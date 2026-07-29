ЛОМБРОЗО ЧЕЗАРЕ

ЛОМБРОЗО (Lombroso) ЧЕЗАРЕ (Мар­ко Эзе­кия) - итальянский пси­хи­атр и ан­тро­по­лог.

Окон­чил университет в Па­вии (1858). Профессор университетов в Па­вии и Ту­ри­не. Ро­до­на­чаль­ник ан­тро­по­ло­ги­чес­кой шко­лы уго­лов­но­го пра­ва. Ав­тор свыше 400 ра­бот по во­про­сам пси­хи­ат­рии, ан­тро­по­ло­гии, со­ци­аль­ным и по­ли­тичес­ким про­бле­мам Ита­лии. Из­вес­тен ис­сле­до­ва­ния­ми в об­ла­сти пси­хи­ат­рии (тео­рия о нев­ро­патич­но­сти ге­ни­ев, изу­че­ние пси­хических ано­ма­лий и др.). Пре­сту­п­ле­ние, по Ломброзо, - ес­тественное яв­ле­ние, по­доб­ное ро­ж­де­нию или смер­ти. Ис­поль­зуя дан­ные фи­зио­ло­гии, пси­хо­ло­гии, ана­то­мии и ан­тро­по­мет­рии (Ломброзо од­ним из пер­вых пред­при­нял сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ние пре­ступ­ни­ка, опи­ра­ясь на стро­го фик­си­руе­мые ан­тро­по­мет­рические дан­ные, при­ме­няя, в ча­ст­но­сти, кра­нио­граф для из­ме­ре­ния раз­ме­ров час­тей ли­ца и го­ло­вы), он вы­дви­нул те­зис о пре­ступ­ни­ке как осо­бом ан­тро­по­ло­гическом ти­пе (см. Фре­но­ло­гия). Пре­ступ­ник, по его мне­нию, - это де­ге­не­рат, от­став­ший в сво­ём раз­ви­тии от раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва. Су­ще­ст­ву­ют мно­го­численные при­зна­ки (стиг­ма­ты), от­ли­чаю­щие вро­ж­дён­но­го пре­ступ­ни­ка от нор­маль­но­го че­ло­ве­ка, в т. ч. ука­зы­ваю­щие на склон­ность к оп­ре­де­лён­но­му ти­пу пре­сту­п­ле­ний (раз­мер че­ре­па, фор­ма ушей и но­са, цвет во­лос, чув­ст­ви­тель­ность ко­жи, осо­бен­но­сти по­чер­ка и т. д.). Всё это Ломброзо увя­зал с на­след­ст­вен­но­стью - не свой­ст­ва­ми и ка­че­ст­ва­ми, унас­ле­до­ван­ны­ми от близ­ких род­ст­вен­ни­ков, а те­ми осо­бен­но­стя­ми, ко­то­рые на­ли­че­ст­во­ва­ли у от­да­лён­ных пред­ков (сла­бость рас­суд­ка, при­ту­п­лён­ная чув­ст­ви­тель­ность, не­спо­соб­ность к рас­кая­нию). Наи­луч­шая стра­те­гия об­ще­ст­ва в от­но­ше­нии та­ко­го «при­ро­ж­дён­но­го пре­ступ­ни­ка» - из­ба­вить­ся от не­го, ли­шив сво­бо­ды или жиз­ни. В ра­бо­те «L’uomo deliquente...» (1876) на­ря­ду с «при­ро­ж­дён­ны­ми пре­ступ­ни­ка­ми» он ис­сле­до­вал пре­ступ­ни­ков: «слу­чай­ных», со­вер­шив­ших пре­сту­п­ле­ние в си­лу не­сча­ст­но­го сте­че­ния об­стоя­тельств (кри­ми­на­лои­ды); «по­лу­по­ме­шан­ных», об­ла­даю­щих все­ми за­дат­ка­ми пре­ступ­но­сти (мат­тои­ды), а так­же «псев­до­пре­ступ­ни­ков», ка­рае­мых за­ко­ном, но не опас­ных для об­ще­ст­ва. Пер­во­на­чаль­но Ломброзо уде­лял основное вни­ма­ние био­пси­хо­ло­гическим фак­то­рам пре­ступ­но­сти, в бо­лее позд­них тру­дах он при­знал важ­ную роль и со­цио­ло­гических при­чин пре­ступ­но­сти.

Зна­чи­мы за­слу­ги Ломброзо и в ис­сле­до­ва­нии пер­во­при­чин экс­тре­ми­ст­ских, про­те­ст­ных форм со­ци­аль­ной борь­бы - по­ли­тического тер­ро­риз­ма («Gli anarchici», 1894), а в бо­лее об­щем пла­не - по­ли­тической пре­ступ­но­сти («Il delitto politico е le ri­vo­lii­zioni», con R. Laschi, 1890).

Сочинения:

Лю­бовь у по­ме­шан­ных. Од., 1889;

Но­вей­шие ус­пе­хи нау­ки о пре­ступ­ни­ке. СПб., 1892;

Ге­ни­аль­ность и по­ме­ша­тель­ст­во: па­рал­лель ме­ж­ду ве­ли­ки­ми людь­ми и по­ме­шан­ны­ми. 3-е изд. СПб., 1895;

L’uomo delin­quen­te... 5 ed. Torino, 1896–1897. Vol. 1–3;

Жен­щи­на, пре­ступ­ни­ца и про­сти­тут­ка. К.; Хар., 1897 (совм. с Г. Фер­ре­ро);

Ан­ти­се­ми­тизм и со­вре­мен­ная нау­ка. К., 1909.