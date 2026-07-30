ЛОМАЦЦО ДЖОВАННИ ПАОЛО

ЛОМАЦЦО (Lomazzo) ДЖОВАННИ ПАОЛО - итальянский жи­во­пи­сец, по­эт и тео­ре­тик искусства.

Ро­дил­ся в се­мье вы­ход­цев из города Ло­мац­цо (Лом­бар­дия). Воз­глав­лял шу­точ­ную «Ака­де­мию муж­ла­нов Валь-ди-Бле­нио», чле­ны ко­то­рой со­чи­ня­ли сти­хи на ме­ст­ном диа­лек­те; на ав­то­порт­ре­те изо­бра­зил се­бя в об­ра­зе аб­ба­та Ака­де­мии (около 1568 года; Пи­на­ко­те­ка Бре­ра, Ми­лан). Учил­ся жи­во­пи­си у Дж. Б. дел­ла Чер­ва; ис­пы­тал влия­ние Ле­о­нар­до да Вин­чи (чья фре­ска «Тай­ная ве­че­ря» бы­ла ско­пи­ро­ва­на им около 1560-1562 для ми­лан­ско­го монастыря Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Па­че; не сохранилась), Ра­фа­эля, Ми­ке­ланд­же­ло, А. Дю­ре­ра, пред­ста­ви­те­лей лом­бард­ско­го мань­е­риз­ма (в т. ч. Ф. Пар­мид­жа­ни­но и Г. Фер­ра­ри) и фламандских мас­те­ров. Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии; вы­ра­бо­тал ти­пич­ный для позд­не­го мань­е­риз­ма эк­лек­тич­ный стиль (рос­пи­си ка­пел­лы Фоп­па в церкви Сан-Мар­ко в Ми­ла­не, 1565; мно­го­численные ал­тар­ные кар­ти­ны для ми­лан­ских церк­вей; порт­ре­ты).

Вы­ну­ж­ден­ный ос­та­вить жи­во­пись в 1571 году из-за сле­по­ты, Ломаццо по­свя­тил се­бя тео­рии искусства и литературному твор­че­ст­ву. В сво­их наи­бо­лее из­вест­ных тео­ре­тических со­чи­не­ни­ях - «Трак­тат об ис­кус­ст­ве жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и ар­хи­тек­ту­ры» («Trattato dell’arte della pittura, scoltura et archi­tet­tura», 1585) и «Идея хра­ма жи­во­писи» («Idea del tempio della pittura», 1590), со­че­таю­щих влия­ние ари­сто­те­лиз­ма и не­оп­ла­то­низ­ма с гер­ме­тическими вы­клад­ка­ми, Лмаццо соз­дал собственную клас­си­фи­ка­цию ис­кусств, свя­зы­вая фи­ло­со­фию жи­во­пи­си и её прак­ти­ку. Другие со­чи­не­ния: не­за­вер­шён­ная «Кни­га сно­ви­де­ний» («Lib­ro de’so­gni», около 1563 года, опубликована в 1973), «Гро­те­ски» («Grotteschi», 1587), «Ав­то­био­гра­фия» (1587), «О фор­ме муз, при­ня­той у древ­них гре­че­ских и ла­тин­ских ав­то­ров» («Della forma della muse, ca­va­ta da gli antichi autori greci et latini», 1591), а так­же на­пи­сан­ные на сме­си испанского и итальянского язы­ков (ми­лан­ско­го и бо­лон­ско­го диа­лек­тов) «Сти­хо­тво­ре­ния в фор­ме ара­бе­сков» («Rabisch», 1589).

Иллюстрации:

Архив БРЭ. Дж. П. Ло­мац­цо. Ав­то­порт­рет в об­ра­зе аб­ба­та «Ака­де­мии муж­ла­нов Валь-ди- Бле­нио». Около 1568. Пи­на­ко­те­ка Бре­ра (Ми­лан).