ЛОБОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ

ЛОБОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ - советский государственный дея­тель.

С 1907 года ра­бо­чий различных за­во­дов Санкт-Пе­тер­бур­га, в ра­бо­чем дви­же­нии с 1910 года. Член РСДРП с 1913 года, боль­ше­вик. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член Вы­борг­ско­го комитета РСДРП(б), член Пе­тербургского комитета РСДРП(б), де­пу­тат Пет­роградского со­ве­та. С 1918 года в ор­га­нах ВЧК: заместитель председателя Пет­роградского ЧК, упол­но­мо­чен­ный ВЧК по Баш­ки­рии, председатель Са­ра­тов­ской, Баш­кир­ской ЧК. Нар­ком внутренних дел Башкирской АССР (1920).

В 1921-1923 годы начальник то­п­лив­но­го управ­ле­ния и уп­рав­ляю­щий Неф­те­син­ди­ка­том Пет­ро­гра­да. Председатель Северо-Западного промыщленного бю­ро ВСНХ СССР (1924-1926), от­ве­чал за строи­тель­ст­во Вол­хов­ской ГЭС. Член Пре­зи­диу­ма ВСНХ СССР (1924-1926), председатель ВСНХ РСФСР (1926-1930). Од­но­вре­мен­но начальник Глав­энер­го ВСНХ РСФСР. Член ЦК ВКП(б) (1924-1937; в 1922-1923 годы кан­ди­дат). Член Орг­бю­ро ЦК ВКП(б) (1930-1934; с 1927года кан­ди­дат). Заместитель нар­ко­ма снаб­же­ния СССР (1930-1932). Нар­ком лес­ной промышленности СССР (1932-1936), ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти в свя­зи с не­вы­пол­не­ни­ем пла­на за­го­то­вок дре­ве­си­ны и вы­во­за спла­ва. Нар­ком пи­ще­вой промышленности РСФСР (1936-1937).

В 1937 аре­сто­ван, осу­ж­дён во­енной кол­ле­ги­ей ВС СССР по об­ви­не­нию в уча­стии в ан­ти­со­вет­ской контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1927).