ЛОБОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1970).

Биография

Родился 2 (по новому стилю — 15) февраля 1913 года в деревне Смольниково (ныне — Волоколамский район Московской области). По окончании школы ФЗУ работал слесарем-электриком.

В ВМФ СССР — с июня 1932 года. Окончил ВВМУ им. М. В. Фрунзе в 1937 году, после чего служил на Тихом океане. Будучи командиром батареи на сторожевом корабле «Бурун», принимал участие в боях на озере Хасан . В 1939 году окончил курсы командиром миноносцев. С июня 1942 года командовал эсминцем «Резвый» 2-го дивизиона эсминцев отряда лёгких сил Тихоокеанского флота.

Советско-японская война

Лобову удалось вывести вверенное ему судно в число лучших на всём флоте. Он хорошо подготовил личный состав по всем видам боевой подготовки. В период боевых действий против японских войск эсминец «Резвый» осуществлял прикрытие конвоев с советскими десантами, при этом сам Лобов исполнял обязанности старшего командира группы прикрытия. Орудия его судна успешно выполняли задачи по артиллерийской поддержке наземных сил во время освобождения Кореи. В апреле 1946 года Лобову была доверена важнейшая миссия по доставке в Токио членов Международного военного трибунала от СССР, судивших японских военных преступников .

Послевоенная жизнь

Долгое время служил на командных должностях на Черноморском флоте. Неизменно отмечался вышестоящим командованием как грамотный и инициативный морской офицер, показывающий высокие результаты в боевой подготовке. В 1954 и в 1961 годах оканчивал офицерские курсы при ВМА. В 1964-1972 годах командовал Северным флотом. Это оперативно-стратегическое объединение при нём активно развивалось. Атомные подлодки неоднократно совершали дальние автономные походы к Северному полюсу, в высокие арктические широты. В 1972 году переведён в Москву на должность помощника начальника ГШ ВВС СССР по ВМФ. При его участии разрабатывалась новая теория боевого применения разнородных сил ВМФ, испытывались и принимались на вооружение новейшие на тот момент модели судов и военно-морской техники. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом ВС СССР. Скончался 12 июля 1977 года.