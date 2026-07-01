ЛОХНЕР СТЕФАН
ЛОХНЕР (Lochner) СТЕФАН - немецкий живописец.
Ведущий мастер кёльнской школы XV века. О ранних годах Лохнера сведений не сохранилось, однако следы влияний Р. Кампена и Я. Ван Эйка в его работах позволяют предполагать, что он обучался в Нидерландах. С 1430-х годов работал в Кёльне (с 1447 года гражданин города, дважды избирался в городской Совет), где испытал влияние местных мастеров - т. н. ранних кёльнцев (Мастер «Св. Вероники» и др.) и Конрада фон Зёста. Наиболее значительные работы Лохнера: «Страшный суд» (около 1435), «Мария в беседке из роз» (около1435 - 1440, обе - музей Вальраф-Рихардс, Кёльн), «Алтарь святых покровителей Кёльна» («Алтарь поклонения волхвов», начало1440-х годов, собор, Кёльн), триптих «Богоматерь с Младенцем и святыми» (1445-1450, музей Вальраф-Рихардс, Кёльн); «Принесение во храм» (1447, Музей земли Гессен, Дармштадт). Творчество Лохнера знаменует собой переход от стилистики интернациональной готики к новому искусству XV века Утончённость письма, изысканность фигур, тяготение к звучным цветовым аккордам, изяществу линии и ювелирной тонкости отделки сочетаются в картинах Лохнера с уравновешенностью композиций и интересом к реалистичному изображению деталей.