ЛОДЖИЯ

ЛОДЖИЯ - вклю­чён­ное в об­щий объ­ём зда­ния не­ота­п­ли­вае­мое по­ме­ще­ние в ви­де от­кры­той с на­руж­ной сто­ро­ны уг­луб­лён­ной ни­ши (обыч­но с двер­ны­ми, окон­ны­ми про­ёма­ми).

(Итал. lóggia, от нем. Laube - бе­сед­ка). Пе­ред­нюю сте­ну Лоджия за­ме­ня­ют па­ра­пет, ко­лон­на­да, ар­ка­да и др. Лоджия мо­жет иметь различную глу­би­ну и про­тя­жён­ность; её раз­мер увя­зы­ва­ют с ос­ве­щён­но­стью по­ме­ще­ния, к ко­то­ро­му она при­мы­ка­ет. Ис­поль­зу­ет­ся как бал­кон, ук­ры­тый в зда­нии (т. е. не вы­сту­паю­щий за плос­кость фа­са­да). В стра­нах жар­ко­го кли­ма­та Лоджия час­то слу­жит для за­те­не­ния, за­щи­ты от пе­ре­гре­ва ком­нат, вы­хо­дя­щих на южную сто­ро­ну; в рай­онах с хо­лод­ным кли­ма­том Лоджия при­ме­ня­ют ог­ра­ни­чен­но вслед­ст­вие не­це­ле­со­об­раз­но­сти из­лиш­не­го за­те­не­ния по­ме­ще­ний и слож­но­сти экс­плуа­та­ции в зим­ний пе­ри­од. Лоджия поя­ви­лась в жи­лых по­строй­ках Сре­ди­зем­но­мор­ско­го ре­гио­на в пе­ри­од Древ­не­го ми­ра. На­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния Лоджия ста­ла эле­мен­том па­рад­ной ар­хи­тек­ту­ры. Мог­ла де­ко­ра­тив­но оформ­лять фа­сад зда­ния (например, Лоджия Ра­фа­эля в Ва­ти­ка­не, 1508-1519, архитектор Д. Бра­ман­те; Па­лац­цо Кье­ри­ка­ти в Ви­чен­це, с 1550 года, архитектор А. Пал­ла­дио; дво­рец Боль­шой Три­анон в Вер­са­ле, 1687, архитектор Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар; Алек­сан­д­рин­ский те­атр в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1828-1832, архитектор К. И. Рос­си), вы­сту­пать про­дол­же­ни­ем про­стран­ст­ва городской пло­ща­ди (Лоджия Ос­пе­да­ле-де­льи-Ин­но­чен­ти во Фло­рен­ции, здание за­вер­ше­но в 1445 году, архитектор Ф. Бру­нел­ле­ски, Л.-дель-Кон­си­льо в Ве­ро­не, 1476-1492).

Лоджия мо­жет быть ус­лов­ным наи­ме­но­ва­ни­ем отдельного со­ору­же­ния (Лоджия Ка­пел­лы ди-Пьяц­ца в Сие­не, 1376, пе­ре­строе­на в 1468-1470 годы, архитектор А. Фе­де­ри­ги; Лоджия деи-Лан­ци во Фло­рен­ции, 1376-1381). Лоджии не­боль­шо­го раз­ме­ра на­зы­ва­ют лод­жет­та (итал. logetta; например, Лод­жет­та на площади Сан-Мар­ко в Ве­не­ции, 1537-1540, архитектор Я. Сан­со­ви­но).

Иллюстрации:

Фото В.М. Паппе. Лод­жия Ка­пел­лы ди-Пьяц­ца в Сие­не. 1376 (пе­ре­строе­нав 1468-1470, ар­хи­тек­тор А. Фе­де­ри­ги).

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