ЛОМОВ ГЕОРГИЙ ИППОЛИТОВИЧ

ЛОМОВ ГЕОРГИЙ ИППОЛИТОВИЧ (литературный псевдоним Ло­мов А., настоящая фамилия Оп­по­ков) - российский и советский партийный и государственный дея­тель.

Сын управ­ляю­ще­го Са­ра­тов­ским от­де­ле­ни­ем Государственного бан­ка. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1913). Член РСДРП с 1903 года, боль­ше­вик. Вёл партийную ра­бо­ту в Са­ра­то­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ива­но­во-Воз­не­сен­ске, Мо­ск­ве. Уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. Член Московского ок­руж­но­го и Московского го­род­ско­го ко­ми­те­тов РСДРП (1907-1908). С 1909 года сек­ре­тарь Санкт-Пе­тербургского комитета РСДРП и член его Ис­пол­нительной ко­мис­сии, не­ко­то­рое вре­мя при­мы­кал к от­зо­ви­стам, вы­сту­пав­шим про­тив ис­поль­зо­ва­ния ле­галь­ных и по­лу­ле­галь­ных форм партийной дея­тель­но­сти. Аре­сто­ван в 1910 году, вы­слан на 3 го­да под глас­ный над­зор по­ли­ции в Ар­хан­гель­скую губернию Вёл партийную ра­бо­ту сре­ди ссыль­ных и ме­ст­ных ра­бо­чих, уча­ст­во­вал в на­учных экс­пе­ди­ци­ях по Северному Ле­до­ви­то­му океану. По­сле ам­ни­стии в 1913 году вёл партийную ра­бо­ту в Мо­ск­ве и Са­ра­то­ве, со­труд­ни­чал в газете «Прав­да». В 1-ю ми­ро­вую вой­ну сто­ял на ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ских по­зи­ци­ях. В 1914 году аре­сто­ван и вы­слан на 3 го­да из Мо­ск­вы. В 1915 году один из ре­дакто­ров ле­галь­ной ан­ти­во­ен­ной боль­ше­ви­ст­ской газеты «На­ша га­зе­та» (1915) в Са­ра­то­ве. В апреле 1916 года со­слан в Ир­кут­скую губернию. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член Московского об­ла­ст­но­го бю­ро и Московского комитета РСДРП(б), член Ис­пол­нительного комитета Московского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. На за­се­да­нии ЦК РСДРП(б) 10(23).10.1917 года в Пет­ро­гра­де про­го­ло­со­вал за ле­нин­скую ре­зо­лю­цию о воо­руженном вос­ста­нии про­тив Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, уча­ст­во­вал в его под­го­тов­ке. На 2-м Все­российском съез­де Со­ве­тов [26.10(08.11).1917] во­шёл в со­став СНК в ка­че­ст­ве нар­ко­ма юс­ти­ции, од­на­ко к ра­бо­те фак­ти­че­ски не при­сту­пал. Член Московского ВРК (с кон­ца октября / на­ча­ла но­ября 1917), один из ру­ко­во­ди­те­лей воо­руженного вос­ста­ния в Мо­ск­ве и Московской области, а за­тем на­цио­на­ли­за­ции бан­ков, пред­при­ятий, ре­ор­га­ни­за­ции ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти. Де­пу­тат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния по спи­ску РСДРП(б). Вы­сту­пил про­тив за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года, вхо­дил в груп­пу «ле­вых ком­му­ни­стов». Член Пре­зи­диу­ма ВСНХ РСФСР, заместитель его пред­се­да­те­ля (1918-1921). Од­но­вре­мен­но ко­мис­сар народного хо­зяй­ст­ва Московской области (1918). Председатель Главного лес­но­го комитета при ВСНХ РСФСР (1919). В 1921-1923 на партийной и хо­зяйственной ра­бо­те в Си­би­ри и на Ура­ле. С 1923 года председатель «Неф­те­син­ди­ка­та», член Московского комитета ВКП(б) и Мос­со­ве­та. Предселатель прав­ле­ния тре­ста «Дон­уголь» (1926-1929). Член ЦК РКП(б) (1927-1934; кан­ди­дат в 1917-1918 годы и в 1925-1927), член Орг­бю­ро ЦК ВКП(б) (1927-1930). Од­но­вре­мен­но член По­лит­бю­ро ЦК КП(б) Ук­раи­ны. Пред.седатель Государственного все­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния неф­тя­ной и га­зо­вой промышленности (Со­юз­нефть) ВСНХ СССР, член Пре­зи­диу­ма ВСНХ СССР (1929-1931). Заместитель председателя Гос­пла­на СССР (1931-1933). Член бю­ро Ко­мис­сии советского кон­тро­ля (1934-1937). Аре­сто­ван 28.08.1937 года, об­ви­нён во вре­ди­тель­ст­ве и уча­стии в контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Сочинения :

В дни бу­ри и на­тис­ка: (в ок­тяб­ре 1917 года). М., 1931.