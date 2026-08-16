ЛОГАУ ФРИДРИХ ФОН
ЛОГАУ (Logau) ФРИДРИХ ФОН - немецкий поэт.
Вырос в дворянской семье. В 1625-1627 годы изучал право в университете Альтдорфа. С 1644 года состоял на службе при дворе герцога Людвига IV фон Лигница в Бриге, затем в Лигнице. С 1648 года член «Плодоносящего общества» («Fruchtbringende Gesellschaft») - крупнейшего объединения немецких поэтов эпохи барокко. Автор сатирических эпиграмм, отразивших влияние Марциала и М. Опица, в которых обличает упадок нравов, вызванный войной, критикует пороки различных сословий, особенно придворных и клириков, выступает за очищение немецкого языка от иноземных влияний: сборники «Первая сотня немецких рифмованных шпрухов» («Erstes Hundert Teutscher Reimen-Sprüche», 1638) и «Три тысячи немецких эпиграмм» [«Deutscher Sinn-Getichte drey Tausend», 1654, под псевдонимом-анаграммой Саломон фон Голау (Salomon von Golaw)]. Эпиграммы Логау отличаются лаконичностью стиля и близостью к фольклорным традициям. Творчество Логау было открыто Г. Э. Лессингом, в 1759 году совместно с К. В. Рамлером издавшим его избранные эпиграммы.
Сочинения:
Слово скорби и утешения. Немецкая поэзия времен Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. / Перевод Л. Гинзбурга. М., 1963. С. 64-66;
Sinngedichte / Hrsg. E.-P. Wieckenberg. Stuttg., 1984.