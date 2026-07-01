ЛОДЗЬ
ЛОДЗЬ (Ł ́od ́z) - uород в центральной части Польши, административный центр Лодзинского воеводства.
Население 737,7 тысяч человек (2010; третий по числу жителей город страны), образует городскую агломерацию с населением около 1 млн. человек (включает города-спутники Згеж, Пабьянице, Озоркув и др.). Расположен у водораздела Вислы и Одры, на реке Нер (бассейн Одры). Крупный узел железных и автомобильных дорог (в т. ч. автомагистраль Гданьск - Лодзь - Краков - Вена; 2 железнодорожных и 2 автовокзала). Международный аэропорт имени В. Реймонта (342 тысячи пассажиров, 2008). Скоростной трамвай (с 2008 года).
Лодзь (польск. - лодка) впервые упоминается в 1332 году. Городское право предоставлено Владиславом II Ягайло в 1423 году, до секуляризации в 1798 году во владении вроцлавских епископов. С 1793 года под властью Пруссии, по результатам Тильзитского мира 1807 года вошёл в состав Варшавского княжества, по решению Венского конгресса 1814-1815 годов - в Царстве Польском. В 1820 году получил статус фабричного города, началось быстрое экономическое развитие Лодзя как центра ткацкого производства. В 1865 году соединён железной дорогой с городом Колюшки (регулярное сообщение с 1866 года). С 1870-х годов в городе развивается банковское дело. В конце XIX - начале XX века, с притоком немецкого и французского капитала, Лодзь становится крупнейшим промышленным центром польских земель (в 1914 году население города составляло около 580 тысяч человек). В ходе 1-й мировой войны, в 1914-1918 годы, оккупирован германскими войсками, осенью - в начале зимы 1914 года в районе Лодзя проходила Лодзинская операция 1914 года. С 1918 года в независимой Польше, с 1922 года столица одноименноговоеводства. В сентябре 1939 года занят германскими войсками, во время 2-й мировой войны в Лодзе располагалось одно из крупнейших (до 300 тысяч человек) гетто в Восточной Европе (ликвидировано в 1944 году). 19.01.1945 года освобождён Красной Армией, после войны вновь столица одноименного воеводства
Большинство архитектурных памятников Лодзя относится к XIX - началу XX века. Среди них - около 160 особняков и дворцов промышленников, составляющих значительную часть застройки городского центра. На главной улице Пётрковской, окружённой строившимися с 1820-х годов районами ткацких фабрик и домов рабочих с регулярной планировкой, расположены «Белая фабрика» в стиле классицизма (1835-1837; ныне Музей текстильной промышленности) и дворец фабриканта Л. Гейера, неоренессансное здание банка М. Гольдфедера (1889-1892, архитектор Х. Маевский), неоготический собор Св. Станислава Костки (1901-1912; башня - 1927), костёл Св. Матвея (1909-1928). В центре Лодзя находятся: православный собор Святого Александра Невского в неовизантийском стиле (1880-1884, архитектор И. В. Маевский), необарочные дворец И. Познаньского (1888-1903, ныне Музей истории города) и особняк М. Познаньского (1896, архитектор А. Зелигсон; ныне Художественный музей), дворец К. Шейблера в русле эклектизма (середина XIX века, перестроен в 1886 году, архитектор Э. Лилпоп; ныне Музей кинематографии), особняк Л. Киндерманна в стиле модерн (1903, архитектор Г. Ландау-Гутенбергер), доходные дома конца XIX - начала XX века (в т. ч. дом Э. Киндерманна в стиле модерн, 1897, архитектор Ландау-Гутенбергер). Памятники промышленной архитектуры начала XIX века (классицистический белильный цех Копиша, 1826) и 2-й половине XIX века, в т. ч. многоэтажные фабрики арх. Маевского (например, 5-этажное кирпичное здание хлопчатобумажной фабрики И. Познаньского, 1878). В черте города 34 парка (общая площадь 531,3 га), Лагевницкий лесопарк (площадь 1239 га).
Лодзь - важный центр науки, образования и культуры. Среди научых учреждений - Центр молекулярных и макромолекулярных исследований Польской АН, Европ. региональный центр экогидрологии ЮНЕСКО, Институт физики космических излучений; ряд отраслевых НИИ. В 27 вузах обучаются 116 тысяч студентов (2007/08); государственные вузы: Лодзинский (1945) и Технический (1945) университеты, Академия изящных искусств имени В. Стржеминского (1945), Академия музыки имени Г. и К. Бацевичей (1945, современный статус с 1982 года, современное название с 1999 года), Национальная высшая школа кинематографии, телевидения и театра имени Л. Шиллера (1948), Академия гуманитарных и экономических наук (1993), Медицинский университет [создан в 2002 году объединением Медицинской академии (1950) и Военно-медицинской академии (1958)], ряд высших школ.
