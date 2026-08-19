ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 08.03.1952. Окончил Саратовский государственный университет в 1978 г.
Кандидатская диссертация: Идейно-нравственное воспитание молодых рабочих – социальная функция современного наставничества (Саратовский госуниверситет, 1988).
Кандидат философских наук, Работал старшим преподавателем кафедры новой и новейшей истории Волгоградского государственного университета
Учитель: Першин Николай Иванович
Область интересов: Россия в политике постсоветских государств в Центральной Азии.
Сочинения: Афганистан: НДПА и исламская оппозиция (В помощь лектору). Волгоград, 1990;
Учредительный съезд демократического объединения Африки (РДА) // Политический лидер, партия и общество. Саратов, 1992;
Монарх и обычай в политической организации государств моси // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Серия 4: История. Философия. Вып. 2. Волгоград, 1997;
История стран Азии и Африки в средние века: краткий курс лекций. Волгоград, 2002;
Движение «1 марта» в Корее // Аспирант и соискатель. М., 2004. №2.