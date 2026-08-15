ЛОДЖИЯ
ЛОДЖИЯ - включённое в общий объём здания неотапливаемое помещение в виде открытой с наружной стороны углублённой ниши (обычно с дверными, оконными проёмами).
(Итал. lóggia, от нем. Laube - беседка). Переднюю стену Лоджия заменяют парапет, колоннада, аркада и др. Лоджия может иметь различную глубину и протяжённость; её размер увязывают с освещённостью помещения, к которому она примыкает. Используется как балкон, укрытый в здании (т. е. не выступающий за плоскость фасада). В странах жаркого климата Лоджия часто служит для затенения, защиты от перегрева комнат, выходящих на южную сторону; в районах с холодным климатом Лоджия применяют ограниченно вследствие нецелесообразности излишнего затенения помещений и сложности эксплуатации в зимний период. Лоджия появилась в жилых постройках Средиземноморского региона в период Древнего мира. Начиная с эпохи Возрождения Лоджия стала элементом парадной архитектуры. Могла декоративно оформлять фасад здания (например, Лоджия Рафаэля в Ватикане, 1508-1519, архитектор Д. Браманте; Палаццо Кьерикати в Виченце, с 1550 года, архитектор А. Палладио; дворец Большой Трианон в Версале, 1687, архитектор Ж. Ардуэн-Мансар; Александринский театр в Санкт-Петербурге, 1828-1832, архитектор К. И. Росси), выступать продолжением пространства городской площади (Лоджия Оспедале-дельи-Инноченти во Флоренции, здание завершено в 1445 году, архитектор Ф. Брунеллески, Л.-дель-Консильо в Вероне, 1476-1492).
Лоджия может быть условным наименованием отдельного сооружения (Лоджия Капеллы ди-Пьяцца в Сиене, 1376, перестроена в 1468-1470 годы, архитектор А. Федериги; Лоджия деи-Ланци во Флоренции, 1376-1381). Лоджии небольшого размера называют лоджетта (итал. logetta; например, Лоджетта на площади Сан-Марко в Венеции, 1537-1540, архитектор Я. Сансовино).
Иллюстрации:
Фото В.М. Паппе. Лоджия Капеллы ди-Пьяцца в Сиене. 1376 (перестроенав 1468-1470, архитектор А. Федериги).