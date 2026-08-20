ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРОЛИВАХ 1871

Ло́ндонская конве́нция о Проли́вах 1871 — многостороннее соглашение между Османской империей, Великобританией, Россией, Пруссией, Австро-Венгрией, Францией и Италией о статусе Черноморских проливов. Впервые такое соглашение было достигнуто в 1841 (см. Лондонская конвенция о Проливах 1841 ), в котором было закреплено правило о том, что в мирное время проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для всех военных судов. Исключение могло быть сделано для легких военных судов, находящихся в распоряжении посольств дружественных Османской империи стран. Статус Проливов в военное время не был прописан. В 1870 Россия отказалась от исполнения положений Парижского мира 1856, запрещавших ей иметь военный флот на Черном море. 1[13] марта 1871 в Лондоне была подписана Конвенция, которая закрепляла одностороннее решение России. Устанавливалось, что Черноморские проливы должны оставаться закрытыми для военных кораблей, но Л. к. о П. предоставляла Турции право открывать их в мирное время для кораблей «дружественных и союзных держав» во исполнение статей Парижского мира 1856, которые сохраняли свою силу; подтверждалось право прохода в Черное море торговых кораблей всех стран и право Османской империи посылать свои военные корабли в р. Дунай. Дипломатическая победа позволила России усилить свой военно-морской флот на Черном море, но оставляла режим пользования Черноморскими проливами практически прежним, поскольку окончательное решение по поводу прохода военных кораблей оставалось за Турцией. Конвенция была подтверждена Берлинским трактатом 1878, и предусмотренный ею режим проливов действовал до Первой мировой войны 1914—1918.

Публ. : Сборник договоров России с другими государствами, 1856—1917. М., 1952.

Лит. : Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII — начало ХХ в. М., 1978; The Ottoman Empire and the World-Economy. Cambridge, 1987; Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в средние века и новое время. М., 1992.