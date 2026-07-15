ЛОМАГИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

В 1986 году окончил с отличием исторический факультет Ленинградского государственного университета , а в 1989 году – дневную аспирантуру в том же университете. В 1997 году получил второе высшее образование, окончив юридический факультет СПбГУ.

В 1994–1999 работал на кафедре мировой политики факультета международных отношений СПбГУ в качестве старшего преподавателя, а затем доцента. С 1999 года – доцент, затем профессор кафедры мировой экономики экономического факультета СПбГУ. В 2005 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Политический контроль и негативные настроения ленинградцев в период Великой Отечественной войны». В 2011–2012 годах входил в состав экспертной группы по вопросам интеграции при Правительстве России.

Является одним из наиболее видных специалистов по истории блокады Ленинграда . Член Русского географического общества. Многократно участвовал в международных программах и проектах, а также научных конференциях за рубежом. Выступал с лекциями о блокаде Ленинграда в Кембриджском , Гарвардском , Питтсбургском и других университетах.