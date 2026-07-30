ЛОМБАРДО

ЛОМБАРДО (Lombardo) - Итальянские ар­хи­тек­то­ры и скульп­то­ры, отец и сы­но­вья.

Пьет­ро (около 1435, Ка­ро­на, Ти­чи­но - июнь 1515, Ве­не­ция), в 1462-1463 годы ра­бо­тал в Бо­ло­нье; ве­ро­ят­но, по­се­тил так­же Фло­рен­цию. В 1464-1467 годы соз­дал над­гро­бие до­жа А. Ро­сел­ли в ба­зи­ли­ке Св. Ан­то­ния в Па­дуе. При­стен­ный мо­ну­мент фло­рен­тий­ско­го ти­па оз­на­ме­но­вал со­бой ро­ж­де­ние ре­нес­санс­ной пла­сти­ки в области Ве­не­ция (Ве­не­то), как и над­гро­бие до­жа П. Ма­липь­е­ро (конца 1460-х годов, церковь Сан­ти-Джо­ван­ни-э-Пао­ло, Ве­не­ция), вы­пол­нен­ное вско­ре по­сле при­бы­тия се­мей­ст­ва Ломбардо в Ве­не­цию. В них окон­ча­тель­но фор­ми­ру­ет­ся ве­не­ци­ан­ский тип мно­го­ярус­но­го, ук­ра­шен­но­го ста­туя­ми, бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­но­го над­гро­бия, на­шед­ший наи­бо­лее со­вер­шен­ное во­пло­ще­ние в над­гро­бии до­жа П. Мо­че­ни­го в той же церк­ви (1476-1481).

В начале 1470-х годов ру­ко­во­дил воз­ве­де­ни­ем хо­ра в церкви Сан-Джоб­бе, в ко­то­ром соз­дал пер­вый в Ве­не­ции ре­нес­санс­ный цер­ков­ный ин­терь­ер, на­по­ми­наю­щий фло­рен­тий­ские об­раз­цы, в ча­ст­но­сти ин­терь­ер Ста­рой сак­ри­стии в церкви Сан-Ло­рен­цо Ф. Бру­нел­ле­ски. На­чал воз­ве­де­ние ку­по­ла над ал­та­рём со­бо­ра в Тре­ви­зо (1485-1486; по­сле об­ру­ше­ния ку­пол пе­ре­стро­ен Тул­лио Лом­бар­до). Ше­дев­ром П. Лом­бар­до яв­ля­ет­ся церковь Сан­та-Ма­рия-деи-Ми­ра­ко­ли (1481-1489): для церк­ви, за­ду­ман­ной в ка­че­ст­ве ча­сов­ни для хра­не­ния чу­до­твор­ной ико­ны, он на­шёл не­обыч­ное ре­ше­ние - еди­ное, не раз­де­лён­ное на не­фы про­стран­ст­во с при­под­ня­тым ал­та­рём, под ко­то­рым рас­по­ла­га­ет­ся сак­ри­стия со свя­ты­ней. Это од­на из наи­бо­лее бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ных церк­вей в Ве­не­ции, об­ли­цо­ван­ная внут­ри и сна­ру­жи раз­но­цвет­ным мра­мо­ром и ук­ра­шен­ная мра­мор­ной резь­бой. В 1489-1490-е годы ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Скуо­лы-Гран­де-ди-Сан-Мар­ко, спро­ек­ти­ро­вал ниж­нюю часть фа­са­да с рель­еф­ны­ми пан­но. С 1498 года главный ар­хи­тек­тор Двор­ца до­жей. В 1514 году ис­пол­нял обя­зан­но­сти гла­вы ве­не­ци­ан­ской гиль­дии ка­мен­щи­ков.

