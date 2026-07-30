ЛОМАЦЦО ДЖОВАННИ ПАОЛО
ЛОМАЦЦО (Lomazzo) ДЖОВАННИ ПАОЛО - итальянский живописец, поэт и теоретик искусства.
Родился в семье выходцев из города Ломаццо (Ломбардия). Возглавлял шуточную «Академию мужланов Валь-ди-Бленио», члены которой сочиняли стихи на местном диалекте; на автопортрете изобразил себя в образе аббата Академии (около 1568 года; Пинакотека Брера, Милан). Учился живописи у Дж. Б. делла Черва; испытал влияние Леонардо да Винчи (чья фреска «Тайная вечеря» была скопирована им около 1560-1562 для миланского монастыря Санта-Мария-делла-Паче; не сохранилась), Рафаэля, Микеланджело, А. Дюрера, представителей ломбардского маньеризма (в т. ч. Ф. Пармиджанино и Г. Феррари) и фламандских мастеров. Много путешествовал по Италии; выработал типичный для позднего маньеризма эклектичный стиль (росписи капеллы Фоппа в церкви Сан-Марко в Милане, 1565; многочисленные алтарные картины для миланских церквей; портреты).
Вынужденный оставить живопись в 1571 году из-за слепоты, Ломаццо посвятил себя теории искусства и литературному творчеству. В своих наиболее известных теоретических сочинениях - «Трактат об искусстве живописи, скульптуры и архитектуры» («Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura», 1585) и «Идея храма живописи» («Idea del tempio della pittura», 1590), сочетающих влияние аристотелизма и неоплатонизма с герметическими выкладками, Лмаццо создал собственную классификацию искусств, связывая философию живописи и её практику. Другие сочинения: незавершённая «Книга сновидений» («Libro de’sogni», около 1563 года, опубликована в 1973), «Гротески» («Grotteschi», 1587), «Автобиография» (1587), «О форме муз, принятой у древних греческих и латинских авторов» («Della forma della muse, cavata da gli antichi autori greci et latini», 1591), а также написанные на смеси испанского и итальянского языков (миланского и болонского диалектов) «Стихотворения в форме арабесков» («Rabisch», 1589).
Иллюстрации:
Архив БРЭ. Дж. П. Ломаццо. Автопортрет в образе аббата «Академии мужланов Валь-ди- Бленио». Около 1568. Пинакотека Брера (Милан).