ЛОБУ ФРАНСИШКУ РОДРИГИШ
ЛОБУ (Lobo) ФРАНСИШКУ РОДРИГИШ - португальский поэт.
Сын дворянина, учился в Университете Коимбры, где получил лицензию юриста (около 1600). Предположительно в 1602 году принял сан священника. Дебютировал поэтическом сборнике «Романсы» («Romanceiro», 1596; на испанском языке), в котором отразилось влияние лирики Л. ди Камоэнса и раннего Л. де Гонгоры-и-Арготе. Автор поэтического сборника «Эклоги» («Eclogas», 1605), сочетающего моралистические рассуждения и идиллические мотивы, героической поэмы «Коннетабль Португальский» («O Condestabre de Portugal», 1610), исполненной патриотического пафоса, а также пасторальных романов «Весна» («A primavera», 1601), «Пастух-паломник» («O pastor peregrino», 1608) и «Разочарованный» («O desenganado», 1614), которыми снискал славу португальского Феокрита. Книга Лобу «Двор в Деревне» («Côrte en Aldeia», 1619) - собрание изысканных диалогов на различные философские и этические темы в русле гуманистических идей и светских традиций. Творчество Лобу, крупнейшего представителя литературы португальского Возрождения и раннего барокко, отмечено ясностью стиля и рафинированной чистотой языка. Утонул при кораблекрушении.
Сочинения:
Poesia. Lisboa, 1985.