ЛОГОФЕТ ВЕЛИКИЙ

Логофе́т вели́кий ( рум . mare logofăt, от греч . μέγας λογοθέτης) — титул высшего чиновника, главы канцелярии господаря, в Молдавии и Валахии XV—XIX вв. В обязанности Л. в. входили составление грамот, официальных посланий, хранение большой и малой государственных печатей. Л. в. имел право определять границы владений и рассматривать споры относительно земельных угодий; возглавлял знать, не имевшую боярского звания; мог выполнять функции господаря в его отсутствие. Знаками власти Л. в. были золотая шейная цепь с шаром и позолоченный жезл. Должность Л. в. давала право на получение доходов от управления Монкастрон (Аккерман, совр. Белгород-Днестровский, Украина), после захвата города турками (1484) — на 1/10 доходов с Черновицких земель.

Лит. : Кантемир Д. Описание Молдавии. Кишинев, 1973. С. 95—96.