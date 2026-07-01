ЛОМТЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ
ЛОМТЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский и белорусский языковед.
Из многодетной крестьянской семьи. Окончил лингвистический факультет Воронежского университета (1929). С 1931 года работал в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина и в НИИ языкознания при Наркомпросе. Был активным участником группы молодых лингвистов «Языкофронт», выступавшей против научных идей Н. Я. Марра с левых позиций. С 1933 года в Минске; заместитель директора Института языкознания АН БССР, профессор (с 1934 года), декан филологического факультета и заведующий кафедрой русского языка и лит-ры Белорусского государственного университета, заведующий отделом языкознания Института языка и литературы АН БССР. В 1941-1943 годы в эвакуации; профессор, заведующий кафедрой русского языка Свердловского университета. С 1943 года профессор, заведующий кафедрой русского языка Белорусского государственного университета (временно размещался на станции Сходня Московская область). В 1944-1946 годы также возглавлял отдел школ ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С конца 1946 года профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ.
В годы работы в Белоруссии Ломтев опубликовал работы по проблемам фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики, истории белорусского языка. В послевоенный период занимался сравнительно-историческим изучением восточно-славянских языков, создал труды практически по всем отраслям русистики, по ряду проблем общего языкознания. В книге «Очерки по историческому синтаксису русского языка» (1956) осуществил анализ огромного фактического материала и представил систему русского синтаксиса в его развитии от XI до XVII века. В своих научных исследованиях обращался к методам структурной лингвистики, стремясь использовать идеи и понятия математической логики. Создал теорию синтаксиса, в основе которой лежит понимание предложения как предиката предметных переменных, связанных функциональным отношением («Основы синтаксиса современного русского языка», 1958). Выдвинул идею возможности описания всех уровней языка с помощью комбинаторной методики, созданной на основе множеств теории («Предложение и его грамматические категории», 1972). Применил математическую логику к изучению звуковой стороны языка («Фонология современного русского языка на основе теории множеств», 1972). Также занимался проблемами истории глагольной системы (прежде всего видо-временных отношений), создал работы по лексической семантике, вузовские учебники (главным образом по синтаксису и фонологии). С 1958 года главный редактор журнала «Научные доклады высшей школы. Филологические науки».
Сочинения:
Беларуская граматыка. Мiнск, 1935–1936. Ч. 1–2 (Ч. 2 – сааўтар);
Сiнтаксiс беларускай мовы. Мiнск, 1939 (сааўтар);
Общее и русское языкознание. Избранные работы. М., 1976.