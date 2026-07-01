ЛОД, ЛИДДА, ДИОСПОЛЬ (др.-греч. Λύδδα, Διόσπολις, лат. Lydda, Diospolis)

Город в Палестине, расположенный на прибрежной равнине в 16 км юго-восточнее современного Тель-Авива.

Лод лежит на перекрестке дорог от Кесарии и Яффы к Иерусалиму и от Кесарии на юг. Впервые сведения о Лидде появляются в ханаанский период, когда в надписи египетского фараона Тутмоса III он перечислен среди других городов (1465 г. до н.э.). В Ветхом Завете Лидда упоминается несколько раз: ее построил Шемер из колена Вениамина, туда возвратились иудеи после Вавилонского пленения. После того, как эта территория оказалась подчинена Александру Македонскому, а затем династии Селевкидов, город относился к Самарии, пока в 145 г. до н.э. Деметрий II не передал его правителю области Иудея Ионафану Хасмонею.

В I в. до н.э. Юлий Цезарь восстановил привилегии для иудеев из Лидды; среди них было освобождение от повинностей и от воинской службы. В 43 г. до н.э. его жители были проданы в рабство в Сирию наместником провинции Кассием, а Марк Антоний вернул им свободу. В начале Иудейской войны она подчинялась Иоанну Ессею и была захвачена Веспасианом в 68 г. н.э.

После подавления восстания Лидда была восстановлена и стала процветающим городом. Там был большой рынок, где торговали крупным рогатым скотом, простыми и окрашенными тканями, керамикой. Лидда была крупным центром иудейской учености, с ней связаны имена таких знаменитых учителей, как рабби Елеазар бен Гиркан, рабби Акива и Иешуа бен Леви.

В ходе войны Бар-Кохбы (132-135 гг.) округа Лидды понесла значительный урон. В 199/200 г. император Септимий Север , присоединив к Лидде соседнюю область Тамна, основал новый город – Диосполь (Город Зевса) и дал ему статус муниципия. В городе сохранялась большая иудейская община. В 351 г. Лидда-Диосполь принял участие в восстании против императора Галла, а после его подавления город был жестоко наказан и, по свидетельствам современников, впал в крайнюю бедность.

Лидда-Диосполь упоминается в «Деяниях Апостолов» – к местным христианам пришел апостол Петр и совершил чудо, исцелив парализованного по имени Эней; диоспольский епископ Акций принимал участие в Никейском соборе (325 г.). По преданию, в Лидде родился святой Георгий Победоносец , пострадавший во время антихристианского гонения императора Диоклетиана. После мученической кончины в Никомедии его тело было доставлено в Лидду, где и погребено (голова святого находится в Риме). В честь него город в христианскую эпоху был переименован в Георгиополис. Во время археологических раскопок в 1996 г. была обнаружена прекрасно сохранившаяся мозаика римского времени с изображением так называемого рая зверей

Иллюстрации :

Фрагменты мозаики из Лода.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев