ЛОМБАРДО
ЛОМБАРДО (Lombardo) - Итальянские архитекторы и скульпторы, отец и сыновья.
Пьетро (около 1435, Карона, Тичино - июнь 1515, Венеция), в 1462-1463 годы работал в Болонье; вероятно, посетил также Флоренцию. В 1464-1467 годы создал надгробие дожа А. Роселли в базилике Св. Антония в Падуе. Пристенный монумент флорентийского типа ознаменовал собой рождение ренессансной пластики в области Венеция (Венето), как и надгробие дожа П. Малипьеро (конца 1460-х годов, церковь Санти-Джованни-э-Паоло, Венеция), выполненное вскоре после прибытия семейства Ломбардо в Венецию. В них окончательно формируется венецианский тип многоярусного, украшенного статуями, богато декорированного надгробия, нашедший наиболее совершенное воплощение в надгробии дожа П. Мочениго в той же церкви (1476-1481).
В начале 1470-х годов руководил возведением хора в церкви Сан-Джоббе, в котором создал первый в Венеции ренессансный церковный интерьер, напоминающий флорентийские образцы, в частности интерьер Старой сакристии в церкви Сан-Лоренцо Ф. Брунеллески. Начал возведение купола над алтарём собора в Тревизо (1485-1486; после обрушения купол перестроен Туллио Ломбардо). Шедевром П. Ломбардо является церковь Санта-Мария-деи-Мираколи (1481-1489): для церкви, задуманной в качестве часовни для хранения чудотворной иконы, он нашёл необычное решение - единое, не разделённое на нефы пространство с приподнятым алтарём, под которым располагается сакристия со святыней. Это одна из наиболее богато декорированных церквей в Венеции, облицованная внутри и снаружи разноцветным мрамором и украшенная мраморной резьбой. В 1489-1490-е годы руководил строительством Скуолы-Гранде-ди-Сан-Марко, спроектировал нижнюю часть фасада с рельефными панно. С 1498 года главный архитектор Дворца дожей. В 1514 году исполнял обязанности главы венецианской гильдии каменщиков.
Туллио [около 1455 (?) - 17.11.1532, Венеция], до 1480-х годов вместе с братом Антонио работал в мастерской отца; в частности, выполнил 2 рельефа (около 1489-1490) на фасаде Скуолы-Гранде-ди-Сан-Марко. Первой его подписной работой являются фигуры коленопреклонённых ангелов (1484) на раке Гроба Господня в церкви Гроба Господня в Венеции. Один из представителей Высокого Возрождения, Т. Ломбардо привнёс в венецианскую пластику дух классики, основанный на непосредств. изучении античных памятников. Автор надгробий дожей Дж. Малипьеро, Дж. Мочениго (1500-е годы) в церкви Санти-Джованни-э-Паоло в Венеции. Наиболее классицистическое по стилю - надгробие А. Вендрамина (после 1488 - около 1493/1794 года, там же) с его мотивом триумфальной арки, идеальными обнажёнными фигурами Адама (Метрополитен- музей, Нью-Йорк) и Евы (не сохр.). Ему принадлежит также скульптурное убранство погребальной капеллы Г. Гвидарелли в церкви Сан-Франческо, Равенна (около 1520-1525, частично - в Национальном музее, Равенна). Для рельефов Т. Ломбардо (алтарный образ «Коронование Богоматери» в капелле Барнабо в церкви Сан-Джованни-Кризостомо, Венеция, около 1500-1502 года; два повествоват. рельефа для капеллы делль-Арка в базилике Св. Антония в Падуе, 1500-1501 и 1520-1525) характерны крупные фигуры, соблюдение изокефалии, архитектурные фоны, создающие иллюзию глубокого пространства. Он создавал также погрудные парные портреты, восходящие к древнеримским («Вакх и Ариадна», около1500 года, Художественно-исторический музей, Вена, и др.). Его архитектурное творчество отличается теми же классицистическими устремлениями. Среди построек - церковь Сан-Сальваторе в Венеции (1507-1532); приписываемые Т. Ломбардо церковь бенедиктинского аббатства в Пралье (около 1490), вилла Джустиниани в Ронкаде (около 1495-1510).
Антонио (Солари) [около 1458, Венеция (?) - около 1516, Феррара], обучался в мастерской отца, участвовал в работе над надгробиями (в т. ч. епископа Дзанетти в соборе Тревизо, кона 1480-х годов). Первое самостоятельное произведение - рельеф «Чудо с новорождённым» для капеллы делль-Арка в базилике Св. Антония в Падуе (1500-1504). Для капеллы Дзен в нартексе собора Св. Марка в Венеции исполнил бронзовую статую «Мадонна с Младенцем» («Мадонна делла Скарпа») и балдахин (1503-1506). С 1506 года работал в Ферраре при дворе герцога Альфонсо I д’Эсте, для его частных апартаментов создал ряд рельефов на мифологические сюжеты (также декоративных), из которых сохранились 30 (Эрмитаж, Санкт-Петербург; Национальный музей Барджелло, Флоренция). Античным сюжетам соответствует антикизирующая манера исполнения (напрямую цитируются древнеримские произведения).
Иллюстрации:
1. Архив БРЭ. Пьетро Ломбардо. Надгробие дожа П. Малипьеро. Конца 1460-х годов. Церковь Санти-Джованни-э-Паоло (Венеция).
2. Архив БРЭ. Туллио Ломбардо. Статуя Адамас надгробия А. Вендрамина.Между 1488 - 1494 годами. Метрополитен-музей (Нью-Йорк).