ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ - го­род в Рос­сии, в се­ве­ро-восточной час­ти Ле­нинградской области, центр Ло­дей­но­поль­ско­го района.

Население 22,0 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Свирь (при­стань на Вол­го-Бал­тий­ском вод­ном пу­ти). Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция. Че­рез Лодейное Поле про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ко­ла» (Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск - Мур­манск).

Воз­ник на мес­те деревни Мок­риш­ви­цы как по­сё­лок при Оло­нец­кой су­до­строительной вер­фи, за­ло­жен­ной в 1702 году по ука­зу ца­ря Пет­ра I (су­ще­ст­во­ва­ла до 1830 года). В 1703 году здесь был спу­щен на во­ду пер­ве­нец Бал­тий­ско­го фло­та - 28-пу­шеч­ный фре­гат «Штан­дарт», в 1704 году по­строе­но ещё 6 фре­га­тов, 4 шня­вы, 4 га­ле­ры и 24 по­лу­га­ле­ры, об­ра­зо­вав­шие пер­вую российскую эс­кад­ру на Бал­ти­ке (все­го за вре­мя су­ще­ст­во­ва­ния вер­фи по­строе­но свыше 450 па­рус­ных и греб­ных су­дов). С 1785 года го­род Ло­дей­ное По­ле. Уезд­ный го­род Оло­нец­кой гу­бер­нии (1785-1796, 1801-1922; до 1796 года Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во), за­штат­ный го­род Нов­го­род­ской губернии (1796-1801). Во 2-й половине XIX века центр тор­гов­ли ле­сом на реке Свирь. В начале XX века ме­сто по­ли­тической ссыл­ки. В 1915/1916 от­кры­то дви­же­ние по железнодорожные ли­нии Ду­бо­ви­ки - Ло­дей­ное По­ле, в 1916 году - Ло­дей­ное По­ле - Пет­ро­за­водск Мур­ман­ской железнодорожный Уезд­ный го­род Пет­ро­град­ской (с 1924 года Ле­нин­град­ской) губернии (1922-1927). С 1927 года рай­он­ный центр, в 1927-1930 ок­руж­ной центр Ле­нинградской области. В го­ды Великой Отечественной вой­ны, в 1941-1944 годы, го­род на­хо­дил­ся на пе­ред­нем крае обо­ро­ны Ка­рель­ско­го фрон­та в те­че­ние 1005 дней, за­щи­щая До­ро­гу жиз­ни и под­сту­пы к Ле­нин­гра­ду, был силь­но раз­рушен. В 1974 году от­кры­то сквоз­ное дви­жение по железнодорожной ли­нии Ло­дей­ное По­ле - Янисъ­яр­ви

В 1788 году император Ека­те­ри­ной II ут­вер­ждён пер­вый план ре­гу­ляр­ной за­строй­ки Л. П. В 1990-2000-е годы воз­ве­де­ны: де­ревенские церк­ви - Пе­тро­пав­лов­ская (1998-2001, архитектор А. А. Родь­кин) и Всех Свя­тых (2005), де­ревенские ча­сов­ни - в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный Ис­точ­ник» (2001) и Ни­коль­ская (2006). Обе­лиск на мес­те до­ма ца­ря Пет­ра I (1832). Ме­мо­ри­аль­ный парк «Свир­ская По­бе­да» (1944). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1961, современный ста­тус с 1968 года). Народный те­атр ко­ме­дии (1961), ка­мер­ный ан­самбль «Клас­си­ка» (1997), ан­самбль пес­ни и тан­ца «Се­вер­ные узо­ры» (1970). Ад­ми­ни­ст­ра­ция Ниж­не­свир­ско­го государственного при­род­но­го за­по­вед­ни­ка (1980).

Рель­со­сва­роч­ный за­вод. Про­изводство дре­вес­ных гра­нул (пред­при­ятие «Эко­ре­сурс»), це­мент­но-стру­жеч­ных плит («ЦСП-Свирь»). Три­ко­таж­ная фаб­ри­ка и др. В рай­оне Лодейное Поле - ле­со­за­го­тов­ки (в т. ч. пред­при­ятия «Тим­бер-Хол­динг», «ПиМ»), в поселке Свирь­ст­рой - Ниж­не­свир­ская ГЭС (около 100 МВт; по­строе­на в 1927-1935 годы по про­ек­ту Г. О. Граф­тио; пу­ще­на в 1933 годы).

Иллюстрации:

Ло­дей­ное По­ле. Пет­ро­пав­лов­ская цер­ковь. 1998-2001. Фото П. -С. Павлинова

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)