ЛОГОТЕТИС АНЕСТИС

ЛОГОТЕТИС (Logothetis, Λογοθέτης) АНЕСТИС - австрийский ком­по­зи­тор и му­зы­ко­вед.

Грек по про­ис­хо­ж­де­нию, в 1942 году эми­гри­ро­вал в Ав­ст­рию. Учил­ся в Выс­шей тех­нической шко­ле в Ве­не (1942-1944), в 1951 году окон­чил Вен­скую ака­де­мию му­зы­ки как ком­по­зи­тор. Ста­жи­ро­вал­ся на Лет­них кур­сах современной му­зы­ки в Дарм­штад­те, в 1957 году ра­бо­тал в Кёльн­ской сту­дии элек­трон­ной му­зы­ки. До 1959 года со­чи­нял в тех­ни­ке 12-то­но­вой ком­по­зи­ции («Гре­че­ская сюи­та» для фортепиано, 1948). Позд­нее пе­ре­шёл к раз­ра­бо­тан­ной им сис­те­ме но­та­ции (на­звал её «гра­фи­че­ской»), пред­по­ла­гаю­щей зна­чительную ис­пол­ни­тель­скую сво­бо­ду, ог­ра­ни­чи­вае­мую лишь ин­ди­ви­ду­аль­ной ин­тер­пре­та­ци­ей ви­зу­аль­но­го об­раза. Сим­во­лы в сис­те­ме но­та­ции Логотетиса де­лят­ся на 3 клас­са: «зву­ко­вы­сот­ные сим­во­лы» (нем. Tonhö­hen-Symbole; зна­ки клас­сической но­та­ции и рит­ма); «ас­со­циа­тив­ные фак­то­ры» (Asso­ziations-Faktoren; гра­фе­мы, со­дер­жа­щие обо­зна­че­ния си­лы и тем­бра зву­ка, а так­же приё­мов иг­ры на музыкальном ин­ст­ру­мен­те); «сиг­на­лы к дей­ст­вию» (Ak­tions-Sig­nale; про­из­воль­ные кри­вые и ско­п­ле­ния то­чек, сим­во­ли­зи­рую­щих «дви­же­ние» и «ос­та­нов­ки» в зву­ча­нии). На­зван­ные клас­сы гра­фем, по мыс­ли Логотетса, мо­гут при­сут­ст­во­вать в од­ной и той же пар­ти­ту­ре. Од­но из пер­вых со­чи­не­ний, за­пи­сан­ных в сис­те­ме гра­фической но­та­ции, - «Ком­прес­сия» для лю­бо­го со­ста­ва ин­ст­ру­мен­тов (1959). Сре­ди со­чи­не­ний: ба­лет «Одис­сея» (1963), «Кар­ма-дхар­ма-дра­ма для му­зы­каль­но­го те­ат­ра» (1968), «Кик­ли­ка, или Сим­фо­ния цик­ли­че­ских кон­тра­пунк­тов» (1987). Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти кон­крет­ной му­зы­ки («Эн­то­мо­ло­ги­че­ская ве­че­рин­ка для ра­дио», 1972), элек­трон­ной му­зы­ки (ком­по­зи­ции для маг­ни­то­фо­на «Фан­таз­мы и раз­мыш­ле­ние», 1960; «Кик­ло­пия», 1969).

Сочинения:

Graphische Notationen. Münch., 1967;

Zeichen als Aggregatzustand der Musik. W., 1974.