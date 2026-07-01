ЛОДЗЬ

ЛОДЗЬ (Ł ́od ́z) - uо­род в центральной час­ти Поль­ши, административный центр Лод­зин­ско­го вое­вод­ст­ва.

Население 737,7 тысяч человек (2010; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 1 млн. человек (вклю­ча­ет го­ро­да-спут­ни­ки Згеж, Пабь­я­ни­це, Озор­кув и др.). Рас­по­ло­жен у во­до­раз­де­ла Вис­лы и Од­ры, на реке Нер (бас­сейн Од­ры). Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог (в т. ч. ав­то­ма­ги­ст­раль Гданьск - Лодзь - Кра­ков - Ве­на; 2 железнодорожных и 2 ав­то­во­кза­ла). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени В. Рей­мон­та (342 тысячи пас­са­жи­ров, 2008). Ско­ро­ст­ной трам­вай (с 2008 года).

Лодзь (польск. - лод­ка) впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1332 году. Го­род­ское пра­во пре­дос­тав­ле­но Вла­ди­сла­вом II Ягай­ло в 1423 году, до се­ку­ля­ри­за­ции в 1798 году во вла­де­нии вроц­лав­ских епи­ско­пов. С 1793 года под вла­стью Прус­сии, по ре­зуль­та­там Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года во­шёл в со­став Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва, по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов - в Цар­ст­ве Поль­ском. В 1820 году по­лу­чил ста­тус фаб­рич­но­го го­ро­да, на­ча­лось бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие Лодзя как цен­тра ткац­ко­го про­изводства. В 1865 году со­еди­нён железной дорогой с городом Ко­люш­ки (ре­гу­ляр­ное со­об­ще­ние с 1866 года). С 1870-х годов в го­ро­де раз­ви­ва­ет­ся бан­ков­ское де­ло. В конце XIX - начале XX века, с при­то­ком немецкого и французского ка­пи­та­ла, Лодзь ста­но­вит­ся круп­ней­шим промышленным цен­тром польских зе­мель (в 1914 году на­се­ле­ние го­ро­да со­став­ля­ло около 580 тысяч человек). В хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны, в 1914-1918 годы, ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, осе­нью - в на­ча­ле зи­мы 1914 года в рай­оне Лодзя про­хо­ди­ла Лод­зин­ская опе­ра­ция 1914 года. С 1918 года в не­за­ви­си­мой Поль­ше, с 1922 года сто­ли­ца од­но­именноговое­вод­ст­ва. В сентябре 1939 года за­нят германскими вой­ска­ми, во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны в Лодзе рас­пола­га­лось од­но из круп­ней­ших (до 300 тысяч человек) гет­то в Восточной Ев­ро­пе (ли­к­ви­ди­ро­ва­но в 1944 году). 19.01.1945 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей, пос­ле вой­ны вновь сто­ли­ца од­но­именного вое­вод­ст­ва

Боль­шин­ст­во ар­хитектурных па­мят­ни­ков Лодзя от­но­сит­ся к XIX - началу XX века. Сре­ди них - около 160 особ­ня­ков и двор­цов про­мыш­лен­ни­ков, со­став­ляю­щих зна­чительную часть за­строй­ки городского цен­тра. На главной ули­це Пёт­рков­ской, ок­ру­жён­ной стро­ив­ши­ми­ся с 1820-х годов рай­она­ми ткац­ких фаб­рик и до­мов ра­бо­чих с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой, рас­по­ло­же­ны «Бе­лая фаб­ри­ка» в сти­ле клас­си­циз­ма (1835-1837; ны­не Му­зей тек­стиль­ной промышленности) и дво­рец фаб­ри­кан­та Л. Гей­е­ра, не­оре­нес­санс­ное зда­ние бан­ка М. Гольд­фе­де­ра (1889-1892, архитектор Х. Ма­ев­ский), нео­го­тический со­бор Св. Ста­ни­сла­ва Ко­ст­ки (1901-1912; баш­ня - 1927), кос­тёл Св. Мат­вея (1909-1928). В цен­тре Лодзя на­хо­дят­ся: пра­во­слав­ный со­бор Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го в нео­ви­зан­тий­ском сти­ле (1880-1884, архитектор И. В. Ма­ев­ский), не­оба­роч­ные дво­рец И. По­знань­ско­го (1888-1903, ны­не Му­зей ис­то­рии го­ро­да) и особ­няк М. По­знань­ско­го (1896, архитектор А. Зе­лиг­сон; ны­не Ху­дожественный му­зей), дво­рец К. Шейб­ле­ра в рус­ле эк­лек­тиз­ма (середина XIX века, пе­ре­стро­ен в 1886 году, архитектор Э. Лил­поп; ны­не Му­зей ки­не­ма­то­гра­фии), особ­няк Л. Кин­дер­ман­на в сти­ле мо­дерн (1903, архитектор Г. Лан­дау-Гу­тен­бер­гер), до­ход­ные до­ма конца XIX - начала XX века (в т. ч. дом Э. Кин­дер­ман­на в сти­ле мо­дерн, 1897, архитектор Лан­дау-Гу­тен­бер­гер). Па­мят­ни­ки промышленной ар­хи­тек­ту­ры начала XIX века (клас­си­ци­стический бе­лиль­ный цех Ко­пи­ша, 1826) и 2-й половине XIX века, в т. ч. мно­го­этаж­ные фаб­ри­ки арх. Ма­ев­ско­го (например, 5-этаж­ное кир­пич­ное зда­ние хлоп­ча­то­бу­маж­ной фаб­ри­ки И. По­знань­ско­го, 1878). В чер­те го­ро­да 34 пар­ка (об­щая площадь 531,3 га), Ла­гев­ниц­кий ле­со­парк (площадь 1239 га).

