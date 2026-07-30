ЛОЛЛАРДЫ
ЛОЛЛАРДЫ - представители народного еретического движения в Англии конца XIV - начала XV века.
Название «Лоларды» употреблялось в английских источниках с 1380-х годов применительно к последователям Дж. Уиклифа (сходные с Лолардами идеи с 1360-х годов высказывали многочисленные бродячие проповедники, в т. ч. один из предводителей Уота Тайлера восстания 1381 года Дж. Болл). Первоначально центром движения Лолардов был Оксфордский университет, позднее оно распространилось среди горожан, мелких землевладельцев, а также небольшой части дворянства в Средней Англии и Кенте.
Лоларды признавали только авторитет Библии, подчёркивали значимость личного благочестия, избранности человека Богом. Они отвергали предание Церкви и многие элементы католической доктрины (учение о пресуществлении при Евхаристии, целибат, обязательная исповедь, почитание икон и мощей святых и др.), выступали против церковной иерархии и церковных имуществ. В 1401 году английский король Генрих IV принял статут против Лолардов, предусматривавший их сожжение как еретиков. Восстания Лолардов в 1414 и 1431 году были жестоко подавлены. Идеи Лолардов оказали влияние на позднесредневековые еретические движения в Англии, а также радикальные течения английской Реформации.