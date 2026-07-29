ЛОМБРОЗО ЧЕЗАРЕ
ЛОМБРОЗО (Lombroso) ЧЕЗАРЕ (Марко Эзекия) - итальянский психиатр и антрополог.
Окончил университет в Павии (1858). Профессор университетов в Павии и Турине. Родоначальник антропологической школы уголовного права. Автор свыше 400 работ по вопросам психиатрии, антропологии, социальным и политическим проблемам Италии. Известен исследованиями в области психиатрии (теория о невропатичности гениев, изучение психических аномалий и др.). Преступление, по Ломброзо, - естественное явление, подобное рождению или смерти. Используя данные физиологии, психологии, анатомии и антропометрии (Ломброзо одним из первых предпринял систематические исследование преступника, опираясь на строго фиксируемые антропометрические данные, применяя, в частности, краниограф для измерения размеров частей лица и головы), он выдвинул тезис о преступнике как особом антропологическом типе (см. Френология). Преступник, по его мнению, - это дегенерат, отставший в своём развитии от развития человечества. Существуют многочисленные признаки (стигматы), отличающие врождённого преступника от нормального человека, в т. ч. указывающие на склонность к определённому типу преступлений (размер черепа, форма ушей и носа, цвет волос, чувствительность кожи, особенности почерка и т. д.). Всё это Ломброзо увязал с наследственностью - не свойствами и качествами, унаследованными от близких родственников, а теми особенностями, которые наличествовали у отдалённых предков (слабость рассудка, притуплённая чувствительность, неспособность к раскаянию). Наилучшая стратегия общества в отношении такого «прирождённого преступника» - избавиться от него, лишив свободы или жизни. В работе «L’uomo deliquente...» (1876) наряду с «прирождёнными преступниками» он исследовал преступников: «случайных», совершивших преступление в силу несчастного стечения обстоятельств (криминалоиды); «полупомешанных», обладающих всеми задатками преступности (маттоиды), а также «псевдопреступников», караемых законом, но не опасных для общества. Первоначально Ломброзо уделял основное внимание биопсихологическим факторам преступности, в более поздних трудах он признал важную роль и социологических причин преступности.
Значимы заслуги Ломброзо и в исследовании первопричин экстремистских, протестных форм социальной борьбы - политического терроризма («Gli anarchici», 1894), а в более общем плане - политической преступности («Il delitto politico е le rivoliizioni», con R. Laschi, 1890).
Сочинения:
Любовь у помешанных. Од., 1889;
Новейшие успехи науки о преступнике. СПб., 1892;
Гениальность и помешательство: параллель между великими людьми и помешанными. 3-е изд. СПб., 1895;
L’uomo delinquente... 5 ed. Torino, 1896–1897. Vol. 1–3;
Женщина, преступница и проститутка. К.; Хар., 1897 (совм. с Г. Ферреро);
Антисемитизм и современная наука. К., 1909.