ЛОМТЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ

ЛОМТЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ - российский и бе­ло­русский язы­ко­вед.

Из мно­го­дет­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил лин­гвис­тический факультет Во­ро­неж­ско­го университета (1929). С 1931 года ра­бо­тал в Мо­с­ков­ском государственном пе­да­го­гическом институте им. В. И. Ле­ни­на и в НИИ язы­ко­зна­ния при Нар­ком­про­се. Был ак­тив­ным уча­ст­ни­ком груп­пы мо­ло­дых лин­гвис­тов «Язы­ко­фронт», вы­сту­пав­шей про­тив на­учных идей Н. Я. Мар­ра с ле­вых по­зи­ций. С 1933 года в Мин­ске; заместитель ди­рек­то­ра Института язы­ко­зна­ния АН БССР, профессор (с 1934 года), де­кан фи­ло­ло­гического факультета и заведующий ка­фед­рой русского язы­ка и лит-ры Бе­ло­русского государственного университета, заведующий от­де­лом язы­ко­зна­ния Института язы­ка и литературы АН БССР. В 1941-1943 годы в эва­куа­ции; профессор, заведующий ка­фед­рой русского язы­ка Сверд­лов­ско­го университета. С 1943 года профессор, заведующий ка­фед­рой русского язы­ка Бе­ло­русского государственного университета (вре­мен­но раз­ме­щал­ся на станции Сход­ня Московская область). В 1944-1946 годы так­же воз­глав­лял от­дел школ ЦК Ком­му­ни­стической пар­тии Бе­ло­рус­сии. С конца 1946 года профессор ка­фед­ры русского язы­ка фи­ло­ло­гического факультета МГУ .

В го­ды ра­бо­ты в Бе­ло­рус­сии Ломтев опуб­ли­ко­вал ра­бо­ты по про­бле­мам фо­не­ти­ки, мор­фо­ло­гии, син­так­си­са, лек­си­ки, ис­то­рии бе­ло­русского языка. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од за­ни­мал­ся срав­нительно-ис­то­рическим изу­че­ни­ем восточно-славянских язы­ков, соз­дал тру­ды прак­ти­че­ски по всем от­рас­лям ру­си­сти­ки, по ря­ду про­блем об­ще­го язы­ко­зна­ния. В книге «Очер­ки по ис­то­ри­че­ско­му син­так­си­су рус­ско­го язы­ка» (1956) осу­ще­ст­вил ана­лиз ог­ром­но­го фак­тического ма­те­риа­ла и пред­ста­вил сис­те­му русского син­так­си­са в его раз­ви­тии от XI до XVII века. В сво­их на­учных ис­сле­до­ва­ни­ях об­ра­щал­ся к ме­то­дам струк­тур­ной лин­гвис­ти­ки, стре­мясь ис­поль­зо­вать идеи и по­ня­тия ма­те­ма­ти­че­ской ло­ги­ки. Соз­дал тео­рию син­так­си­са, в ос­но­ве ко­то­рой ле­жит по­ни­ма­ние пред­ло­же­ния как пре­ди­ка­та пред­мет­ных пе­ре­мен­ных, свя­зан­ных функ­цио­наль­ным от­но­ше­ни­ем («Ос­но­вы син­так­си­са со­вре­мен­но­го рус­ско­го язы­ка», 1958). Вы­дви­нул идею воз­мож­но­сти опи­са­ния всех уров­ней язы­ка с по­мо­щью ком­би­на­тор­ной ме­то­ди­ки, соз­дан­ной на ос­но­ве мно­жеств тео­рии («Пред­ло­же­ние и его грам­ма­ти­че­ские ка­те­го­рии», 1972). При­ме­нил ма­те­ма­тическую ло­ги­ку к изу­че­нию зву­ко­вой сто­ро­ны язы­ка («Фо­но­ло­гия со­вре­мен­но­го рус­ско­го язы­ка на ос­но­ве тео­рии мно­жеств», 1972). Так­же за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми ис­то­рии гла­голь­ной сис­те­мы (пре­ж­де все­го ви­до-вре­менных от­но­ше­ний), соз­дал ра­бо­ты по лек­сической се­ман­ти­ке, ву­зов­ские учеб­ни­ки (главным образом по син­так­си­су и фо­но­ло­гии). С 1958 года главный ре­дак­тор журнала «На­уч­ные док­ла­ды выс­шей шко­лы. Фи­ло­ло­ги­че­ские нау­ки».

Сочинения:

Бе­ла­ру­ская гра­ма­ты­ка. Мiнск, 1935–1936. Ч. 1–2 (Ч. 2 – сааўтар);

Сiнтаксiс бе­ла­ру­скай мо­вы. Мiнск, 1939 (сааўтар);

Об­щее и рус­ское язы­ко­зна­ние. Из­бран­ные ра­бо­ты. М., 1976.