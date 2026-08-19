ЛОДЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ЛОДЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский элек­тро­тех­ник и изо­бре­та­тель, один из со­з­да­те­лей элек­трической лам­пы на­ка­ли­ва­ния, пред­при­ни­ма­тель.

Дво­ря­нин. Окон­чил Московское юн­кер­ское пехотное училище (1868), в 1869 году вы­шел в от­став­ку с во­енной служ­бы и по­сту­пил ра­бо­чим на Туль­ский ору­жей­ный за­вод. Вско­ре пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, слу­шал лек­ции на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета и в Санкт-Пе­тербургском прак­тическомтех­но­ло­гическом институте (1870-1874). Пер­вые ис­сле­до­ва­ния Лодыгина по­свя­ще­ны про­ек­ти­ро­ва­нию ЛА тя­же­лее воз­ду­ха; в конце 1860-х годов раз­ра­бо­тал ге­ли­коп­тер (вер­то­лёт) с при­во­дом вин­тов от бор­то­во­го элек­тро­дви­га­те­ля. В 1871 году изо­брёл во­до­лаз­ный ап­па­рат с ис­поль­зо­ва­ни­ем ки­сло­ро­да, по­лу­чен­но­го элек­тро­ли­тическим спо­со­бом из во­ды.

Ра­бо­ты по элек­тро­обо­ру­до­ва­нию ЛА при­ве­ли Лодыгина к изо­бре­те­нию в 1872 году уголь­ной лам­пы на­ка­ли­ва­ния (па­тент 1874), в ко­то­рой те­лом на­ка­ла слу­жил тон­кий стер­жень из ре­торт­но­го уг­ля, по­ме­щён­ный под стек­лян­ным кол­па­ком (Ло­мо­но­сов­ская премия Пе­тербургская АН, 1874). Срок служ­бы пер­вых ламп не пре­вы­шал 30-40 мин, в даль­ней­шем Лодыгин усо­вер­шен­ст­во­вал кон­ст­рук­цию лам­пы, ус­та­но­вив в ней несколько стерж­ней, вклю­чае­мых по­сле­до­ва­тель­но один за дру­гим по ме­ре сго­ра­ния на­ка­ли­вае­мо­го стерж­ня, а так­же при­ме­нив вы­ка­чи­ва­ние воз­ду­ха из кол­па­ка и на­ка­ли­ва­ние в ва­куу­ме, что по­зво­ли­ло до­ве­сти срок служ­бы лам­пы до 700-1000 часов В августе 1873 Лодыгин впер­вые пуб­лич­но про­де­мон­ст­ри­ро­вал об­раз­цы изо­бре­тён­ной им лам­пы в Санкт-Пе­тербургском прак­тическом тех­но­ло­гическом институте, в 1873-1874 годы про­вёл первые опы­ты улич­но­го ос­ве­ще­ния. За­па­тен­то­вал раз­ра­бо­тан­ную им лам­пу в Рос­сии [11(23).7.1874] и ря­де других стран. Один из ор­га­ни­за­то­ров Товарищества элек­трического ос­ве­ще­ния «А. Н. Ло­ды­гин и Кo» (1874).

В 1870-х годах Лодыгин ув­лёк­ся идея­ми на­род­ни­че­ст­ва, в 1875-1878 годы на­хо­дил­ся в ко­ло­нии-об­щи­не на­род­ни­ков в по­са­де Вель­я­ми­нов­ский (ны­не город Ту­ап­се). В 1878-1884 годы ин­же­нер на элек­тро­ме­ха­ническом за­во­де в Санкт-Пе­тер­бур­ге, при­над­ле­жав­шем Товариществу элек­трического ос­ве­ще­ния «П. Н. Яб­лоч­ков-изо­бре­та­тель и Кo». Лодыгин - один из ос­но­ва­те­лей элек­тро­тех­нического от­де­ла Русского тех­нического общества (1880). В 1884-1906 годы ра­бо­тал во Фран­ции и США. В 1890-х годах Лодыгин изо­брёл нескодько ти­пов ламп на­ка­ли­ва­ния с ме­тал­лической ни­тью; ему при­над­ле­жит при­ори­тет в при­ме­не­нии вольф­ра­ма для те­ла на­ка­ла. В 1894 году в Па­ри­же ор­га­ни­зо­вал фир­му «Ло­ды­гин и де Лиль» по про­изводству мощ­ных ламп (100-400 све­чей) с ни­тью из ту­го­плав­ких ме­тал­лов (фир­ма ра­зо­ри­лась в 1897 году). Ин­же­нер по ос­ве­ще­нию при строи­тель­ст­ве мет­ро­по­ли­те­на в Нью-Йор­ке (1902-1905). В 1906 году в США под руководством Лодыгина по­стро­ен за­вод по элек­трохи­мическому по­лу­че­нию вольф­ра­ма, хро­ма и ти­та­на. Лодыгин кон­ст­руи­ро­вал так­же при­бо­ры элек­трического ото­пле­ния, элек­трические ап­па­ра­ты для свар­ки и рез­ки ме­тал­лов, рес­пи­ра­то­ры с элек­тро­ли­тическим по­лу­че­ни­ем ки­сло­ро­да для ды­ха­ния. Другие ра­бо­ты Лодыгина свя­за­ны с элек­трической тя­гой на трам­ва­ях, же­лез­ной до­ро­ге, мет­ро­по­ли­те­не, с элек­три­фи­ка­ци­ей кус­тар­ных про­мы­слов.

По воз­вра­ще­нии в Рос­сию Лодыгин пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тербурге элек­тро­тех­ническом институте (1907), ра­бо­тал в стро­ительном управ­ле­нии Ни­ко­ла­ев­ской железной дороги. С 1910 года член кон­сер­ва­тив­ной ор­га­ни­за­ции «Все­российский на­цио­наль­ный клуб». По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года. Лодыгин с семь­ёй вновь уе­хал из Рос­сии, жил в США. От­кло­нил из-за бо­лез­ни пред­ло­же­ние Г. М. Кржи­жа­нов­ско­го прие­хать в Советскую Рос­сию для уча­стия в раз­ра­бот­ке ГОЭЛРО пла­на. Кон­ст­руи­ро­вал и стро­ил элек­трические пе­чи и ус­та­нов­ки для плав­ки ме­тал­лов и руд, за­кал­ки и от­жи­га ме­тал­лов.

В Там­бо­ве от­крыт Му­зей А. Н. Ло­ды­ги­на (1988).

Сочинения:

Notice sur les lampes a arc et a incandescence. P., 1886;

О спо­со­бах до­бы­ва­ния элек­три­че­ской энер­гии в Оло­нец­кой и Ни­же­го­род­ской гу­бер­ни­ях для поль­зо­ва­ния ею в ме­ст­ных кус­тар­ных про­мыс­лах. СПб., 1914.