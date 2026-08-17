ЛОКАРНО

ЛОКАРНО - го­род на юго-вос­то­ке Швей­ца­рии, в кан­то­не Ти­чи­но (Тес­син).

Население 14,7 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на северном бе­ре­гу озера Ла­го-Мад­жо­ре, при впа­де­нии реки Мад­жа, у под­но­жий Лом­бард­ских Альп, на высоте около 200 м. Со­еди­нён железнодорожными ли­ния­ми на вос­то­ке с Бел­лин­цо­ной, на за­па­де - с До­мо­дос­со­лой (Ита­лия). Ав­то­до­ро­ги про­ло­же­ны от Локарно вдоль западного по­бе­ре­жья озера Ла­го-Мад­жо­ре (в Пал­лан­цу) и на вос­ток - в Бел­лин­цо­ну и Лу­га­но. При­чал на озере Ла­го-Мад­жо­ре (об­слу­жи­ва­ет главным образом кру­из­ные мар­шру­ты). Фу­ни­ку­лёр.

На тер­ри­то­рии Локарно со­хра­ни­лись руи­ны римских по­стро­ек V-VI века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 789 году (по другим дан­ным, в 807 году), с начала XI века под вла­стью епи­скоп­ст­ва Ко­мо. В 1164 году по­лу­чил от Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы тор­го­вые при­ви­ле­гии, с 1186 года под не­по­сред­ст­вен­ным уп­рав­ле­ни­ем им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, при Ген­ри­хе VI Штау­фе­не вновь пе­ре­дан Ко­мо. В XIII-XIV веке стал круп­ным цен­тром тран­саль­пий­ской тор­гов­ли, су­кон­но­го про­изводства, а так­же вы­дел­ки шёл­ко­вых тка­ней. В 1342 году при­со­е­ди­нён Вис­кон­ти к вла­де­ни­ям Ми­лана. В 1516 году во­шёл в Швейцарскую кон­фе­де­ра­цию, со­хра­нял ши­ро­кие ав­то­ном­ные пра­ва. В 1798-1803 годы в Гель­ве­ти­че­ской рес­пуб­ли­ке, с 1803 года в кан­то­не Ти­чи­но. Ме­сто под­пи­са­ния Ло­карн­ских до­го­во­ров 1925 года.

Локарно - кли­ма­тический ку­рорт. Бла­го­да­ря мяг­ко­му кли­ма­ту (средняя температура зи­мой около 3 °С, ле­том 20,5 °С; Локарно - од­но из са­мых тё­п­лых мест в Швей­ца­рии), за­щи­щён­но­сти от вет­ров, бо­га­той суб­тро­пической рас­ти­тель­но­сти (паль­мы, маг­но­лии, ли­мон­ное де­ре­во и др.), а так­же жи­во­пис­но­му рас­по­ло­же­нию Локарно стал кли­ма­тическим ку­рор­том ме­ж­ду­народного зна­че­ния.

Ар­хео­ло­гический му­зей, Пи­на­ко­те­ка (ра­бо­ты ме­ст­ных ху­дож­ни­ков). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - за­мок Вис­кон­ти (XII век, пе­ре­стро­ен в XV-XVI веке), церковь Ма­дон­на-дель-Сас­со (XV веке). Функ­цио­ни­ру­ют «Те­ат­ро ди Ло­кар­но» (1902), «Те­ат­ро Па­ра­вен­то» (1982), «Те­ат­ро деи фау­ни» (1986). С 1946 года в Ливорно про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь.

Около 95% ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сфе­ре ус­луг. Ос­но­ва эко­но­ми­ки Локарно - ку­рорт­ное хо­зяй­ст­во и об­слу­жи­ваю­щие его от­рас­ли. Зна­чит. по­сту­п­ле­ния в бюд­жет го­ро­да обес­пе­чи­ва­ет ту­ри­стический биз­нес. Име­ет­ся раз­ви­тая рек­реа­ци­он­ная и гос­ти­нич­ная ин­фра­струк­ту­ра. Локарно - тра­диционное ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций, пе­ре­го­во­ров, об­ще­ст­вен­но-по­ли­тических и на­учных ме­ро­прия­тий. Про­изводство юве­лир­ных из­де­лий, стё­кол различных ви­дов и из­де­лий из них, ча­сов, су­ве­ни­ров, иг­ру­шек; пи­ще­вая про­мыш­лен­ность.

Иллюстрации:

Архив БРЭ. Ло­кар­но. Об­щий вид ку­рор­та.