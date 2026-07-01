ЛОДКИ

ЛОДКИ - лодки в тра­ди­ци­он­ной куль­ту­ре.

Воз­ник­но­ве­ние Лодки от­но­сит­ся к ме­зо­ли­ту. Древ­ней­шие Лодки-долб­лён­ки (од­но­де­рев­ки) най­де­ны на ме­зо­ли­тических по­се­ле­ни­ях Перт (Шот­лан­дия), Пес­се и Хар­дин­гс­велд (Гол­лан­дия). Наи­бо­лее раз­ви­то бы­ло из­го­тов­ле­ние долб­лёных Лодки из кед­ра, вме­ща­вших до 100 человек, у ин­дей­цев Се­ве­ро-За­па­да США.

Из кар­кас­ных Лодок про­стей­шие - плос­ко­дон­ные Лодки круг­лой или оваль­ной фор­мы из цель­ной шку­ры, на­тя­ну­той на ре­шёт­ча­тый кар­кас («би­зо­нья Лодка» у североамериканских ин­дей­цев, ко­ракл у уэльс­цев и т. п.). Бо­лее со­вер­шен­ное уст­рой­ст­во име­ет ирландская и шотландская кар­ра­га - бес­ки­ле­вая Лодка с гну­ты­ми шпан­го­ута­ми и бор­то­вым за­вер­ше­ни­ем. На­ро­ды Бе­рин­го­мо­рья со­ору­жа­ют ки­ле­вые од­но­мест­ные (ка­як) и мно­го­ме­ст­ные (бай­да­ра) кар­кас­ные Лодки из шкур. Кар­кас­ные Лодки, об­тя­ну­тые дре­вес­ной ко­рой, главным образом бе­ре­стой (бе­ре­стян­ки), наи­бо­лее ха­рак­тер­ны для охот­ни­ков си­бир­ской и североамериканской тай­ги; встре­ча­ют­ся так­же у южноамериканских ин­дей­цев и др.

В Егип­те, Пе­ред­ней Азии, Ин­дии, на Но­вой Зе­лан­дии, у ин­дей­цев Ка­ли­фор­нии и других рас­про­стра­не­ны тро­ст­ни­ко­вые Лодки; наи­бо­лее раз­ви­то их стро­и­тель­ст­во у ай­ма­ра на озере Ти­ти­ка­ка. Из­вест­ны так­же пле­тё­ные Лодки, например Лодки, из­го­тов­лен­ные тех­ни­кой спи­раль­но­го пле­те­ния и об­ма­зан­ные для во­до­не­про­ни­цае­мо­сти би­ту­мом в Пе­ред­ней Азии.

К кон­ст­рук­ции бре­вен­ча­то­го пло­та вос­хо­дит спо­соб со­еди­не­ния для ус­той­чи­во­сти по­пар­но долб­лё­ных, кар­кас­ных или тро­ст­ни­ко­вых Лодок, об­ра­зую­щих про­об­раз ка­та­ма­ра­на. Ино­гда с этой же це­лью к кор­пу­су Лодки при­сое­ди­ня­ет­ся один или два аут­ри­ге­ра («по­плав­ка», или «ба­лан­си­ра»). Наи­бо­лее раз­ви­то стро­и­тель­ст­во Лодок с аут­ри­ге­ром (проа - от ма­лайско­го «па­рау», «пе­рау», лод­ка; ма­лай­ское и ин­до­незийское - бан­гка, по­ли­не­зий­ское - ва­ка) на ост­ро­вах Юго-Восточной Азии и Океа­нии.

Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние кон­ст­рук­ции Лодки при­ве­ло к по­яв­ле­нию со­став­ных де­ревянных Лодок. Их при­ми­тив­ные ва­ри­ан­ты - долб­лён­ка с на­ра­щен­ны­ми бор­та­ми из до­сок (на­сад) или плос­ко­дон­ные Лодки из 3 до­сок (од­на из ко­то­рых об­ра­зу­ет дно и две - бор­та) ти­па китайского сам­па­на. В даль­ней­шем воз­ни­ка­ют Лодки из со­еди­нён­ных вна­хлёст про­доль­ных до­сок (древ­ней­шие - по­гре­баль­ные Лодки египетских фа­рао­нов IV ди­на­стии середины III-го тысячелетия до н. э.). За­вер­ша­ет­ся это раз­ви­тие соз­да­ни­ем Лодок с де­ревянным на­бо­ром кор­пу­са суд­на (по-ви­ди­мо­му, у фи­ни­кий­цев в конца II-го - начала I-го тысячелетия до н. э.), по­ло­жив­шим на­ча­ло морскому су­до­строе­нию (см. в статье Суд­но).

Про­стей­ший спо­соб управ­ле­ния Лодки - от­тал­ки­ва­ние от дна длин­ным шес­том. В вё­сель­ных Лодках раз­ли­ча­ют­ся бо­лее при­ми­тив­ный спо­соб без­опор­ной греб­ли, ко­гда гре­бец си­дит или сто­ит на ко­ле­нях ли­цом по на­прав­ле­нию дви­же­ния, и бо­лее со­вер­шен­ный - опор­ной греб­ли с по­мо­щью вра­щаю­ще­го­ся в ук­лю­чи­не вес­ла, стоя или си­дя ли­цом про­тив дви­же­ния. Си­бир­ские на­ро­ды впря­га­ют в Лодки со­бак, бе­гу­щих по бе­ре­гу. Про­об­ра­зом па­ру­са мог­ла быть на­тя­ну­тая шку­ра. У многих на­ро­дов рас­про­стра­не­ны пле­тё­ные па­ру­са, бай­да­ры снаб­жа­лись па­ру­сом из ров­ду­ги. Впо­след­ст­вии рас­про­стра­ни­лись па­ру­са из тка­ни, по­зво­ляю­щие ре­гу­ли­ро­вать си­лу вет­ра.

У при­мор­ских на­ро­дов Лодки бы­ла важ­ней­шим эле­мен­том хо­зяй­ст­ва и не­ред­ко - ос­но­вой для объ­е­ди­не­ния со­ци­аль­ных групп (например, бай­дар­ные ар­те­ли у на­родов Бе­рин­го­мо­рья). Как од­но из главных средств пе­ре­дви­же­ния, она иг­ра­ла ве­ду­щую роль в по­гре­баль­ном об­ря­де (по­гре­баль­ная Лодка в Древ­нем Егип­те, у древ­них скан­ди­на­вов и др.).

Иллюстрации:

1. Лод­ки на­ро­дов Си­би­ри и Даль­не­го Во­сто­ка (1-3 - дол­блё­ные, 4 - бе­ре­стя­ная кар­кас­ная): 1 - итель­ме­нов, ко­ря­ков;2 - народов За­пад­ной Си­бири; 3 - на­ро­дов Са­ха­лина; 4 - юж­ных яку­тов, эвен­ков.

2. Архив БРЭ. По­гре­баль­ная лод­ка еги­пет­ско­го фа­рао­на Хе­оп­са (IV ди­на­стия). III-е тыс. до н. э. Еги­пет­ский му­зей (Ка­ир).

3. Фото Andrea Balducci. Трост­ни­ко­вая лод­ка ай­ма­ра на озе­ре Ти­ти­ка­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)