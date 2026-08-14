ЛОГВИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Родился 10 сентября 1943 г. с. Городище Бахмачского р-на Черниговской обл. (Украина)

Окончил Кустанайский педагогический институт им. 50-летия СССР по специальности «История и педагогика». Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук : «Неолит и энеолит степного Притоболья» (Институт археологии АН СССР, г. Москва, 18.03.1988 г.)

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук : «Тургайский прогиб в эпоху мезолита – энеолита» (Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, 23.12.2002)

В Сургутском государственном университете Логвин В.Н. работает с осени 1998 г. В сентябре 2003 г. избран на должность профессора кафедры всеобщей истории. В 2005-2011 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой археологии, древней и средневековой истории, затем кафедры всеобщей истории и археологии.

С 2007 г. В.Н. Логвин является членом редколлегии журнала ИПОС СО РАН «Вестник археологии, антропологии и этнографии».

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и археологии Института гуманитарного образования и спорта, заведующий лабораторией археологии Приобья, Сургутского государственного университета.

Область интересов : Каменный век – эпоха бронзы степной зоны Евразии.

Сочинения: Имеет более 80 публикаций.

Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до нашей эры. Кустанай, 1997 (в соавторстве с С.С. Калиевой);

Поселение терсекского типа Соленое Озеро 1 // СА. 1992, № 1;

Ранний энеолит Тургая // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2003, №1;

Маханждарская культура в неолите Казахстана // Маргулановские чтения 1990. М, 1992;

The Cemetery of Bestamak and the Structure of the Community. In: Complex Societies of Central Eurasia from the 3rd to the 1st Millennium BC. Vol. I. Karlene Jones-Bley and D.G. Zdenovich (eds.) // Journal of Indo-European Studies. Monograph. Series 45. Washington, D.C, 2002.