Тул­лио [около 1455 (?) - 17.11.1532, Ве­не­ция], до 1480-х годов вме­сте с бра­том Ан­то­нио ра­бо­тал в мас­тер­ской от­ца; в ча­ст­но­сти, вы­пол­нил 2 рель­е­фа (около 1489-1490) на фа­са­де Скуо­лы-Гран­де-ди-Сан-Мар­ко. Пер­вой его под­пис­ной ра­бо­той яв­ля­ют­ся фи­гу­ры ко­ле­но­пре­кло­нён­ных ан­ге­лов (1484) на ра­ке Гро­ба Гос­под­ня в церкви Гро­ба Гос­под­ня в Ве­не­ции. Один из пред­ста­ви­те­лей Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния, Т. Лом­бар­до прив­нёс в ве­не­ци­ан­скую пла­сти­ку дух клас­си­ки, ос­нован­ный на не­по­средств. изу­че­нии ан­тич­ных па­мят­ни­ков. Ав­тор над­гро­бий до­жей Дж. Ма­липь­е­ро, Дж. Мо­че­ни­го (1500-е годы) в церкви Сан­ти-Джо­ван­ни-э-Пао­ло в Ве­не­ции. Наи­бо­лее клас­си­ци­сти­че­ское по сти­лю - над­гро­бие А. Вен­д­ра­ми­на (по­сле 1488 - около 1493/1794 года, там же) с его мо­ти­вом три­ум­фаль­ной ар­ки, иде­аль­ны­ми об­на­жён­ны­ми фи­гу­ра­ми Ада­ма (Мет­ро­по­ли­тен- му­зей, Нью-Йорк) и Евы (не сохр.). Ему при­над­ле­жит так­же скульп­тур­ное уб­ран­ст­во по­гре­баль­ной ка­пел­лы Г. Гви­да­рел­ли в церкви Сан-Фран­че­ско, Ра­вен­на (около 1520-1525, час­тич­но - в Национальном му­зее, Ра­вен­на). Для рель­е­фов Т. Лом­бар­до (ал­тар­ный об­раз «Ко­ро­но­ва­ние Бо­го­ма­те­ри» в ка­пел­ле Бар­на­бо в церкви Сан-Джо­ван­ни-Кри­зо­сто­мо, Ве­не­ция, около 1500-1502 года; два по­ве­ст­во­ват. рель­е­фа для ка­пел­лы делль-Ар­ка в ба­зи­ли­ке Св. Ан­то­ния в Па­дуе, 1500-1501 и 1520-1525) ха­рак­тер­ны круп­ные фи­гу­ры, со­блю­де­ние изо­ке­фа­лии, ар­хитектурные фо­ны, соз­даю­щие ил­лю­зию глу­бо­ко­го про­стран­ст­ва. Он соз­да­вал так­же по­груд­ные пар­ные порт­ре­ты, вос­хо­дя­щие к древнеримским («Вакх и Ари­ад­на», около1500 года, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на, и др.). Его ар­хитектурное твор­че­ст­во от­ли­ча­ет­ся те­ми же клас­си­ци­стическими уст­рем­ле­ния­ми. Сре­ди по­стро­ек - церковь Сан-Саль­ва­то­ре в Ве­не­ции (1507-1532); при­пи­сы­вае­мые Т. Лом­бар­до цер­ковь бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва в Пра­лье (около 1490), вил­ла Джу­сти­ниа­ни в Рон­ка­де (около 1495-1510).

Ан­то­нио (Со­ла­ри) [около 1458, Ве­не­ция (?) - около 1516, Фер­ра­ра], обу­чал­ся в мас­тер­ской от­ца, уча­ст­во­вал в ра­бо­те над над­гро­бия­ми (в т. ч. епископа Дза­нет­ти в со­бо­ре Тре­ви­зо, кона 1480-х годов). Пер­вое са­мо­сто­ятельное про­из­ве­де­ние - рель­еф «Чу­до с но­во­ро­ж­дён­ным» для ка­пел­лы делль-Ар­ка в ба­зи­ли­ке Св. Ан­то­ния в Па­дуе (1500-1504). Для ка­пел­лы Дзен в нар­тек­се со­бо­ра Св. Мар­ка в Ве­не­ции ис­пол­нил брон­зо­вую ста­тую «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» («Ма­дон­на дел­ла Скар­па») и бал­да­хин (1503-1506). С 1506 года ра­бо­тал в Фер­ра­ре при дво­ре гер­цо­га Аль­фон­со I д’Эсте, для его ча­ст­ных апар­та­мен­тов соз­дал ряд рель­е­фов на ми­фо­ло­гические сю­же­ты (так­же де­ко­ра­тив­ных), из ко­то­рых со­хра­ни­лись 30 (Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция). Ан­тич­ным сю­же­там со­от­вет­ст­ву­ет ан­ти­ки­зи­рую­щая ма­не­ра ис­пол­не­ния (на­пря­мую ци­ти­ру­ют­ся древнеримские про­из­ве­де­ния).

Иллюстрации:

1. Архив БРЭ. Пьет­ро Лом­бар­до. Над­гро­бие до­жа П. Ма­ли­пье­ро. Конца 1460-х годов. Цер­ковь Сан­ти-Джован­ни-э-Пао­ло (Ве­не­ция).

2. Архив БРЭ. Тул­лио Лом­бар­до. Ста­туя Ада­мас над­гро­бия А. Венд­ра­ми­на.Между 1488 - 1494 годами. Мет­ро­по­ли­тен-му­зей (Нью-Йорк).