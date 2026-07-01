ЛОКРЫ ЭПИЗЕФИРСКИЕ

Локры Эпизефирские (греч. Λοκροί Ἐπιζεφύριοι — «[расположены] у [мыса] Зефирия» — совр. мыс Бруццано) — древнегреческая колония в Южной Италии. Были основаны выходцами из Локриды Опунтской (в Греции) около 680/670 до н. э. на ионическом побережье Бруттия (совр. Калабрия в Италии). Полис быстро развивался, именно в Л. Э. около 660 до н. э. Залевк ввел первый в греческой истории письменный свод законов. К концу VII в. до н. э. локры заняли значительную территорию от современного залива Скиллаче на Ионическом побережье до со­временных заливов Санта Эуфимия и Джойя Тауро на Тирренском, основав там субколонии Гиппонион (совр. Вибо Валентиа), Медма (совр. Росарно) и захватив Метавр (колония Занклы, совр. Джойя Тауро). Значительно усилившись, Л. Э. вступили в затяжной территориальный конфликт с соседними греческими полисами Бруттия — Кротоном (война ок. 560—535 до н. э., завершившаяся победой Л. Э. в битве у р. Сагры; столкновения продолжались до конца VI в. до н. э. и спорадически в течение V в. до н. э.), а с начала V в. до н. э. — с Регием (477, 460-е, 427—425 до н. э.). В поисках поддержки Л. Э. в 470-х до н. э. вступили в длительный союз с Сиракузами, который привел к фактической ассоциации Л. с державой тиранов Сиракуз Дионисиев в 1-й половине IV в. (эпоха расцвета Л. Э.). После расторжение союза в 346 до н. э. Л. Э. подверглись систематическим нападениям бруттиев и к началу III в. до н. э. возобновили союз с Сиракузами (войны тирана Сиракуз Агафокла с бруттиями в 300—289 до н. э.). Во время войны Пирра с Римом Л. Э. примыкали то к одной, то к другой стороне, и в 272 до н. э. были окончательно захвачены римлянами.

Лит.: Locri Epizefirii. Atti del 16 Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Napoli, 1977; Locri Epizefirii / A cura di M. Barra Bagnasco. 4 vols. Firenze, 1989—1992