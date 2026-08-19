ЛОДЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЛОДЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский электротехник и изобретатель, один из создателей электрической лампы накаливания, предприниматель.
Дворянин. Окончил Московское юнкерское пехотное училище (1868), в 1869 году вышел в отставку с военной службы и поступил рабочим на Тульский оружейный завод. Вскоре переехал в Санкт-Петербург, слушал лекции на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета и в Санкт-Петербургском практическомтехнологическом институте (1870-1874). Первые исследования Лодыгина посвящены проектированию ЛА тяжелее воздуха; в конце 1860-х годов разработал геликоптер (вертолёт) с приводом винтов от бортового электродвигателя. В 1871 году изобрёл водолазный аппарат с использованием кислорода, полученного электролитическим способом из воды.
Работы по электрооборудованию ЛА привели Лодыгина к изобретению в 1872 году угольной лампы накаливания (патент 1874), в которой телом накала служил тонкий стержень из ретортного угля, помещённый под стеклянным колпаком (Ломоносовская премия Петербургская АН, 1874). Срок службы первых ламп не превышал 30-40 мин, в дальнейшем Лодыгин усовершенствовал конструкцию лампы, установив в ней несколько стержней, включаемых последовательно один за другим по мере сгорания накаливаемого стержня, а также применив выкачивание воздуха из колпака и накаливание в вакууме, что позволило довести срок службы лампы до 700-1000 часов В августе 1873 Лодыгин впервые публично продемонстрировал образцы изобретённой им лампы в Санкт-Петербургском практическом технологическом институте, в 1873-1874 годы провёл первые опыты уличного освещения. Запатентовал разработанную им лампу в России [11(23).7.1874] и ряде других стран. Один из организаторов Товарищества электрического освещения «А. Н. Лодыгин и Кo» (1874).
В 1870-х годах Лодыгин увлёкся идеями народничества, в 1875-1878 годы находился в колонии-общине народников в посаде Вельяминовский (ныне город Туапсе). В 1878-1884 годы инженер на электромеханическом заводе в Санкт-Петербурге, принадлежавшем Товариществу электрического освещения «П. Н. Яблочков-изобретатель и Кo». Лодыгин - один из основателей электротехнического отдела Русского технического общества (1880). В 1884-1906 годы работал во Франции и США. В 1890-х годах Лодыгин изобрёл нескодько типов ламп накаливания с металлической нитью; ему принадлежит приоритет в применении вольфрама для тела накала. В 1894 году в Париже организовал фирму «Лодыгин и де Лиль» по производству мощных ламп (100-400 свечей) с нитью из тугоплавких металлов (фирма разорилась в 1897 году). Инженер по освещению при строительстве метрополитена в Нью-Йорке (1902-1905). В 1906 году в США под руководством Лодыгина построен завод по электрохимическому получению вольфрама, хрома и титана. Лодыгин конструировал также приборы электрического отопления, электрические аппараты для сварки и резки металлов, респираторы с электролитическим получением кислорода для дыхания. Другие работы Лодыгина связаны с электрической тягой на трамваях, железной дороге, метрополитене, с электрификацией кустарных промыслов.
По возвращении в Россию Лодыгин преподавал в Санкт-Петербурге электротехническом институте (1907), работал в строительном управлении Николаевской железной дороги. С 1910 года член консервативной организации «Всероссийский национальный клуб». После Февральской революции 1917 года. Лодыгин с семьёй вновь уехал из России, жил в США. Отклонил из-за болезни предложение Г. М. Кржижановского приехать в Советскую Россию для участия в разработке ГОЭЛРО плана. Конструировал и строил электрические печи и установки для плавки металлов и руд, закалки и отжига металлов.
В Тамбове открыт Музей А. Н. Лодыгина (1988).
Сочинения:
Notice sur les lampes a arc et a incandescence. P., 1886;
О способах добывания электрической энергии в Олонецкой и Нижегородской губерниях для пользования ею в местных кустарных промыслах. СПб., 1914.