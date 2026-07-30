ЛОЛО-БИРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

ЛОЛО-БИРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ - наи­бо­лее круп­ная ветвь ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ков.

Рас­про­стра­не­ны пре­имущественно в Мьян­ме и КНР, а также в Таиланде, Лаосе, Вьет­наме и Индии. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 42 млн. человек (2009, оцен­ка), в т. ч. свыше 32 млн. (2000, оцен­ка) - на бир­ман­ском язы­ке, около 2 млн. - на языке но­су.

Лоло-бирманские языки вклю­ча­ют 3 основные груп­пы. Бир­ман­ская груп­па де­лит­ся на 2 под­груп­пы: юж­ную, вклю­чаю­щую бирманские языки с нес­коль­ки­ми да­ле­ко ра­зо­шед­ши­ми­ся на­ре­чия­ми, и се­вер­ную [язы­ки ачан (нго­чанг), цай­ва (цзай­ва, аци), ла­чик (лэ­ци, ла­ши), хпон (пхон), бо­ла (пе­ла), ма­ру (лхао-во, лонг)], рас­про­стра­нён­ные на се­ве­ре Мьян­мы вдоль гра­ни­цы с Ки­та­ем и в со­сед­них райо­нах Ки­тая. Но­си­те­ли всех северных язы­ков, кро­ме хпон, счи­та­ют­ся ка­чи­на­ми.

Ло­лой­ская груп­па (нгви, ло­ло, ийская, ньи) де­лит­ся на 3-4 под­груп­пы, гра­ни­цы меж­ду ко­то­ры­ми до­воль­но рас­плыв­ча­тые. Северная под­груп­па вклю­ча­ет язы­ки ну­су (но­си­те­ли - часть на­ро­да ну), а так­же на­су, но­су, ни­су (на ко­то­рых го­во­рят груп­пы на­ро­да йи) и др. В центральной под­груп­пу вхо­дят язы­ки са­ни, аси, аже, ла­ху, ли­су, ло­ло­по (ли­по), ла­луо, зау­зоу (жоу­жо) и др. Южная под­груп­па вклю­ча­ет язы­ки ако­ид­ные (ак­ха, ха­ни, си­ла), би­со­ид­ные (би­су, пху­ной, пьен), би-ка (пиё, ка­дуо, мпи), угонг, цзи­но, гок­хю и др. К юго-востчной под­груп­пе (пху­ла) от­но­сят­ся язы­ки пху­ла, ача (ажа), мунд­жи (муц­зи), пхо­ва, лах­гы и др. Как по­ка­зы­ва­ют не­дав­ние ис­сле­до­ва­ния, мно­гие из наз­ван­ных язы­ков ока­зы­ва­ют­ся кла­сте­ра­ми из нес­коль­ких близ­ко­род­ствен­ных, но вза­им­но­не­по­нят­ных язы­ков, так что, по не­ко­то­рым оцен­кам, чис­ло ло­лой­ских язы­ков мо­жет до­сти­гать 90-100. Рас­про­стра­не­ны в основном в Ки­тае по всей тер­ри­то­рии Юнь­на­ни, на юге Сы­чуа­ни, за­па­де Гуйч­жоу, а в ре­зуль­та­те от­но­си­тель­но не­дав­них ми­гра­ций так­же на во­сто­ке Мьян­мы, се­ве­ре Таи­лан­да, Лао­са и Вьет­на­ма.

Груп­па на­си со­сто­ит из язы­ков на­си (на­хи) и мо­со (на), на ко­то­рых го­во­рят на се­ве­ро-за­па­де Юнь­на­ни и на юге Сы­чуа­ни.

Лоло-бирманские языки - сло­го­вые, изо­ли­рую­щие (см. Сло­го­вые язы­ки, Изо­ли­рую­щие язы­ки) с тен­ден­ци­ей к агг­лю­ти­на­ции. Слог обыч­но со­сто­ит из на­чаль­но­го со­глас­но­го и глас­но­го, иног­да с со­нор­ной ме­ди­алью меж­ду ни­ми (w, y, ре­же r, l). В не­ко­то­рых язы­ках воз­мож­ны ко­неч­ные сог­лас­ные (в ста­ро­бир­ман­ском, се­вер­но­бир­ман­ских, би­со­ид­ных язы­ках). В од­них язы­ках поч­ти все сло­ва мо­но­сил­ла­би­чес­кие, в дру­гих мо­гут со­сто­ять из 2-3 сло­гов. Для всех язы­ков ха­рак­те­рен бо­га­тый кон­со­нан­тизм, ко­то­рый мо­жет вклю­чать до 4 ря­дов смыч­ных (t, th, d, ре­же nd), пре-ас­пи­ри­ро­ван­ные или глу­хие со­нан­ты (hm, hn, hl, hŋ, hœ), несколько ря­дов пе­ред­не­языч­ных спи­ран­тов и аф­фри­кат (зуб­ные, рет­ро­флекс­ные, аль­вео-па­ла­таль­ные), ла­те­раль­ные спи­ран­ты, ден­то-ла­те­раль­ные аф­фри­ка­ты и очень ред­кие ве­ляр­но-ла­те­раль­ные аф­фри­ка­ты (в не­ко­то­рых юго-восточных ло­лой­ских язы­ках). Для во­ка­лиз­ма ха­рак­тер­но на­ли­чие 9-12 ораль­ных глас­ных, в т. ч. центрального ря­да (ɨ, ɚ, ə), не­огуб­лен­ных глас­ных зад­не­го ря­да (ɯ, ɤ, ʌ, ɑ), раз­ли­че­ние глас­ных среднего ря­да по подъ­ёму (е/ɛ , о/ɔ ). Встре­ча­ют­ся сло­го­вые но­со­вые со­нан­ты (m̩ , ŋ ̩ , ɹ̩ , r̩ ) и сло­го­вые спи­ран­ты (z̩ , β , в̩ ). Все Лоло-бирманские языки - то­наль­ные язы­ки, обыч­но раз­ли­ча­ют­ся 3-4 то­на, иног­да до 6-7, ча­сто так­же раз­ли­ча­ют­ся раз­ные ти­пы фо­на­ции.

