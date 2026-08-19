ЛОНДОНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ЛОНДОНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (London Philharmonic Orchestra) - симфонический оркестр (Великобритания).
Основан в 1932 году Т.Бичемом. В годы его руководства (до 1939 года) оркестр активно пропагандировал сочинения Э. Элгара и др. английских композиторов, регулярно участвовал в оперных постановках в театре «Ковент-Гарден». Постоянный участник Глайндборнского фестиваля. Главная концертная площадка - «Ройал фестивал холл». Гастролировал во многих странах, в т. ч. в СССР (впервые в 1956 году). Наряду с традиционным классико- романтическим репертуаром исполняет музыку XX-XXI веков. Главными дирижёрами Лондонского филармонического оркестра были Э. ван Бейнум (1947-1950), А. Боулт (1950-1957), Б. Хайтинк (1967-1979), Г. Шолти (1979-1983), К. Мазур (2000-2007) и др. С 2007 года главный дирижёр оркестра - В. М. Юровский.