ПОЗИТИВИЗМ

ПОЗИТИВИЗМ (Французское positivisme, от латинского positivus - по­ло­жи­тель­ный) - фи­лософское на­прав­ле­ние XIX-XX веков, под­чёр­ки­ваю­щее на­дёж­ность и цен­ность опи­раю­ще­го­ся на опыт на­учного по­зна­ния по срав­не­нию с ме­та­фи­зи­кой и ины­ми фор­ма­ми ду­хов­ной дея­тель­но­сти.

Тер­мин «Позитивизм» впер­вые ис­поль­зо­вал А. Сен-Си­мон для обо­зна­че­ния ме­то­да нау­ки, ко­то­рый дол­жен рас­про­стра­нить­ся и на фи­ло­со­фию. В сво­ём раз­ви­тии позитивизм про­шёл три эта­па, со­хра­няя при этом не­ко­то­рые основные ус­та­нов­ки, ко­то­рые при­да­ют ему чер­ты еди­но­го на­прав­ле­ния фи­лософской мыс­ли. Яд­ро позитивизма со­став­ля­ют сле­дую­щие по­ло­же­ния: сци­ен­тизм - под­лин­ное зна­ние да­ют толь­ко кон­крет­ные (по­зи­тив­ные) нау­ки; те­зис о един­ст­ве на­ук - все нау­ки, как ес­те­ст­вен­ные, так и со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­ные, долж­ны ис­поль­зо­вать еди­ные на­учные ме­то­ды на­блю­де­ния и обоб­ще­ния дан­ных, вы­дви­же­ния ги­по­тез и их эм­пи­рической про­вер­ки; от­ри­ца­ние при­чин­но­сти, в при­ро­де её нет, есть лишь ре­гу­ляр­но­сти, с ко­то­ры­ми со­бы­тия од­но­го ро­да сле­ду­ют за со­бы­тия­ми дру­го­го ро­да; учё­ные в сво­их объ­яс­не­ни­ях не долж­ны стре­мить­ся от­ве­тить на во­про­сы «по­че­му», они долж­ны лишь ус­та­нав­ли­вать за­ко­ны то­го, «как» ве­дут се­бя яв­ле­ния и ве­щи; на­блю­де­ния и фак­ты как твёр­дое ос­но­ва­ние зна­ния об­ла­да­ют при­ори­те­том пе­ред тео­ре­тич. по­ло­же­ния­ми, ко­то­рые яв­ля­ют­ся ги­по­те­ти­че­ски­ми; жё­ст­кая ан­ти­ме­та­фи­зическая ус­та­нов­ка: спе­ку­ля­тив­ные рас­су­ж­де­ния, объ­яс­не­ния че­рез «сущ­но­сти», «ко­неч­ные при­чи­ны» и тому подобное яв­ля­ют­ся ус­та­рев­шим и бес­плод­ным ти­пом мыш­ле­ния, от ко­то­ро­го нуж­но очи­стить как нау­ку, так и че­ло­ве­че­ское мыш­ле­ние в це­лом.

Ро­до­на­чаль­ни­ком позитивизма явил­ся О. Конт , ко­то­рый в сво­ём «Кур­се по­зи­тив­ной фи­ло­со­фии» (1830-1842) сфор­му­ли­ро­вал его основные по­ло­же­ния. С середины XIX века позитивизм стал мно­го­чис­лен­ным ин­тер­на­цио­наль­ным дви­же­ни­ем. В Анг­лии его сто­рон­ни­ка­ми бы­ли Дж.С. Милль и У. Дже­вонс, ло­ги­ко-ме­то­до­ло­гические ра­бо­ты ко­то­рых за­ло­жи­ли ос­но­вы фи­ло­со­фии нау­ки. Г. Спен­сер со­еди­нил по­зи­ти­ви­ст­ский под­ход с эво­лю­ци­он­ным уче­ни­ем Ч. Дар­ви­на, эта ли­ния раз­ви­ва­лась за­тем в ра­бо­тах Э. Гек­ке­ля, В. Вунд­та и других. Во Фран­ции пре­об­ла­дал со­ци­аль­ный позитивизм, свя­зан­ный с идея­ми Кон­та о со­ци­аль­ном про­грес­се и не­об­хо­ди­мо­сти раз­ра­бот­ки со­цио­ло­гии как по­зи­тив­ной нау­ки (Э. Ре­нан, И. Тэн, Э. Дюрк­гейм). Зна­чительное влия­ние позитивизм ока­зал на русскую фи­ло­со­фию и на­учную мысль. По­сле­до­ва­тель­ным при­вер­жен­цем позитивизма был русский учёный и фи­ло­соф Г.Н. Вы­ру­бов (1843-1913), став­ший в 1867 году со­из­да­те­лем (совместно с французским лек­си­ко­гра­фом и фи­ло­со­фом Э. Лит­тре, 1801-1881 годы) французский журнал «По­зи­тив­ная фи­ло­со­фия» («La philosophie positive»). В.В. Ле­се­вич раз­ра­ба­ты­вал тео­рию по­зна­ния, стре­мясь со­еди­нить позитивизм с не­ко­то­ры­ми идея­ми нео­кан­ти­ан­ст­ва. Наи­бо­лее силь­ным был вклад позитивизма в русскую со­цио­ло­гию, где его пред­ста­ви­те­ля­ми бы­ли Н.К. Ми­хай­лов­ский, Е. Де Ро­бер­ти, М.М. Ко­ва­лев­ский , Н.И. Ка­ре­ев и другие.

В конк XIX - начале XX веков воз­ник так называемый вто­рой позитивизм, ли­де­ром ко­то­ро­го был австрийский фи­зик и фи­ло­соф Э. Мах. В его уче­нии, по­лу­чив­шем название «эм­пи­ри­ок­ри­ти­цизм», был дан кри­тический ана­лиз ос­но­ваний клас­сической нау­ки. На­ря­ду с ним, вид­ны­ми фи­гу­ра­ми это­го эта­па позитивизма бы­ли Р. Аве­на­ри­ус, уче­ник Ма­ха немецкий фи­ло­соф И. Пет­цольд (1862-1929) и его английский по­сле­до­ва­тель К. Пир­сон.

Тре­тий этап позитивизма от­счи­ты­ва­ет­ся с середины 1920-х годов, ко­гда сфор­ми­ро­вал­ся и бы­ст­ро за­вое­вал ши­ро­кую по­пу­ляр­ность ло­гический позитивизм, или нео­по­зи­ти­визм Вен­ско­го круж­ка (смотреть Ана­ли­ти­че­ская фи­ло­со­фия). Его от­ли­чительная ха­рак­те­ри­сти­ка со­стоя­ла в том, что при со­хра­не­нии основных ус­та­но­вок по­зи­ти­ви­ст­ской фи­ло­со­фии он пе­ре­нёс ак­цент на ана­лиз язы­ка нау­ки и ис­поль­зо­ва­ние средств современной ло­ги­ки для фор­му­ли­ров­ки и ре­ше­ния фи­лософско-ме­то­до­ло­гических про­блем. В 1950-е годы сто­лет­нее раз­ви­тие за­вер­ши­лось, и он прак­ти­че­ски со­шёл с фи­лософской сце­ны, вы­тес­нен­ный различными кон­цеп­ция­ми пост­по­зи­ти­виз­ма . Од­на­ко раз­ра­бо­тан­ный в позитивизме язык и ме­то­ды ана­ли­за про­дол­жа­ют со­хра­нять из­вест­ное зна­че­ние в современной фи­ло­со­фии нау­ки и в ана­ли­тической фи­ло­со­фии.

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