ЛОМЕН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии. Был сыном генерал-майора Николая Фёдоровича Ломена (1802–1870) и его второй супруги, англичанки Елены Вильсон. Приходился внуком вице-адмиралу Фёдору Яковлевичу Ломену. Образование получил в Морском корпусе, по окончании которого в 1864 году был произведён в мичманы. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов командовал монитором «Систово», был удостоен орденов Св. Станислава 2-й ст. с мечами и Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. В 1879 году стал старшим офицером корвета «Боярин», в 1880 году – старшим офицером клипера «Крейсер», а в 1882 году – фрегата «Владимир Мономах». В 1884–1887 годах осуществлял командование клипером «Пластун», в 1888 году – фрегатом «Генерал-адмирал», в 1887–1889 годах – строившимся фрегатом «Память Азова», а в 1890–1891 годах – этим же, но уже действующим, фрегатом. Именно на «Памяти Азова» цесаревич великий князь Николай Александрович , будущий Николай II, совершил путешествие на Восток.

В 1892–1893 годах заведовал Военно-морским учёным отделом Главного морского штаба. В 1893 году был назначен флигель-адъютантом к Е. И. В. В 1894 году получил чин контр-адмирала и был зачислен в Свиту Е. И. В. В 1893–1905 годах состоял флаг-капитаном Е. И. В., в этом качестве командовал императорской яхтой «Штандарт». В служебной обстановке, по словам современников, проявлял требовательность и даже резкость. В 1901 году был произведён в вице-адмиралы и пожалован в генерал-адъютанты. С 1905 года состоял в Свите Е. И. В. и был прикомандирован к Гвардейскому экипажу.

В 1909 году скончался в возрасте 65 лет, не успев получить чин адмирала.