ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1896 ГОДА
ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1896 ГОДА - о разделе сфер влияния в Индокитае между Великобританией и Францией.
Подписана 15 января в Лондоне на переговорах, инициированных Великобританией с целью предотвратить дальнейшую экспансию Франции в Сиаме (в 1893 году Франция осуществила вооруженный захват территорий Сиама, граничивших с французскими владениями в Индокитае). В соответствии с Лондонской конвенцией Сиам был разделён на 3 зоны: Северо-Восточный Cиам (зона французского влияния), Южный Сиам с Малайским полуостровом (зона британского влияния) и Центральный Сиам в границах бассейна реки Менам-Чао-Прая (буферная зона). Стороны гарантировали независимость Центрального Сиама, обязались не вводить на его территорию вооруженные силы и не вступать в соглашения с третьей страной относительно этой области. Лондонская конвенция подтверждала также привилегии Великобритании и Франции в китайских провинциях Юньнань и Сычуань, полученные ими по соглашениям с Китаем от 1894 и 1895 годов.