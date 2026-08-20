ЛОГИНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Советский конструктор артиллерийских вооружений, лауреат Сталинской премии 1941 года (посмертно).

От сохи к артиллерии

Крестьянский сын Михаил Логинов родился 8 ноября 1903 года в селе Иванишинские Горки (ныне Тверская область). Окончил четырёхгодичную земскую школу. Так и работал бы в деревне, если бы не его крестный, Алексей Изотович Изотов, ставший к тому времени профессиональным слесарем по ремонту артиллерийских систем. Изотов начинал работать на Петроградском оружейном заводе у Литейного моста. Слесарем на этом же заводе работал и будущий председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин. Одно время Алексей Изотович жил с ним вместе в одной квартире в Петрограде. На этом же заводе трудились талантливые инженеры и конструкторы, военные учёные В.И. Рдултовский, Ф.Ф. Ленднер, Р.А. Дурляхов, а также их соратники и ученики.

В 1919 году в целях безопасности завод эвакуировали в подмосковные Подлипки, и Изотов отправился туда. На просьбу устроить на завод Михаила Алексей Изотович охотно откликнулся. Так 17-летний юноша стал учеником слесаря. Разбирая и ремонтируя зарубежные образцы оружия, оставшиеся в СССР со времён Гражданской войны, Логинов набирался опыта, сравнивал конструкции отечественной и иностранной артиллерии.

Рождение конструктора

Закончив в 1927 году рабфак при МВТУ, Логинов стал студентом этого же вуза. Одаренность Михаила заметили и с 4-го курса МВТУ перевели его в Ленинградский механический институт (ЛМИ) на вновь созданное военно-механическое отделение. Руководство ЛМИ обратило внимание на недюжинные природные способности студента, знание матчасти целого ряда артиллерийских систем и теории расчетов. Известно, что некоторые его институтские работы стали прототипами вооружения, вышедшего на заводе в серию уже после двух-трех лет его самостоятельной работы.

Получив диплом инженера-механика по артиллерийско-лафетной специальности, Михаил Николаевич был направлен на родной завод в Подлипки, переименованные в поселок Калининский. Сначала его назначили начальником конструкторского бюро цеха, затем он работал начальником бюро качества и начальником филиала заводского КБ. А с 1937 года Логинов возглавил КБ завода № 8 имени Калинина, который в 1930-х годах был оборонным предприятием, где проектировались и изготовлялись основные образцы практически всей нашей зенитной артиллерии.

Летом 1935 года на один из подмосковных полигонов были доставлены все имевшиеся в РККА образцы артиллерии. Их осмотрели И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Г.К. Орджоникидзе. Итоги подводились на специальном совещании артиллерийских конструкторов с участием Логинова. На совещании было указано на необходимость специализации артиллерии по её боевому назначению. Это решение привело к углублению специализации завода на зенитной и морской артиллерии.

Ускорение

В 1937 году за многочисленные образцы артвооружения, созданные в течение лишь одного года, Логинов был награждён орденом Красной Звезды. Среди тех разработок и 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года – самое распространённое оружие такого рода в первый год Великой Отечественной войны. В том же году были разработана серия малокалиберной полевой зенитной артиллерии, 25- и 45-мм зенитные пушки для сухопутных войск, 45-мм зенитная морская пушка, 45-мм и башенные установки для кораблей различных классов. По своим ТТХ, надёжности, живучести, простоте устройства они не уступали лучшим заграничным образцам.

В 1939 году Логинов вновь удивляет рекордной результативностью и создаёт сразу два зенитных орудия, ставших легендарными в истории страны. Одно из них – 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года, обладающая уникальной по тому времени скорострельностью. Пушку без промедления приняли на вооружение, а Михаил Николаевич тогда же в 1939-м был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина. Тогда же было завершено проектирование самого мощного из орудий, созданного Логиновым – 85-мм зенитной пушки. Главным помощником в этой работе был инженер Г.Д. Дорохин. Не случайно обе эти пушки участвовали в майском параде военной техники на Красной площади в 1940 году.

Короткая, как выстрел орудия, жизнь

Война стояла на пороге. Логинов хорошо это понимал и торопился работать. Он был в отличной творческой форме, с его мнением считались Сталин и Ворошилов, а Иосиф Виссарионович даже звонил ему домой. Логинова избрали в комитет по Сталинским премиям, где он был самым молодым членом. «Сынок» – так по-отечески обращался к нему академик А.Н. Бах, возглавлявший комитет.

В 1940 году при активном участии Михаила Николаевича продолжалось наращивание производство разработанных им орудий, а он уже заглядывал далеко вперёд: теоретически прорабатывал новые их виды. Но именно тогда начались серьёзные проблемы со здоровьем.

К концу лета 1940 года врачи поставили грозный диагноз – туберкулёз. В ночь перед отъездом на лечение в Крым Логинов не переставая диктовал своему заместителю Льву Локтеву, это фактически было завещание главного конструктора. Михаил Николаевич делился своими последними идеями и результатами теоретических разработок.

«Всё! Продублировал свои советы на бумаге – писал Логинов жене за месяц до смерти, – хватит заводу на десяток, а то и более лет. А там новая техника подойдёт. Кто бы не воспользовался моими записями, всё равно будет польза государству! И болеть-то некогда, война на носу...». 28 октября 1940 г. Михаил Николаевич скончался в Мисхоре в неполных 37 лет. В марте 1941 года Логинову была посмертно присуждена Сталинская премия за создание новых образцов артиллерии.

Михаил Николаевич по праву относится к главным создателям «Оружия Победы». Все зенитные орудия, которыми была вооружена наша армия в годы Великой Отечественной войны, были созданы под его руководством и непосредственном личном участии. Жизнь у Михаила Николаевича получилось короткой, но она всецело была отдана великому делу защиты Родины от агрессоров.