В Лодзе около 20 музеев: художественный (1930; современное искусство), археологии и этнографии (1931; в экспозиции - уникальная нумизматич. коллекция), текстильной промышленности (1960; коллекция декоративных тканей и др.), истории города (1975; включает Галерею музыки имени пианиста Артура Рубинштейна), кинематографии (1976, современный статус с 1986 года) и др. Свыше 25 театров, в т. ч. Большой («Театр Вельки»; 1954, современное название с 1966 года; оперы и балеты), Музыкальный театр (1945; оперетты и мюзиклы); драматические - имени С. Ярача, Новый, «Логос», «Арлекин»; кукольный. Филармония (1915, с 1984 года им. Aртура Рубинштейна). 3 киностудии: анимационных фильмов «Se-Ma-For» (1947), образовательных фильмов (1949), «Opus Film» (1995). Зоопарк (1938), Ботанический сад (1973; один из крупнейших в стране). Проводятся фестивали: международные «Театральные встречи в Лодзе», «Балетные встречи в Лодзе»; всепольские - смотр детских театров «Dziatwa» (с 1974 года), театральных школ (с 1982 года), уличных театров и др. Международный музыкальный конкурс (с 1996 года) им. А. Тансмана (уроженец Лодзя). Международные кинофестивали: фильмов о природе имени В. Пухальского (с 1980), кинематографических и телевизионных школ «Mediaschool» (с 1994 года), операторского искусства «PlusCamerimage» (с 1993 года); фестиваль анимационных фильмов «Реанимация» (с 2004 года). Фестиваль диалога четырёх культур (польской, русской, немецкой и еврейской; с 2002 года). Свыше 30 ежегодных международных ярмарок, в т. ч. средств связи «Intertelecom», компьютерная «Infobit», пряжи «Yarn Market»; международной строительной выставки «Interbud».
Футбольный клуб «Видзев» (1910) - 4-кратный чемпион Польши (в 1981-1997), выступает на стадионе «Видзев» (около 10 тысячмест); футбольный клуб ЛКС (1908) - 2-кратный чемпион Польши (1958, 1998; стадион ЛКС, свыше 12 тысяч мест). В Лозде - регбийный клуб «Будовлани» и команда по американскому футболу «Торпеды». В 1958 году состоялся чемпионат Европы по женскому баскетболу. В 1903-1938 годы Лодзинским шахматным обществом проводились турниры и матчи с участием известных российских мастеров, в т. ч. в 1907 году состоялся Всероссийский шахматный турнир. С 1978 года проводятся международные шахматные мемориалы им. К. Макарчика.
Лодзь - второй по значению (после Варшавы) промышленный центр страны (в промышленности занято свыше 26% работающего населения, 2007). Ведущее место в экономике сохраняют текстильная и швейная отрасли (41% всех занятых в промышленности). Развиты производство разнообразных нитей и пряжи, хлопчатобумажных, синтетических, шёлковых, шерстяных и смесовых тканей, трикотажного полотна, технических тканей и др.; отделка и крашение тканей. Производство верхнего трикотажа, чулочно-носочных и галантерейных изделий, ковровых покрытий. Швейные предприятия выпускают верхнюю мужскую, женскую и детскую одежду, джинсы, дамское бельё, постельные принадлежности. Машиностроение представлено производством оборудования для текстильной промышленности, трансформаторов, электрических кабелей, шлифовальных станков, поршневых насосов, дорожно-строительное техники. Развиты химическая (выпуск красителей и химикатов для отделки тканей, изделий из резины и пластмасс, строительных клеёв и смесей, автомобильных масел и присадок) и химико-фармацевтическая отрасли. Производство косметики (предприятия компаний «Procter&Gamble», «Pollena Ewa», «Venita»), бумаги, картона и упаковочных материалов. Предприятия полиграфической, мебельной, пищевой промышленности. 4 ТЭЦ.
Развиваются (с конца 1990-х годов) современные высокотехнологичные производства (объём прямых иностранных инвестиций свыше 2 млрд. евро, конец 2006). Крупные предприятия по выпуску бытовых холодильников, газовых и электрических плит (компании «Indesit»), стиральных и посудомоечных машин, фенов («Bosch-Siemens»), бритв и электробритв (крупнейший завод фирмы «Gillette», 2006), ноутбуков («Dell», 2008), компьютерных мониторов («LG- Philips»). Ведущие отрасли сферы услуг - торговля и бытовое обслуживание населения, деловые услуги. В Лодзе расположены Польская палата моды, Палата текстильной промышленности, торгово-выставочный центр «Экспо-Лодзь», крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс «Мануфактура» (площадь 27 га; 2006). В пригороде Жгув (к югу от Лодзя) - крупный центр розничной и оптовой торговли текстильными и швейными изделиями «Птак» (около 3 тысяч магазинов, 3,5 млн. покупателей ежегодно).
Иллюстрации:
Фото Tomasz Ganicz. Лодзь. Музей текстильной промышленности в здании «Белой фабрики» (1835-1837).