ЛОЛЛАРДЫ

ЛОЛЛАРДЫ - пред­ста­ви­те­ли народного ере­тического дви­же­ния в Анг­лии конца XIV - начала XV века.

Название «Лоларды» упот­реб­ля­лось в английских ис­точ­ни­ках с 1380-х годов при­ме­ни­тель­но к по­сле­до­ва­те­лям Дж. Уик­ли­фа (сход­ные с Лолардами идеи с 1360-х годов вы­ска­зы­ва­ли мно­го­численные бро­дя­чие про­по­вед­ни­ки, в т. ч. один из пред­во­ди­те­лей Уо­та Тай­ле­ра вос­ста­ния 1381 года Дж. Болл). Пер­во­на­чаль­но цен­тром дви­же­ния Лолардов был Окс­форд­ский университет, позд­нее оно рас­про­стра­ни­лось сре­ди го­ро­жан, мел­ких зем­ле­вла­дель­цев, а так­же не­боль­шой час­ти дво­рян­ст­ва в Средней Анг­лии и Кен­те.

Лоларды при­зна­ва­ли толь­ко ав­то­ри­тет Биб­лии, под­чёр­ки­ва­ли зна­чи­мость лич­но­го бла­го­чес­тия, из­бран­но­сти че­ло­ве­ка Бо­гом. Они от­вер­га­ли пре­да­ние Церк­ви и многие эле­мен­ты ка­то­лической док­три­ны (уче­ние о пре­су­ще­ст­в­ле­нии при Ев­ха­ри­стии, це­ли­бат, обя­зательная ис­по­ведь, по­чи­та­ние икон и мо­щей свя­тых и др.), вы­сту­па­ли про­тив цер­ков­ной ие­рар­хии и цер­ков­ных иму­ществ. В 1401 году английский ко­роль Ген­рих IV при­нял ста­тут про­тив Лолардов, пре­ду­смат­ри­вав­ший их со­жже­ние как ере­ти­ков. Вос­ста­ния Лолардов в 1414 и 1431 году бы­ли жес­то­ко по­дав­ле­ны. Идеи Лолардов ока­за­ли влия­ние на позд­нес­ред­не­ве­ко­вые ере­тические дви­же­ния в Анг­лии, а так­же ра­ди­каль­ные те­че­ния английской Ре­фор­ма­ции.

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