Грам­ма­тические зна­че­ния вы­ра­жа­ют­ся слу­жеб­ны­ми мор­фе­ма­ми (поч­ти все­гда пост­по­зи­тив­ны­ми), ко­то­рые де­лят­ся на имен­ные и гла­голь­ные. Имен­ные мор­фе­мы обо­зна­ча­ют чис­ло и син­так­сическую функ­цию име­ни, гла­голь­ные - вре­мя, ас­пект, мо­даль­ность и др. Со­гла­со­ва­ние в гла­го­ле от­сут­ст­ву­ет. В пред­ло­же­нии ска­зуе­мое за­ни­ма­ет по­след­нее ме­сто. В сло­во­со­че­та­нии за­ви­си­мое сло­во ста­вит­ся пе­ред глав­ным, кро­ме оп­ре­де­ле­ний с ка­че­ст­вен­ным и ко­ли­че­ст­вен­ным зна­че­ни­ем (в отдельных язы­ках есть и другие ис­клю­че­ния). Ка­чест­вен­ные при­ла­га­тель­ные при­сое­ди­ня­ют­ся по-раз­но­му в за­ви­си­мо­сти от от­чуж­дае­мо­сти/не­от­чуж­да­емо­сти; например, в ак­ха ŋà-sjhà jɔ-né ‘крас­ная ры­ба’ (временный приз­нак «крас­ный цвет», с час­ти­цей jɔ пе­ред при­ла­га­тель­ным), ŋà-sjhà ŋà né (по­сто­ян­ный приз­нак «крас­ный цвет», с ре­дуп­ли­ка­ци­ей пер­во­го сло­га су­щест­ви­тель­но­го). Чис­ли­тель­ные обя­за­тель­но упот­реб­ля­ют­ся с клас­си­фи­ка­то­ра­ми (счёт­ны­ми сло­ва­ми); например, в языке лису ɑ55nɑ21 s ɑ 44 m ɑ 44 ‘три со­ба­ки’ (буквально - со­ба­ки три шту­ки); при этом глав­ное сло­во иног­да мо­жет опус­кать­ся: s ɑ 44 pɑ55l ɑ 21 ‘отец и два ре­бён­ка’ (буквально - три шту­ки «от­ца и де­тей»). Ес­ли су­ще­ст­ви­тель­ное име­ет пост­по­зи­тив­ное оп­ре­де­ле­ние, слу­жеб­ные мор­фе­мы ста­вят­ся по­сле не­го, т. е. они оформ­ля­ют имен­ное сло­во­со­че­та­ние, а не са­мо имя. Как и во мно­гих других ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ках, кау­за­тив у не­ко­то­рых гла­го­лов об­ра­зу­ет­ся суп­пле­тив­но или с по­мо­щью внутренней флек­сии - че­ре­до­ва­ни­ем на­чаль­ных сог­лас­ных и/или то­нов (реф­лекс дав­но ис­чез­нув­ше­го пре­фик­са *s-): например, в ла­ху d̀ɔ ‘пить’ - tɔ ‘поить’, m̀ɔ ‘ви­деть’ - mɔ ‘по­ка­зы­вать’.

Бирманский язык поль­зу­ет­ся сло­го­вой пись­мен­но­стью индийского про­ис­хо­ж­де­ния, су­ще­ст­вую­щей с XI века. Для за­пи­си язы­ков но­су, ни­су, на­су со Сред­не­ве­ко­вья ис­поль­зу­ет­ся сло­вес­но-сло­го­вая пись­мен­ность [клас­сическое пись­мо и (йи)], со­хра­нив­шая­ся в не­сколь­ких раз­но­вид­но­стях. С 1970-х годов офи­ци­аль­ным для них яв­ля­ет­ся сло­го­вое пись­мо [современное пись­мо (и)]. Для на­си со­хра­ня­ют­ся пик­то­гра­фи­чес­кая (ге­ба) и сло­го­вая (дон­гба) пись­мен­но­сти. Для многих язы­ков соз­да­ны пись­мен­но­сти на латинской гра­фической ос­но­ве (на­си, ли­су, ла­ху, ха­ни, ачан, цай­ва). Для ли­по и на­су ис­поль­зу­ет­ся так­же сло­го­вое пись­мо Пол­лар­да, а для ли­су - т. н. ал­фа­вит Фрей­зе­ра.

Лоло-бираманские языки - од­на из наи­бо­лее изу­чен­ных вет­вей ти­бе­то-бир­ман­ских язы­ков. В Ев­ро­пе пер­вые све­де­ния о Лоло-бирманских языках (кро­ме бир­ман­ско­го) поя­ви­лись в конце XIX века. Их изу­чают главным образом в США, КНР, Ав­стра­лии и Япо­нии. Срав­нительные ис­сле­до­ва­ния Лоло-бирманских языков или ло­лой­ской груп­пы при­над­ле­жат Р. Бёр­лин­гу (США), Т. Ни­си­де (Япо­ния), Дж. А. Ма­ти­соф­фу (США), Д. Брэд­ли (США, Ав­стра­лия), Сунь Хун­каю (КНР), Г. Тер­гу­ду (США), И. И. Пей­ро­су (Рос­сия, Ав­стра­лия).

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