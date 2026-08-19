ЛОНДОНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ЛОНДОНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (London Philharmonic Or­chestra) - сим­фо­нический ор­кестр ( Ве­ли­ко­бри­та­ния ).

Ос­но­ван в 1932 году Т.Би­че­мом. В го­ды его ру­ко­во­дства (до 1939 года) ор­кестр ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал со­чи­не­ния Э. Эл­га­ра и др. английских ком­по­зи­то­ров, ре­гу­ляр­но уча­ст­во­вал в опер­ных по­ста­нов­ках в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден». По­сто­ян­ный уча­ст­ник Глайн­дборн­ско­го фес­ти­ва­ля. Главная кон­церт­ная пло­щад­ка - «Рой­ал фес­ти­вал холл». Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, в т. ч. в СССР (впер­вые в 1956 году). На­ря­ду с тра­диционным клас­си­ко- ро­ман­тическим ре­пер­туа­ром ис­пол­ня­ет му­зы­ку XX-XXI веков. Главными ди­ри­жё­ра­ми Лондонского филармонического оркестра бы­ли Э. ван Бей­нум (1947-1950), А. Бо­улт (1950-1957), Б. Хай­тинк (1967-1979), Г. Шол­ти (1979-1983), К. Ма­зур (2000-2007) и др. С 2007 года главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра - В. М. Юров­ский.

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