган­ское раз­гра­ни­че­ние. Пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду Рос­си­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. 1872–1885. СПб., 1886;

Yate A. England and Russia face to face in Asia: Travels with the Afghan Boundary Commission. Edinburgh, 1887;

Yate Ch. Northern Afghanistan, or Let­ters from the Afghan Boundary Commission. Edinburgh, 1888;

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1898. Т. 12;

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, 1856–1917. М., 1952.

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