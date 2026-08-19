ЛОМЖИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЛОМЖИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальное образование на северо-востоке Царства Польского (в составе Российской империи).
Центр - город Ломжа. Образована в соответствии с Положением о губернском и уездном управлении в губерниях Царства Польского от 19(31).12.1866 года. Первоначально делилась на 8 уездов: Кольненский, Ломжинский, Мазовецкий, Щучинский (переданы в Ломжинскую губернию из состава упразднённой Августовской губернии), Маковский, Пултуский, Остроленский, Островский (выделены из состава Плоцкой губернии). В 1893 году Пултуский уезд передан в состав Варшавской губернии. Законом об образовании Холмской губернии от 23.06(06.07).1912 года в состав Ломжинской губернии из упразднённой Седлецкой губернии передан Венгровский уезд. После этого площадь Ломжинской губернии составила 11,8 тыс. км2, население - около 720 тыс. человек. В начале XX века в Ломжинской губернии было 7 городов, наиболее крупные - Ломжа, Остроленка, Остров. Ведущее значение в экономике имело земледелие. Через Ломжинскую губернию проходили железнодорожные линии Ландварово (ныне Лентварис, Литва) - Варшава (1862), Брест - Граево (1873), Лапы - Малкин (1893) и Остроленка - Пилява (1897). В 1-ю мировую войну Ломжинская губерния оккупирована германскими войсками (1915). В 1918 году её территория вошла в состав независимой Польши.
Иллюстрации:
Герб Ломжинской губернии.