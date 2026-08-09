ЛОХВИЦКАЯ МИРРА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛОХВИЦКАЯ МИРРА (Мария) АЛЕКСАНДРОВНА (в замужестве Жибер) - русская поэтесса, драматург.
Дочь профессора права, адвоката А. В. Лохвицкого. Cестра Н. А. Тэффи. Окончила московский Александровский институт (1888). Жила в провинции (Ярославль, Тихвин); в 1895 году переехала в Москву, с 1898 года в Санкт-Петербурге. Член Общества любителей российской словесности (с 1897 года). Первые стихотворения опубликованы в 1888 году. Литературная известность принесла поэма «У моря» (1891). В период 1896-1904 годы выпустила 5 поэтических сборников. Для поэзии Лохвицкой характерны обращённость к античным и восточным мифам, культ чувственной, «дионисийской» любви и красоты, мотивы безумия, эстетизации зла. Современники называли её «русской Сапфо». Доминирующий в стихах Лохвицкой образ «вакханки» контрастировал с её действительным положением домовитой хозяйки и многодетной матери. Драматические поэмы начала 1900-х годов отразили увлечённость Лохвицкой мистическим миром Средневековья: «Два слова», «На пути к Востоку», «Вандэлин», «Бессмертная любовь», «In nomine Domini». Лохвицкая принадлежит к числу «предсимволистов», подготовивших приход символизма в литературу, но не принявших его. Многие стихотворения Лохвицкой положены на музыку (Р. М. Глиэром, композитором-любителем А. С. Танеевым и др.). Последний поэтический сборник - «Перед закатом» [с предисловием К. Р. (великого князя Константина Константиновича), издано в 1908 году, посмертно]. Пушкинская премия Петерб. АН (1897; 1905, посмертно).
Сочинения:
Стихотворения. М.; СПб., 1896–1904. Т. 1–5;
Поэты 1880–1890-х гг. Л., 1972. С. 605–635;
Тайных струн сверкающее пенье: Избранные стихотворения. М., 1994.