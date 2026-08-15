ЛОГУНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1992), профессор (1995), декан факультета истории, политологии и права РГГУ, заведующий кафедрой культуры, мира и демократии, заведующий кафедрой истории России Нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Родился в 1954 году в городе Орджоникидзе. Окончил Ростовский государственный университет. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Историография партийного руководства колхозами в 1946-1958 гг». В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Революция 1905-1907 годов и российская социал-демократия». С того же года работает в РГГУ.

Автор более 100 научных работ. В область научных интересов входят история и теория исторической науки, а также историческая психология.

Сочинения:

Очерки истории политических партий и движений России. Вып. 1. Ростов н/Д; М.: Логос, 1992. 103 с. (В соавторстве.)

Революция 1905-1907 гг. и российская социал-демократия. Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1992. 231 с.

Россия (конец XIX - начало XX в.): Политическая история: Курс лекций. Ростов н/Д; М.: Логос, 1992. 230 с. (В соавторстве.)

Современная историографическая ситуация и изучение проблемы отечественной истории XIX века // Россия в новое время: Выбор пути исторического развития: Материалы межвуз. конф. . М., 1994. С. 8-10.

Образованное меньшинство и крестьянский мир: проблемы раскола и диалога // Россия в новое время: Образованное меньшинство и крестьянский мир: Поиск диалога: Материалы межвуз. науч. конф. . М., 1995. С. 3-6.

Отечественная историографическая культура: современное состояние и проблемы трансформации // Образы историографии. — М., 2000.

Russian Historical Science within the Historiograpfical Culture and the Twentieth-Century Historiograpfical Project // An Assessment of Twentieth-Century Historiography. Professionalism, Methodologies, Writings. Ed. by Rolf Torstendaht. Kung. Vitterhets history och Antikvitets Akademien. Stockholm, 2000. — P. 89-115.