ЛОБОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ
ЛОБОВ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ - советский государственный деятель.
С 1907 года рабочий различных заводов Санкт-Петербурга, в рабочем движении с 1910 года. Член РСДРП с 1913 года, большевик. После Февральской революции 1917 года член Выборгского комитета РСДРП(б), член Петербургского комитета РСДРП(б), депутат Петроградского совета. С 1918 года в органах ВЧК: заместитель председателя Петроградского ЧК, уполномоченный ВЧК по Башкирии, председатель Саратовской, Башкирской ЧК. Нарком внутренних дел Башкирской АССР (1920).
В 1921-1923 годы начальник топливного управления и управляющий Нефтесиндикатом Петрограда. Председатель Северо-Западного промыщленного бюро ВСНХ СССР (1924-1926), отвечал за строительство Волховской ГЭС. Член Президиума ВСНХ СССР (1924-1926), председатель ВСНХ РСФСР (1926-1930). Одновременно начальник Главэнерго ВСНХ РСФСР. Член ЦК ВКП(б) (1924-1937; в 1922-1923 годы кандидат). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1930-1934; с 1927года кандидат). Заместитель наркома снабжения СССР (1930-1932). Нарком лесной промышленности СССР (1932-1936), освобождён от должности в связи с невыполнением плана заготовок древесины и вывоза сплава. Нарком пищевой промышленности РСФСР (1936-1937).
В 1937 арестован, осуждён военной коллегией ВС СССР по обвинению в участии в антисоветской контрреволюционной террористической организации. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.
Награждён орденом Красного Знамени (1927).