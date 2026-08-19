ЛОГОГРАФЫ
ЛОГОГРАФЫ - авторы первых сочинений древнегреческой исторической прозы.
(Греч. λογογράφος , от λόγος - слово, рассказ, прозаическое сочинение и γράφω - писать).
1) авторы первых сочинений древнегреческой исторической прозы (2-я пол.овина VI-V вв. до н. э.). Логографы использовали мифы, местные предания для реконструкции древнейшего периода греческой истории, занимались генеалогическими изысканиями, привлекали документальный материал из общественных и храмовых архивов. Изложения Логографов чаще всего группировались вокруг отдельных исторических центров. Помимо событий греческой истории Логографов интересовали образ жизни и история «варварских» народов; эти произведения часто основывались на личных наблюдениях авторов. От сочинений Логографов сохранились только незначительные фрагменты, дошедшие в текстах более поздних авторов. Уже в период античности выделяли две группы Логорафов: старшие и младшие. Первым Логографом считается Кадм Милетский, написавший произведение «Об основании Милета и всей Ионии» (кн. 1-4). Акусилаю Аргосскому принадлежит работа «Генеалогии», посвящённая мифологич. периоду. Харон из Лампсака создал «Летопись Лампсака» и «Персидскую историю», доведя описание событий до греко-персидских войн (500-449 до н. э.). Самым известным из старших Логографов был Гекатей Милетский, автор «Землеописания» (кн. 1-2) и «Генеалогии» (кн. 1-4). Труды Гекатея использовались последующими античными авторами (в частности, Геродотом при описании Египта). От произведений Гекатея сохранилось около 370 фрагментов. К старшим Логорафам относятся также Евгеон Самосский, Евдем Паросский, Деиох Проконесский и др.
Из младших Логографов наиболее известны Гелланик Митиленский (около 480-400) и Ксанф Лидийский (около 485-420). Ксанфу Лидийскому принадлежат сочинения «Лидийская история», «Магика» и «Об Эмпедокле»; сохранились 30 фрагментов его сочинений. Гелланик из Митилены на Лесбосе - автор не менее 30 сочинений, которые обычно разделяют на четыре группы: а) мифографические; б) этнографические; в) хорографические и хронографические; г) труды о переселении народов, основании городов, народных обычаях и именах, изобретениях. Греческую мифологию Гелланик расположил по основным циклам («Форонида», «Атлантида», «Девкалионея», «Асопида», «Троика»), прибегая к рационалистической обработке мифологического материала. Ряд работ посвящён истории «варварских» народов: египтян, персов, скифов, лидийцев, финикийцев. К хронологич. работам относятся «Карнейские победители» и «Жрицы Геры» (святилища богини в Аргосе). Благодаря произведению «Аттида», посвящённому истории Аттики, Гелланик является первым в ряду т. н. аттидографов. От сочинений Гелланика сохранилось около 180 фрагментов. К младшим Логорафам причисляют также Дамаста Сигейского, Ксеномеда Хиосского и др.
2) В конце V-IV веков до н. э. в Афинах профессиональные составители речей для выступлений в суде.
Издания:
Fragmenta historicorum Graecorum / Ed. С. Müller. P., 1841. Vol. 1. Fr./M., 1975;
Die Fragmente der griechischen Historiker / Hrsg. F. Jacoby. B.; Leiden, 1923. Bd 1/