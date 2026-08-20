ЛОМОВАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛОМОВАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА (ха­ри­но- ло­мо­ва­тов­ская куль­ту­ра) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра V-IX веков в Верх­нем При­ка­мье, до ниж­не­го те­че­ния реки Чу­со­вая.

Вы­де­ле­на А. А. Спи­цы­ным к 1902 году, в основном по ма­те­риа­лам сбо­ров (кол­лек­ция Те­п­ло­ухо­вых и др.), как древ­но­сти ло­мо­ва­тов­ско­го ти­па VIII-IX веков. На­зва­на по мно­го­численным на­ход­кам на реке Ло­мо­ват­ка (ны­не Иль­ин­ский район Перм­ско­го края, Рос­сия). В ря­де ра­бот из Лмоватовской культуры ис­клю­ча­лись ран­ние па­мят­ни­ки, тер­ри­то­рия рас­смат­ри­ва­лась бо­лее ши­ро­ко (например, не­во­лин­ская куль­ту­ра и др.), ино­гда до бас­сей­на реки Бе­лая. Современное по­ни­ма­ние ба­зи­ру­ет­ся в основном на ра­бо­тах Р. Д. Гол­ди­ной. Вы­де­ля­ют ряд ло­каль­ных групп и 4 эта­па: ха­рин­ский (V-VI века.), ага­фо­нов­ский (конец VI - VII века), де­мен­ков­ский (конец VII - VIII века), урь­ин­ский (конец VIII - IX века). Гнёз­да по­се­ле­ний вклю­ча­ют го­ро­ди­ща (ред­ко с не­сколь­ки­ми ли­ния­ми ук­ре­п­ле­ний), се­ли­ща, мо­гиль­ни­ки. Мно­го­чис­лен­ны кла­ды, в т. ч. с ме­тал­ли­че­ски­ми (в основном се­реб­ря­ны­ми) со­су­да­ми иранского и ви­зантийского про­изводства, мо­не­та­ми (в основном иран­ски­ми), ук­ра­ше­ния­ми; осо­бая груп­па - с про­из­ве­де­ния­ми перм­ско­го зве­ри­но­го сти­ля. К Ломоватовской культуке от­но­сят и не­сколь­ко кос­тищ. До­ма на­зем­ные, вклю­ча­ют очаг (в т. ч. с гли­ня­ны­ми под­маз­ка­ми), хо­зяйственные и при­очаж­ные ямы, стол­бо­вые кон­ст­рук­ции; из­вест­ны под­ма­зан­ные гли­ной или ут­рам­бо­ван­ные по­лы, при­строй­ки; не­ко­то­рые име­ют по бо­кам ка­нав­ки, под­сып­ку стен зем­лёй. Мо­гиль­ни­ки до VII века вклю­ча­ли кур­га­ны (ино­гда до 12 по­гре­бе­ний, под­сып­ки) и при­мы­каю­щие (в т. ч. син­хрон­ные) грун­то­вые по­гре­бе­ния (про­сле­жи­ва­ют­ся ря­ды); как пра­ви­ло, вы­тя­ну­тые на спи­не тру­по­по­ло­же­ния.

Ло­каль­ные груп­пы Ломоватовской культуры от­ли­ча­ют­ся пре­об­ла­да­ни­ем оп­ре­де­лён­ной ори­ен­ти­ров­ки, но по­сте­пен­но вез­де уве­ли­чи­ва­ет­ся про­цент се­вер­ной; не­ред­ки де­ревянные кон­ст­рук­ции, уг­ли; в за­сы­пи (в основном тру­по­сож­же­ний) встре­ча­ют­ся кос­ти жи­вот­ных, ке­ра­ми­ка. В мо­ги­лы кла­ли де­та­ли убо­ра, обыч­но в по­ряд­ке но­ше­ния, ке­ра­мические со­су­ды, ино­гда ору­жие, кон­ское сна­ря­же­ние, бы­то­вые пред­ме­ты; из­вест­ны се­реб­ря­ные мас­ки у глаз, по­кры­тие ли­ца шёл­ком. Ке­ра­ми­ка леп­ная (не­ред­ко в тес­те - тол­чё­ная ра­ко­вина), при­зе­ми­стых форм, с ок­руг­лым или уп­ло­щён­ным дном; ук­ра­ша­ли её гре­бен­ча­тым, ве­рё­воч­ным и другими штам­па­ми, ли­ния­ми, об­ра­зуя по­ло­сы не­слож­ных ком­по­зи­ций в верх­ней час­ти со­су­да, по вен­чи­ку - на­сеч­ка­ми (в т. ч. штам­пом), за­щи­па­ми. Убор вклю­чал ви­соч­ные под­вес­ки, оже­ре­лье (бу­сы, мо­не­ты и др.), брас­ле­ты, пер­ст­ни, по­яс, не­ред­ко ло­каль­ных при­ураль­ских ти­пов, раз­но­об­раз­ные под­вес­ки (мно­го­чис­лен­ны шу­мя­щие) и про­ни­зи. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - под­сеч­ное зем­ле­де­лие, жи­вот­но­вод­ст­во, важ­ны охо­та и другие про­мыс­лы. Фор­ми­ро­ва­ние Ломоватовской культуры свя­за­но с ос­вое­ни­ем та­ёж­но­го и при­та­ёж­но­го При­ка­мья но­си­те­ля­ми тра­ди­ций ти­па Ха­ри­но и общ­но­сти Гля­де­но­во. На ос­но­ве Ломоватовской культуры фор­ми­ру­ет­ся ро­да­нов­ская куль­ту­ра.

Иллюстрации:

Удмуртский государственный университет

Ло­мо­ва­тов­ская куль­ту­ра. На­ход­кииз Аве­рин­ско­го II мо­гиль­ни­ка: зо­о­мо­рф­ная (1) и конь­ко­вая (2) под­вес­ки, ан­тро­по­мо­рф­ная на­клад­ка (3). Уд­мурт­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет (Ижевск).

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