Лодзь - важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Сре­ди на­учых уч­ре­ж­де­ний - Центр мо­ле­ку­ляр­ных и мак­ро­мо­ле­ку­ляр­ных ис­сле­до­ва­ний Польской АН, Ев­роп. ре­гио­наль­ный центр эко­гид­ро­ло­гии ЮНЕСКО, Институт фи­зи­ки кос­мических из­лу­че­ний; ряд от­рас­ле­вых НИИ. В 27 ву­зах обу­ча­ют­ся 116 тысяч сту­ден­тов (2007/08); государственные ву­зы: Лод­зин­ский (1945) и Тех­нический (1945) университеты, Ака­де­мия изящ­ных ис­кусств имени В. Стрже­мин­ско­го (1945), Ака­де­мия му­зы­ки имени Г. и К. Ба­це­ви­чей (1945, современный ста­тус с 1982 года, современное название с 1999 года), Национальная выс­шая шко­ла ки­нема­то­гра­фии, те­ле­ви­де­ния и те­ат­ра имени Л. Шил­ле­ра (1948), Ака­де­мия гу­ма­ни­тар­ных и эко­но­мических на­ук (1993), Медицинский университет [соз­дан в 2002 году объ­е­ди­не­ни­ем Медицинской ака­де­мии (1950) и Во­енно-медицинской ака­де­мии (1958)], ряд выс­ших школ.

В Лодзе около 20 му­зе­ев: ху­до­же­ст­вен­ный (1930; современное искусство), ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии (1931; в экс­по­зи­ции - уни­каль­ная ну­миз­ма­тич. кол­лек­ция), тек­стиль­ной промышленности (1960; кол­лек­ция де­ко­ра­тив­ных тка­ней и др.), ис­то­рии го­ро­да (1975; вклю­ча­ет Га­ле­рею му­зы­ки имени пиа­ни­ста Ар­ту­ра Ру­бин­штей­на), ки­не­ма­то­гра­фии (1976, современный ста­тус с 1986 года) и др. Свыше 25 те­ат­ров, в т. ч. Боль­шой («Те­атр Вель­ки»; 1954, современное название с 1966 года; опе­ры и ба­ле­ты), Музыкальный те­атр (1945; опе­рет­ты и мю­зик­лы); дра­ма­ти­че­ские - имени С. Яра­ча, Но­вый, «Ло­гос», «Ар­ле­кин»; ку­коль­ный. Фи­лар­мо­ния (1915, с 1984 года им. Aртура Ру­бин­штей­на). 3 ки­но­сту­дии: ани­мационных филь­мов «Se-Ma-For» (1947), об­ра­зо­вательных филь­мов (1949), «Opus Film» (1995). Зоо­парк (1938), Бо­та­нический сад (1973; один из круп­ней­ших в стра­не). Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­народные «Те­ат­раль­ные встре­чи в Лодзе», «Ба­лет­ные встре­чи в Лодзе»; все­поль­ские - смотр дет­ских те­ат­ров «Dziat­wa» (с 1974 года), те­ат­раль­ных школ (с 1982 года), улич­ных те­ат­ров и др. Ме­ж­ду­народный музыкальный кон­курс (с 1996 года) им. А. Танс­ма­на (уро­же­нец Лодзя). Ме­ж­ду­народные ки­но­фес­ти­ва­ли: филь­мов о при­ро­де имени В. Пу­халь­ско­го (с 1980), ки­не­ма­то­гра­фи­че­ских и те­ле­ви­зи­он­ных школ «Media­school» (с 1994 года), опе­ра­тор­ско­го искусства «PlusCa­meri­mage» (с 1993 года); фес­ти­валь ани­мационных филь­мов «Реа­ни­ма­ция» (с 2004 года). Фес­ти­валь диа­ло­га че­ты­рёх куль­тур (польской, русской, немецкой и ев­рей­ской; с 2002 года). Свыше 30 еже­год­ных ме­ж­ду­народных яр­ма­рок, в т. ч. средств свя­зи «Intertelecom», ком­пь­ю­тер­ная «In­fobit», пря­жи «Yarn Market»; ме­ж­ду­народной стро­ительной вы­став­ки «Interbud».

