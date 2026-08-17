ЛОКАПАЛЫ

ЛОКАПАЛЫ - в ин­ду­из­ме раз­ряд бо­жеств, рас­пре­де­лён­ных по ос­нов­ным и про­ме­жу­точ­ным сто­ро­нам све­та как их по­кро­ви­те­ли.

Ча­ще все­го со­от­но­сят­ся: Ин­д­ра - с вос­то­ком, Ва­ру­на - с за­па­дом, Яма - с югом, Ку­бе­ра - с се­ве­ром; Су­рья (солн­це) - с юго-за­па­дом, Со­ма (лу­на) - с се­ве­ро-вос­то­ком, Аг­ни (огонь) - с юго-вос­то­ком, Ваю (ве­тер) - с се­ве­ро-за­па­дом. Та­ким об­ра­зом в ин­дуи­ст­скую кос­мо­ло­гию впи­сы­ва­ют­ся «ста­рые», главным образом ве­дий­ские, бо­же­ст­ва (см. Ве­дий­ская ре­ли­гия), ус­ту­паю­щие по зна­че­нию «но­вым», «ве­ли­ким» бо­гам - Брах­ме, Виш­ну и Ши­ве, объ­е­ди­няе­мым в он­то­ло­ги­че­ски еди­ную кос­мо­ло­гическую триа­ду. Ино­гда Локапалами на­зы­ва­ют так­же при­над­ле­жа­щих бо­же­ст­вам-Локапалы сло­нов-диг­наг, ко­то­рые под­дер­жи­ва­ют зем­лю ка­ж­дый со сво­ей сто­ро­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)