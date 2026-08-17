ЛОКАПАЛЫ
ЛОКАПАЛЫ - в индуизме разряд божеств, распределённых по основным и промежуточным сторонам света как их покровители.
Чаще всего соотносятся: Индра - с востоком, Варуна - с западом, Яма - с югом, Кубера - с севером; Сурья (солнце) - с юго-западом, Сома (луна) - с северо-востоком, Агни (огонь) - с юго-востоком, Ваю (ветер) - с северо-западом. Таким образом в индуистскую космологию вписываются «старые», главным образом ведийские, божества (см. Ведийская религия), уступающие по значению «новым», «великим» богам - Брахме, Вишну и Шиве, объединяемым в онтологически единую космологическую триаду. Иногда Локапалами называют также принадлежащих божествам-Локапалы слонов-дигнаг, которые поддерживают землю каждый со своей стороны.