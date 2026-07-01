ЛОГОТЕТИС АНЕСТИС
ЛОГОТЕТИС (Logothetis, Λογοθέτης) АНЕСТИС - австрийский композитор и музыковед.
Грек по происхождению, в 1942 году эмигрировал в Австрию. Учился в Высшей технической школе в Вене (1942-1944), в 1951 году окончил Венскую академию музыки как композитор. Стажировался на Летних курсах современной музыки в Дармштадте, в 1957 году работал в Кёльнской студии электронной музыки. До 1959 года сочинял в технике 12-тоновой композиции («Греческая сюита» для фортепиано, 1948). Позднее перешёл к разработанной им системе нотации (назвал её «графической»), предполагающей значительную исполнительскую свободу, ограничиваемую лишь индивидуальной интерпретацией визуального образа. Символы в системе нотации Логотетиса делятся на 3 класса: «звуковысотные символы» (нем. Tonhöhen-Symbole; знаки классической нотации и ритма); «ассоциативные факторы» (Assoziations-Faktoren; графемы, содержащие обозначения силы и тембра звука, а также приёмов игры на музыкальном инструменте); «сигналы к действию» (Aktions-Signale; произвольные кривые и скопления точек, символизирующих «движение» и «остановки» в звучании). Названные классы графем, по мысли Логотетса, могут присутствовать в одной и той же партитуре. Одно из первых сочинений, записанных в системе графической нотации, - «Компрессия» для любого состава инструментов (1959). Среди сочинений: балет «Одиссея» (1963), «Карма-дхарма-драма для музыкального театра» (1968), «Киклика, или Симфония циклических контрапунктов» (1987). Работал также в области конкретной музыки («Энтомологическая вечеринка для радио», 1972), электронной музыки (композиции для магнитофона «Фантазмы и размышление», 1960; «Киклопия», 1969).
Сочинения:
Graphische Notationen. Münch., 1967;
Zeichen als Aggregatzustand der Musik. W., 1974.