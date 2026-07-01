ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ - город в России, в северо-восточной части Ленинградской области, центр Лодейнопольского района.
Население 22,0 тысяч человек (2009). Расположен на левом берегу реки Свирь (пристань на Волго-Балтийском водном пути). Узловая железнодорожная станция. Через Лодейное Поле проходит федеральная автотрасса «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск).
Возник на месте деревни Мокришвицы как посёлок при Олонецкой судостроительной верфи, заложенной в 1702 году по указу царя Петра I (существовала до 1830 года). В 1703 году здесь был спущен на воду первенец Балтийского флота - 28-пушечный фрегат «Штандарт», в 1704 году построено ещё 6 фрегатов, 4 шнявы, 4 галеры и 24 полугалеры, образовавшие первую российскую эскадру на Балтике (всего за время существования верфи построено свыше 450 парусных и гребных судов). С 1785 года город Лодейное Поле. Уездный город Олонецкой губернии (1785-1796, 1801-1922; до 1796 года Олонецкое наместничество), заштатный город Новгородской губернии (1796-1801). Во 2-й половине XIX века центр торговли лесом на реке Свирь. В начале XX века место политической ссылки. В 1915/1916 открыто движение по железнодорожные линии Дубовики - Лодейное Поле, в 1916 году - Лодейное Поле - Петрозаводск Мурманской железнодорожный Уездный город Петроградской (с 1924 года Ленинградской) губернии (1922-1927). С 1927 года районный центр, в 1927-1930 окружной центр Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны, в 1941-1944 годы, город находился на переднем крае обороны Карельского фронта в течение 1005 дней, защищая Дорогу жизни и подступы к Ленинграду, был сильно разрушен. В 1974 году открыто сквозное движение по железнодорожной линии Лодейное Поле - Янисъярви
В 1788 году император Екатериной II утверждён первый план регулярной застройки Л. П. В 1990-2000-е годы возведены: деревенские церкви - Петропавловская (1998-2001, архитектор А. А. Родькин) и Всех Святых (2005), деревенские часовни - в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (2001) и Никольская (2006). Обелиск на месте дома царя Петра I (1832). Мемориальный парк «Свирская Победа» (1944). Историко-краеведческий музей (1961, современный статус с 1968 года). Народный театр комедии (1961), камерный ансамбль «Классика» (1997), ансамбль песни и танца «Северные узоры» (1970). Администрация Нижнесвирского государственного природного заповедника (1980).
Рельсосварочный завод. Производство древесных гранул (предприятие «Экоресурс»), цементно-стружечных плит («ЦСП-Свирь»). Трикотажная фабрика и др. В районе Лодейное Поле - лесозаготовки (в т. ч. предприятия «Тимбер-Холдинг», «ПиМ»), в поселке Свирьстрой - Нижнесвирская ГЭС (около 100 МВт; построена в 1927-1935 годы по проекту Г. О. Графтио; пущена в 1933 годы).
Иллюстрации:
Лодейное Поле. Петропавловская церковь. 1998-2001. Фото П. -С. Павлинова