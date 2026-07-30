ЛОМОВ ГЕОРГИЙ ИППОЛИТОВИЧ
ЛОМОВ ГЕОРГИЙ ИППОЛИТОВИЧ (литературный псевдоним Ломов А., настоящая фамилия Оппоков) - российский и советский партийный и государственный деятель.
Сын управляющего Саратовским отделением Государственного банка. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1913). Член РСДРП с 1903 года, большевик. Вёл партийную работу в Саратове, Санкт-Петербурге, Иваново-Вознесенске, Москве. Участвовал в Революции 1905-1907 годов. Член Московского окружного и Московского городского комитетов РСДРП (1907-1908). С 1909 года секретарь Санкт-Петербургского комитета РСДРП и член его Исполнительной комиссии, некоторое время примыкал к отзовистам, выступавшим против использования легальных и полулегальных форм партийной деятельности. Арестован в 1910 году, выслан на 3 года под гласный надзор полиции в Архангельскую губернию Вёл партийную работу среди ссыльных и местных рабочих, участвовал в научных экспедициях по Северному Ледовитому океану. После амнистии в 1913 году вёл партийную работу в Москве и Саратове, сотрудничал в газете «Правда». В 1-ю мировую войну стоял на интернационалистских позициях. В 1914 году арестован и выслан на 3 года из Москвы. В 1915 году один из редакторов легальной антивоенной большевистской газеты «Наша газета» (1915) в Саратове. В апреле 1916 года сослан в Иркутскую губернию. После Февральской революции 1917 года член Московского областного бюро и Московского комитета РСДРП(б), член Исполнительного комитета Московского совета рабочих депутатов. На заседании ЦК РСДРП(б) 10(23).10.1917 года в Петрограде проголосовал за ленинскую резолюцию о вооруженном восстании против Временного правительства, участвовал в его подготовке. На 2-м Всероссийском съезде Советов [26.10(08.11).1917] вошёл в состав СНК в качестве наркома юстиции, однако к работе фактически не приступал. Член Московского ВРК (с конца октября / начала ноября 1917), один из руководителей вооруженного восстания в Москве и Московской области, а затем национализации банков, предприятий, реорганизации местных органов власти. Депутат Учредительного собрания по списку РСДРП(б). Выступил против заключения Брестского мира 1918 года, входил в группу «левых коммунистов». Член Президиума ВСНХ РСФСР, заместитель его председателя (1918-1921). Одновременно комиссар народного хозяйства Московской области (1918). Председатель Главного лесного комитета при ВСНХ РСФСР (1919). В 1921-1923 на партийной и хозяйственной работе в Сибири и на Урале. С 1923 года председатель «Нефтесиндиката», член Московского комитета ВКП(б) и Моссовета. Предселатель правления треста «Донуголь» (1926-1929). Член ЦК РКП(б) (1927-1934; кандидат в 1917-1918 годы и в 1925-1927), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1927-1930). Одновременно член Политбюро ЦК КП(б) Украины. Пред.седатель Государственного всесоюзного объединения нефтяной и газовой промышленности (Союзнефть) ВСНХ СССР, член Президиума ВСНХ СССР (1929-1931). Заместитель председателя Госплана СССР (1931-1933). Член бюро Комиссии советского контроля (1934-1937). Арестован 28.08.1937 года, обвинён во вредительстве и участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.
Сочинения:
В дни бури и натиска: (в октябре 1917 года). М., 1931.