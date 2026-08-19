ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827 ГОДА
ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827 ГОДА - о коллективном посредничестве Российской империи, Великобритании и Франции в урегулировании конфликта между Османской империей и восставшими против турецкого господства греками (см. в статье Греческая национально-освободительная революция 1821-1829), а также об образовании автономного греческого государства.
Заключена в результате переговоров, начатых по инициативе России и Великобритании, на основе положений, определённых Петербургским протоколом 1826 года. Подписана 24 июня (6 июля) в Лондоне российским чрезвычайным и полномочным послом в Великобритании князем Х. А. Ливеном, французским послом князем О. Ж. А. де Полиньяком и британским статс-секретарём по иностранным делам лордом Дж. У. Дадли. Лондонская конвенция состояла из 7 статей и дополнительной секретной статьи. Как и Петербургский протокол 1826 года, включала: требования предоставить Греции автономию при сохранении вассальной зависимости от Турции в форме выплаты ей ежегодной дани, предоставить грекам право выкупать турецкую собственность на материке и островах; содержала решение о необходимости определить будущие границы греческого государства на дальнейших переговорах.
Согласно Лондонской конвенции, свои условия стороны были намерены изложить в совместной декларации, которую послы трёх держав в Стамбуле (Константинополе) должны были направить туреццкому правительству. При обсуждении дополнительной секретной статьи, намечавшей действия сторон в случае неудачи посреднической миссии, Россия настаивала на конкретных военных мерах, а Франция и Великобритания стремились уклониться от обязательств военного характера. В результате была принята расплывчатая формулировка: стороны соглашались принять все меры к заключению перемирия между участниками конфликта, но без вмешательства в военные действия. В Лондонской конвенции особо оговаривалось, что при отказе Османской империи от посредничества трёх держав они продемонстрируют сближение с греками, установят с ними торговые отношения и направят в Грецию консульских агентов.
Во исполнение условий Лондонской конвенции послы России, Великобритании и Франции 4(16) и 19(31) августа направили турецкому правительству коллективную ноту, в которой содержались требование к Турции заключить перемирие с восставшими греками и предложение трёх держав о посредничестве в турецко-греческом конфликте (не были приняты турецкой стороной, которая отказалась обсуждать греческий вопрос, а также, в свою очередь, заявила, что не будет выполнять условия Аккерманской конвенции 1826 года. После этого к берегам полуострова Пелопоннес были направлены союзные (российские, британские, французские) военно-морские эскадры с целью помешать переброске турецких войск из Египта на материк. Нежелание Турции подчиняться режиму блокады привело к Наваринскому сражению 1827 года, в результате которого соединённый турецко- египетско-тунисский флот был уничтожен российско- британско-французским флотом.
Окончательный отказ Турции выполнять Аккерманскую конвенцию 1826 года(о чём она объявила в декабре 1827 года) и Лондонскую конвенцию стал поводом к началу русско-турецкой войны 1828-1829 годов(см. в статье Русско- турецкие войны). 10(22).3.1829 года в Лондоне Россия, Великобритания и Франция подписали специальный протокол, уточнивший положения Лондонской конвенции о границах будущего греческого государства и его отношениях с Турцией. Требования Лондонской конвенции и Лондонского протокола 1829 года признаны Турцией и закреплены в русско-турецком Адрианопольском мире 1829 года, в развитие которого 22.1(3.2).1830 года тремя державами подписан очередной Лондонский протокол, объявивший Грецию независимым государством, но, по настоянию Великобритании, с урезанными границами.
Источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1895. Т. 11;
Внешняя политика России XIX и начала XX в. Сер. 2. М., 1992. Т. 7.