ЛОХНЕР СТЕФАН

ЛОХНЕР (Lochner) СТЕФАН - немецкий жи­во­пи­сец .

Ве­ду­щий мас­тер кёльн­ской шко­лы XV века. О ран­них годах Лохнера све­де­ний не со­хра­ни­лось, од­на­ко сле­ды влия­ний Р. Кам­пе­на и Я. Ван Эй­ка в его ра­бо­тах по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать, что он обу­чал­ся в Ни­дер­лан­дах . С 1430-х годов ра­бо­тал в Кёль­не (с 1447 года гра­ж­да­нин го­ро­да, два­ж­ды из­би­рал­ся в городской Со­вет), где ис­пы­тал влия­ние ме­ст­ных мас­те­ров - т. н. ран­них кёльн­цев (Мас­тер «Св. Ве­ро­ни­ки» и др.) и Кон­ра­да фон Зёс­та. Наи­бо­лее зна­чительные ра­бо­ты Лохнера: «Страш­ный суд» (около 1435), «Ма­рия в бе­сед­ке из роз» (около1435 - 1440, обе - му­зей Валь­раф-Ри­хардс, Кёльн), «Ал­тарь свя­тых по­кро­ви­те­лей Кёль­на» («Ал­тарь по­кло­не­ния вол­хвов», начало1440-х годов, со­бор, Кёльн), трип­тих «Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем и свя­ты­ми» (1445-1450, му­зей Валь­раф-Ри­хардс, Кёльн); «При­не­се­ние во храм» (1447, Му­зей зем­ли Гес­сен, Дарм­штадт). Твор­че­ст­во Лохнера зна­ме­нует со­бой пе­ре­ход от сти­ли­сти­ки ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки к но­во­му искусству XV века Утон­чён­ность пись­ма, изы­скан­ность фи­гур, тя­го­те­ние к звуч­ным цве­то­вым ак­кор­дам, изя­ще­ст­ву ли­нии и юве­лир­ной тон­ко­сти от­дел­ки со­че­та­ют­ся в кар­ти­нах Лохнера с урав­но­ве­шен­но­стью ком­по­зи­ций и ин­те­ре­сом к реа­ли­стичному изо­бра­же­нию де­та­лей.