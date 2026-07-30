ЛОЛО-БИРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
ЛОЛО-БИРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ - наиболее крупная ветвь тибето-бирманских языков.
Распространены преимущественно в Мьянме и КНР, а также в Таиланде, Лаосе, Вьетнаме и Индии. Общее число говорящих около 42 млн. человек (2009, оценка), в т. ч. свыше 32 млн. (2000, оценка) - на бирманском языке, около 2 млн. - на языке носу.
Лоло-бирманские языки включают 3 основные группы. Бирманская группа делится на 2 подгруппы: южную, включающую бирманские языки с несколькими далеко разошедшимися наречиями, и северную [языки ачан (нгочанг), цайва (цзайва, аци), лачик (лэци, лаши), хпон (пхон), бола (пела), мару (лхао-во, лонг)], распространённые на севере Мьянмы вдоль границы с Китаем и в соседних районах Китая. Носители всех северных языков, кроме хпон, считаются качинами.
Лолойская группа (нгви, лоло, ийская, ньи) делится на 3-4 подгруппы, границы между которыми довольно расплывчатые. Северная подгруппа включает языки нусу (носители - часть народа ну), а также насу, носу, нису (на которых говорят группы народа йи) и др. В центральной подгруппу входят языки сани, аси, аже, лаху, лису, лолопо (липо), лалуо, заузоу (жоужо) и др. Южная подгруппа включает языки акоидные (акха, хани, сила), бисоидные (бису, пхуной, пьен), би-ка (пиё, кадуо, мпи), угонг, цзино, гокхю и др. К юго-востчной подгруппе (пхула) относятся языки пхула, ача (ажа), мунджи (муцзи), пхова, лахгы и др. Как показывают недавние исследования, многие из названных языков оказываются кластерами из нескольких близкородственных, но взаимнонепонятных языков, так что, по некоторым оценкам, число лолойских языков может достигать 90-100. Распространены в основном в Китае по всей территории Юньнани, на юге Сычуани, западе Гуйчжоу, а в результате относительно недавних миграций также на востоке Мьянмы, севере Таиланда, Лаоса и Вьетнама.
Группа наси состоит из языков наси (нахи) и мосо (на), на которых говорят на северо-западе Юньнани и на юге Сычуани.
Лоло-бирманские языки - слоговые, изолирующие (см. Слоговые языки, Изолирующие языки) с тенденцией к агглютинации. Слог обычно состоит из начального согласного и гласного, иногда с сонорной медиалью между ними (w, y, реже r, l). В некоторых языках возможны конечные согласные (в старобирманском, севернобирманских, бисоидных языках). В одних языках почти все слова моносиллабические, в других могут состоять из 2-3 слогов. Для всех языков характерен богатый консонантизм, который может включать до 4 рядов смычных (t, th, d, реже nd), пре-аспирированные или глухие сонанты (hm, hn, hl, hŋ, hœ), несколько рядов переднеязычных спирантов и аффрикат (зубные, ретрофлексные, альвео-палатальные), латеральные спиранты, денто-латеральные аффрикаты и очень редкие велярно-латеральные аффрикаты (в некоторых юго-восточных лолойских языках). Для вокализма характерно наличие 9-12 оральных гласных, в т. ч. центрального ряда (ɨ, ɚ, ə), неогубленных гласных заднего ряда (ɯ, ɤ, ʌ, ɑ), различение гласных среднего ряда по подъёму (е/ɛ , о/ɔ ). Встречаются слоговые носовые сонанты (m̩ , ŋ ̩ , ɹ̩ , r̩ ) и слоговые спиранты (z̩ , β , в̩ ). Все Лоло-бирманские языки - тональные языки, обычно различаются 3-4 тона, иногда до 6-7, часто также различаются разные типы фонации.
Грамматические значения выражаются служебными морфемами (почти всегда постпозитивными), которые делятся на именные и глагольные. Именные морфемы обозначают число и синтаксическую функцию имени, глагольные - время, аспект, модальность и др. Согласование в глаголе отсутствует. В предложении сказуемое занимает последнее место. В словосочетании зависимое слово ставится перед главным, кроме определений с качественным и количественным значением (в отдельных языках есть и другие исключения). Качественные прилагательные присоединяются по-разному в зависимости от отчуждаемости/неотчуждаемости; например, в акха ŋà-sjhà jɔ-né ‘красная рыба’ (временный признак «красный цвет», с частицей jɔ перед прилагательным), ŋà-sjhà ŋà né (постоянный признак «красный цвет», с редупликацией первого слога существительного). Числительные обязательно употребляются с классификаторами (счётными словами); например, в языке лису ɑ55nɑ21 s ɑ 44 m ɑ 44 ‘три собаки’ (буквально - собаки три штуки); при этом главное слово иногда может опускаться: s ɑ 44 pɑ55l ɑ 21 ‘отец и два ребёнка’ (буквально - три штуки «отца и детей»). Если существительное имеет постпозитивное определение, служебные морфемы ставятся после него, т. е. они оформляют именное словосочетание, а не само имя. Как и во многих других тибето-бирманских языках, каузатив у некоторых глаголов образуется супплетивно или с помощью внутренней флексии - чередованием начальных согласных и/или тонов (рефлекс давно исчезнувшего префикса *s-): например, в лаху d̀ɔ ‘пить’ - tɔ ‘поить’, m̀ɔ ‘видеть’ - mɔ ‘показывать’.
Бирманский язык пользуется слоговой письменностью индийского происхождения, существующей с XI века. Для записи языков носу, нису, насу со Средневековья используется словесно-слоговая письменность [классическое письмо и (йи)], сохранившаяся в нескольких разновидностях. С 1970-х годов официальным для них является слоговое письмо [современное письмо (и)]. Для наси сохраняются пиктографическая (геба) и слоговая (донгба) письменности. Для многих языков созданы письменности на латинской графической основе (наси, лису, лаху, хани, ачан, цайва). Для липо и насу используется также слоговое письмо Полларда, а для лису - т. н. алфавит Фрейзера.
Лоло-бираманские языки - одна из наиболее изученных ветвей тибето-бирманских языков. В Европе первые сведения о Лоло-бирманских языках (кроме бирманского) появились в конце XIX века. Их изучают главным образом в США, КНР, Австралии и Японии. Сравнительные исследования Лоло-бирманских языков или лолойской группы принадлежат Р. Бёрлингу (США), Т. Нисиде (Япония), Дж. А. Матисоффу (США), Д. Брэдли (США, Австралия), Сунь Хункаю (КНР), Г. Тергуду (США), И. И. Пейросу (Россия, Австралия).