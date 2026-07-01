ЛОДКИ
ЛОДКИ - лодки в традиционной культуре.
Возникновение Лодки относится к мезолиту. Древнейшие Лодки-долблёнки (однодеревки) найдены на мезолитических поселениях Перт (Шотландия), Пессе и Хардингсвелд (Голландия). Наиболее развито было изготовление долблёных Лодки из кедра, вмещавших до 100 человек, у индейцев Северо-Запада США.
Из каркасных Лодок простейшие - плоскодонные Лодки круглой или овальной формы из цельной шкуры, натянутой на решётчатый каркас («бизонья Лодка» у североамериканских индейцев, коракл у уэльсцев и т. п.). Более совершенное устройство имеет ирландская и шотландская каррага - бескилевая Лодка с гнутыми шпангоутами и бортовым завершением. Народы Берингоморья сооружают килевые одноместные (каяк) и многоместные (байдара) каркасные Лодки из шкур. Каркасные Лодки, обтянутые древесной корой, главным образом берестой (берестянки), наиболее характерны для охотников сибирской и североамериканской тайги; встречаются также у южноамериканских индейцев и др.
В Египте, Передней Азии, Индии, на Новой Зеландии, у индейцев Калифорнии и других распространены тростниковые Лодки; наиболее развито их строительство у аймара на озере Титикака. Известны также плетёные Лодки, например Лодки, изготовленные техникой спирального плетения и обмазанные для водонепроницаемости битумом в Передней Азии.
К конструкции бревенчатого плота восходит способ соединения для устойчивости попарно долблёных, каркасных или тростниковых Лодок, образующих прообраз катамарана. Иногда с этой же целью к корпусу Лодки присоединяется один или два аутригера («поплавка», или «балансира»). Наиболее развито строительство Лодок с аутригером (проа - от малайского «парау», «перау», лодка; малайское и индонезийское - бангка, полинезийское - вака) на островах Юго-Восточной Азии и Океании.
Усовершенствование конструкции Лодки привело к появлению составных деревянных Лодок. Их примитивные варианты - долблёнка с наращенными бортами из досок (насад) или плоскодонные Лодки из 3 досок (одна из которых образует дно и две - борта) типа китайского сампана. В дальнейшем возникают Лодки из соединённых внахлёст продольных досок (древнейшие - погребальные Лодки египетских фараонов IV династии середины III-го тысячелетия до н. э.). Завершается это развитие созданием Лодок с деревянным набором корпуса судна (по-видимому, у финикийцев в конца II-го - начала I-го тысячелетия до н. э.), положившим начало морскому судостроению (см. в статье Судно).
Простейший способ управления Лодки - отталкивание от дна длинным шестом. В вёсельных Лодках различаются более примитивный способ безопорной гребли, когда гребец сидит или стоит на коленях лицом по направлению движения, и более совершенный - опорной гребли с помощью вращающегося в уключине весла, стоя или сидя лицом против движения. Сибирские народы впрягают в Лодки собак, бегущих по берегу. Прообразом паруса могла быть натянутая шкура. У многих народов распространены плетёные паруса, байдары снабжались парусом из ровдуги. Впоследствии распространились паруса из ткани, позволяющие регулировать силу ветра.
У приморских народов Лодки была важнейшим элементом хозяйства и нередко - основой для объединения социальных групп (например, байдарные артели у народов Берингоморья). Как одно из главных средств передвижения, она играла ведущую роль в погребальном обряде (погребальная Лодка в Древнем Египте, у древних скандинавов и др.).
Иллюстрации:
1. Лодки народов Сибири и Дальнего Востока (1-3 - долблёные, 4 - берестяная каркасная): 1 - ительменов, коряков;2 - народов Западной Сибири; 3 - народов Сахалина; 4 - южных якутов, эвенков.
2. Архив БРЭ. Погребальная лодка египетского фараона Хеопса (IV династия). III-е тыс. до н. э. Египетский музей (Каир).
3. Фото Andrea Balducci. Тростниковая лодка аймара на озере Титикака.