Фут­боль­ный клуб «Вид­зев» (1910) - 4-крат­ный чем­пи­он Поль­ши (в 1981-1997), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Вид­зев» (около 10 тысячмест); фут­боль­ный клуб ЛКС (1908) - 2-крат­ный чем­пи­он Поль­ши (1958, 1998; ста­ди­он ЛКС, свыше 12 тысяч мест). В Лозде - рег­бий­ный клуб «Бу­дов­ла­ни» и ко­ман­да по американскому фут­бо­лу «Тор­пе­ды». В 1958 году со­сто­ял­ся чем­пио­нат Ев­ро­пы по жен­ско­му бас­кет­бо­лу. В 1903-1938 годы Лод­зин­ским шах­мат­ным обществом про­во­ди­лись тур­ни­ры и мат­чи с уча­сти­ем из­вест­ных российских мас­те­ров, в т. ч. в 1907 году со­сто­ял­ся Все­российский шах­мат­ный тур­нир. С 1978 года про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные шах­мат­ные ме­мо­риа­лы им. К. Ма­кар­чи­ка.

Лодзь - вто­рой по зна­че­нию (по­сле Вар­ша­вы) промышленный центр стра­ны (в промышленности за­ня­то свыше 26% ра­бо­таю­ще­го на­се­ле­ния, 2007). Ве­ду­щее ме­сто в эко­но­ми­ке со­хра­ня­ют тек­стиль­ная и швей­ная от­рас­ли (41% всех за­ня­тых в промышленности). Раз­ви­ты про­изводство раз­но­об­раз­ных ни­тей и пря­жи, хлоп­ча­то­бу­маж­ных, син­те­тических, шёл­ко­вых, шер­стя­ных и сме­со­вых тка­ней, три­ко­таж­но­го по­лот­на, тех­нических тка­ней и др.; от­дел­ка и кра­ше­ние тка­ней. Про­изводство верх­не­го три­ко­та­жа, чу­лоч­но-но­соч­ных и га­лан­те­рей­ных из­де­лий, ков­ро­вых по­кры­тий. Швей­ные пред­при­ятия вы­пус­ка­ют верх­нюю муж­скую, жен­скую и дет­скую оде­ж­ду, джин­сы, дам­ское бе­льё, по­стель­ные при­над­леж­но­сти. Ма­ши­но­строе­ние пред­став­ле­но про­изводством обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ной промышленности, транс­фор­ма­то­ров, элек­трических ка­бе­лей, шли­фо­валь­ных стан­ков, порш­не­вых на­со­сов, до­рож­но-стро­ительное тех­ни­ки. Раз­виты хи­ми­че­ская (вы­пуск кра­си­те­лей и хи­ми­ка­тов для от­дел­ки тка­ней, из­де­лий из ре­зи­ны и пла­ст­масс, стро­ительных кле­ёв и сме­сей, ав­то­мо­биль­ных ма­сел и при­са­док) и хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­че­ская от­рас­ли. Про­изводство кос­ме­ти­ки (пред­при­ятия ком­па­ний «Procter&Gamble», «Pol­le­na Ewa», «Venita»), бу­ма­ги, кар­то­на и упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов. Пред­при­ятия по­ли­гра­фической, ме­бель­ной, пи­ще­вой промышленности. 4 ТЭЦ.

Раз­ви­ва­ют­ся (с конца 1990-х годов) современные вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­изводства (объ­ём пря­мых иностранных ин­ве­сти­ций свыше 2 млрд. ев­ро, конец 2006). Круп­ные пред­при­ятия по вы­пус­ку бы­то­вых хо­ло­диль­ни­ков, га­зо­вых и элек­трических плит (ком­па­нии «In­de­sit»), сти­раль­ных и по­су­до­мо­еч­ных ма­шин, фе­нов («Bosch-Siemens»), бритв и элек­тро­бритв (круп­ней­ший за­вод фир­мы «Gillette», 2006), но­ут­бу­ков («Dell», 2008), ком­пь­ю­тер­ных мо­ни­то­ров («LG- Philips»). Ве­ду­щие от­рас­ли сфе­ры ус­луг - тор­гов­ля и бы­то­вое об­слу­жи­ва­ние на­селе­ния, де­ло­вые ус­лу­ги. В Лодзе рас­по­ло­же­ны Польская па­ла­та мо­ды, Па­ла­та тек­стиль­ной промышленности, тор­го­во-вы­ста­воч­ный центр «Экс­по-Лодзь», круп­ней­ший в стра­не тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс «Ма­ну­фак­ту­ра» (площадь 27 га; 2006). В при­го­ро­де Жгув (к югу от Лодзя) - круп­ный центр роз­нич­ной и оп­то­вой тор­гов­ли тек­стиль­ны­ми и швей­ны­ми из­де­лия­ми «Птак» (около 3 тысяч ма­га­зи­нов, 3,5 млн. по­ку­па­те­лей еже­год­но).

Иллюстрации:

Фото Tomasz Ganicz. Лодзь. Му­зей тек­стиль­ной про­мыш­лен­но­сти в зда­нии «Бе­лой фаб­ри­ки» (1835-1837).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)