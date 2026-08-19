ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА И БИТВА ПРИ ЛЕНЬЯНО

Союз северо-итальянских городов, существовавший XII–XIII вв. и направленный против Священной Римской империи .

Ломбардская лига была образована в 1167 г. во время наиболее острой фазы борьбы Гогенштуафенов за влияние в Италии. Ломбардская лига была образована в монастыре Понтида сроком на 20 лет. Состав Ломбардской лиги менялся, но изначально она объединила 16 городов: Милан, Венеция, Мантуя, Падуя, Бергамо, Верона, Виченца, Пяьченца, Брешия, Феррара, Тревизо, Кремона, Парма, Модена, Болонья. Ломбардскую лигу поддерживало Сицилийское королевство и Папство.

В 1174 г. император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса (1155–1190 гг.) в очередной раз вторгся в Италию. Первоначально наступление Фридриха развивалось успешно, однако продвижение было остановлено под стенами Алессандрии, которую император начал осаждать. В 1175 г. была предпринята попытка уладить конфликт миром между империей и Ломбардской лигой и договориться о компромиссе в вопросе разграничении власти над Северной Италией, однако переговоры в замке Монтебелло ни к чему не привели. Фридрих воспользовался переговорами для накопления сил для решающего удара.

Основная битва произошла 29 мая 1176 г. у Леньяно. Численное превосходство было на стороне Ломбардской лиги, которая имела более 5000 воинов, армия императора была несколько меньше. Сначала битва развивалась для Ломбардской лиги неудачно: ее кавалерия была откинута, а пехота едва сдерживала натиск. Однако впоследствии итальянской кавалерии удалось перестроиться и организовать новую атаку, пробиться к самому императору и сломить боевой дух императорской армии.

Войско Ломбардской лиги одержало победу, после которой Фридрих вынужден был пойти на переговоры и уступки. В 1177 г. было заключено перемирие, а в 1183 г. — Констанцский мир, который признал независимость городов Северной Италии, императорская власть над которыми была восстановлена лишь формально в 1198 г.

В XIII в. Ломбардская лига, которая распалась за ненадобностью в конце XII в., была восстановлена в новом составе для борьбы с попытками Фридриха II утвердить в Северной Италии свою власть. Несмотря на поражение в 1237 г. при Куртенуове, города Ломбардской лиги выдержали натиск Фридриха II, и император потерпел поражение, как и Фридрих I .

Иллюстрации:

Мемориальная доска в память о создании Ломбардской лиги.

Автор статьи: Г. А. Шмидт